Мечты сбываются: космонавт Андрей Федяев вернул в Калугу игрушку, побывавшую в космосе

В четверг, 7 декабря, на встречу с космонавтом Андреем Федяевым в музее Истории космонавтики собрались особенные дети и школьники.

Больше всех этой встречи ждал воспитанник творческо-трудовой студии для людей с ограниченными возможностями «Ступени» Андрей Шишаков.

Он давно мечтал полететь в космос. И год назад нарисовал себя космонавтом. По этому рисунку для Андрея сшили мягкую игрушку. Он взял ее на экскурсию в музей космонавтики и покорил сотрудников музея своей любовью к звёздам. Появилась идея отправить эту маленькую копию калужанина в космос.

Мечта сбылась. 24 мая 2023 года транспортный грузовой корабль «Прогресс-23» доставил игрушку на орбиту. 126 суток «Андрей» летал вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Андреем Федяевым. Они оставили на игрушке свои автографы и печать МКС.

27 сентября 2023 года «Космонавт Андрей» вернулся на Землю. А теперь Андрей Федяев привез игрушку в Калугу и с разрешения Андрея Шишакова передал её в музей Истории космонавтики. А Андрею подарили «дублёра» - точную копию игрушки, с автографами космонавтов.

- Я запомнил эту игрушку, потому что у неё трубка и за спиной дыхательный аппарат типа акваланга, - рассказал Андрей ФЕДЯЕВ. – И теперь мне посчастливилось побывать в Калуге и еще раз с этой игрушкой повстречаться.

Не простой путь к мечте

- Чтобы сбывались мечты, просто хотеть недостаточно, нужно еще что-то для этого делать, - на встрече космонавт поделился своей личной историей. - Я с детства хотел полететь в космос, сколько себя помню.

У меня даже есть черно-белая фотография, где мне четыре года. Раньше были мотоциклетные шлемы со съёмным козырьком. На фото я стою на стуле в таком шлеме без козырька и машу рукой. Я когда полетел на МКС, даже взял этот снимок с собой, чтобы этот ребенок (я в детстве) слетал вместе со мной.

В моем детстве не было интернета, была библиотека. И я знал, что космонавтами могут стать военные летчики. Пробовал поступить в Качинское лётное военное училище, но неудачно.

Пусть к мечте не всегда бывает простым. Я собрал все силы и на следующий год поступил в Балашовское военное лётное училище, что в Саратовской области. В 2004 году по распределению попал служить на Камчатку.

И на выпуске у меня появился первый знакомый космонавт. Из Балашовского училища тогда уже вышли три космонавта. Один из них – Владимир Васильевич Ковалёнок - у нас был в качестве приглашенного гостя.

Я к нему подошёл, спросил, как полететь в космос. Он говорит: «Вот моя визитка. На второй класс налетаешь, позвони». Я налетал на второй класс, но визитку потерял. Хорошо, что наше училище поддерживает связь с космонавтами, мне нашли телефон Ковалёнка, я позвонил, он меня не помнил, сказал, что перезвонит. И не перезвонил.

А у меня всегда были хорошие отношения с лётчиком-инструктором, который научил меня летать, мы созваниваемся, я периодически у него в гостях бываю. И вот звоню ему поздравить с 2010 годом, и он меня приглашает к себе в гости в Звёздный городок. А я с юмором попросил: «Посмотри, может, там где-то висит объявление, что нужны космонавты».

Он посмеялся, пообещал. А он был знаком с космонавтом Сергеем Волковым. Тут же перезванивает мне, говорит: «Андрюха, ты счастливчик, в 2010 году будет набор космонавтов».

И я пришел в Центр подготовки космонавтов, подал документы. Но мне отказали. Тем не менее, я не отчаялся, спросил, могу ли в следующем наборе принять участие. Мне разрешили. И в 2012 году я вновь пришел, и меня взяли.

Со второго раза

- Подготовка в Центре космонавтов очень долгая, порой трудная, - говорит Андрей Федяев. - Приходится жертвовать и личным временем, и семьей. Лекции, зачёты, экзамены, спецподготовка: водолазная, прыжки с парашютом, выживание и т.д.

На наш набор выпала сложная доля. Первым в космос полетел Петр Дубров только 8 лет спустя, в 2020 году. А у Николая Чуба, который сейчас летает в космосе и замыкает нашу группу, почти 11 лет заняла подготовка.

- Как вас взяли с таким высоким ростом?

- Ну не такой уж я высокий. Есть космонавты выше меня. Действительно, на заре космонавтики, выбирали для полёта тех, у кого рост не выше 170 см., потому что был ограниченный объем комического корабля.

Но техника развивается, началось международное сотрудничество. Корабли стали делать больше. И сейчас космонавту с ростом 186 см никаких ограничений нет.

- Что вы чувствовали, когда полетели?

- Особенно психологически напряженные предстартовые дни. У меня за две минуты до старта вдруг отменяют всё. Начинают сливать топливо. Нас высаживают из ракеты. Это был самый тяжелый момент. На три дня перенесли старт. У меня всё со второго раза.

И когда случился успешный старт, прилетаешь на станцию, понимаешь, что все, к чему ты столько шёл, свершилось. Это чувство эйфории, радости, большой спектр ощущений. Самое сложное в моей профессии уметь ждать, не бросить, не махнуть рукой.

Андрей Федяев все подписал открытки.

- Близкие вас поддерживали в желании стать космонавтом?

- А у них выбора не было. Да, они поддерживали моё решение.

- В космосе вы скучали по Земле?

- Тут надо учесть, что мы все-таки слишком долго к этому шли. Есть какие-то конкретные вещи, по которым скучаешь, в первую очередь это семья. Хотя сейчас мы в любое время можем позвонить, когда есть связь со спутником. Крайние 2-3 месяца у нас даже появилась возможность видеозвонки совершать.

Ещё я скучал по нормальной кровати. Ты в невесомости, а хочется лечь, почувствовать кровать, одеяло, подушку под головой.

Кто-то по душу скучает. Потому что там мы не можем принять душ, как на Земле, чтобы стоял под лейкой, и вода по тебе стекала. Мы просто смачиваем полотенце тёплой водой, обтираемся, потом наносим мыло, шампунь, и вытираемся сухим полотенцем.

Но сейчас у меня обратная ситуация: я скучаю по космическим полетам, хочется вернуться.

- Сколько суток длился ваш полёт?

- 186 суток.

- А от гравитации на Земле вы за время полёта отвыкли?

- Я слышал, что кто-то из астронавтов рассказывал, что, вернувшись на Землю, оставил какой-то предмет висеть в воздухе, а он упал. На самом деле такого не бывает. Я не знаю ни одного такого случая. Здесь обратная ситуация.

Когда ты прилетаешь на станцию, сложно заставить себя отпустить предмет, чтобы он висел. Ты по привычке что-то делаешь, и всё равно держишь предмет в руке.

А потом ловишь себя на мысли, что можешь или на липучку прилепить его, или в воздухе на время оставить.

Но бывает, что отвернешься, а предмета нет, хотя прошло три секунды. На станции же есть воздушные потоки. И начинаешь предмет искать. Думаешь, зачем оставил, нужно было в карман положить.

А калужские школьники отправили космонавтам поздравления с Новым годом.

Все послания собрали в стеклянный ящик.

Поздравления для космонавтов

В завершении встречи калужане написали на новогодних открытках пожелания космонавтам. Андрей Федяев отвезёт их в Звездный городок. Космонавта окружили и долго не отпускали, спрашивали, как он встречает Новый год.

Федяев рассказал, что с семьей, что любит простую еду: борщ, картошку вареную, селёдку. Каждому, кто был на встрече, космонавт тоже подписал на память открытку и со всеми сфотографировался.

Андрей Федяев ещё долго раздавал автографы и отвечал на вопросы юных калужан.