«Искусство снимает пыль повседневности с души»: что посетить в Калуге, если вам надоело сидеть дома

На улице все холоднее и совсем скоро мы перевернем страницу последнего календарного месяца этого года.

Как обычно мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу, чтобы вы смогли посетить все, что захотите в это волшебное зимнее время и окунуться в ту атмосферу, которая будет вам по душе.

Итак, давайте начнем.

КГУ им. К.Э. Циолковского (Степана Разина, 26)

10 декабря в 15:00 в учебном корпусе КГУ №2 пройдет творческая встреча с американским рок-музыкантом и бас-гитаристом Марко Мендоза.

Его музыка звучит как в релизах хард-н-хэви, так и в пластинках в стиле госпел, джаз-фьюжин и ритм-н-блюз, в которых он довольно часто выступает в роли вокалиста и продюсера. Также во встрече примут участие гитарист Роман Мирошниченко, завоевавший признание на мировом уровне. Он состоит в Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS), которая определяет лауреатов и номинантов премии GRAMMY. Вместе с ними на мероприятие также будет Валерий Черноок – один из самых востребованных сессионных барабанщиков страны, принимавший участие в совместных выступлениях и записях вместе со Стивом Вай, Хизер Хедли и другими. Вход свободный.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

8 декабря в 19:00 пройдет концерт «Рахманиновские вечера. Романсы».

Камерная программа артистов Калужского дома музыки. В нее вошли романсы, которые показывают, как со временем менялось мышление автора от романтического до символического. На концерте музыканты исполнят, как редкие произведения: «К детям», «Ветер перелетный», «Ночь», так и знакомые многим «О не грусти», «У моего окна».

12 декабря в 19:00 пройдет концерт «Гармония эпох».

В программе из цикла «Вечера в галерее» в исполнении альтиста Ильи Даринцева прозвучат сонаты для альта и фортепиано И.Брамса и Н.Роты. Соната №2 ми-бемоль мажор И.Брамса была изначально создана для кларнета, а только потом сделана редакция для альта. Нино Рота написал композиции для «Крестного отца», песни «What is a youth» из «Ромео и Джульетты». Он также обучался у великих наставников, в том числе, у Альфредо Казелла.

13 декабря в 19:00 состоится концерт «Парад ударных инструментов».

Это совместный концертный проект ДШИ №5 и Калужского Дома музыки для детской, молодежной, а также семейной аудитории. На сцене сыграют преподаватели и воспитанники детской школы искусств и студенты музыкальных колледжей города. Помимо этого, у зрителей будет возможность самим поиграть на музыкальных инструментах. Кроме солистов выступят также ансамбли ударных, в том числе ксилофон, вибрафон и барабаны.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

8 декабря в 19:00 состоится концерт рок-группы «Чиж & Co».

Основатель группы - вокалист и автор песен Сергей Чиграков по прозвищу «Чиж». В арсенале ребят гитара, бас-гитара, аккордеон, ударные. Самые знаменитые композиции группы: «Такие дела», «Вечная молодость», «18 берез», «Дверь в лето» и «Полонез», с созданием которой Чижу случайно помогла его маленькая дочка.

9 декабря в 11:00 пройдет музыкально-интерактивная сказка «Колобок».

Деток ждет сказочный сюжет, живая музыка, песенки, игры и конечно сюрпризы (для малышей от 2 до 5 лет). Знаменитая русская народная сказка про колобка, который испекли бабушка с дедушкой, а он ожил и отправился в путешествие, где его поджидало множество знакомств и приключений.

10 декабря в 12:00 пройдет иллюзорное шоу «Фокус-покус».

Гостей ждут загадочные фокусы, превращения, исчезновения и таинственные возвращения. Все это исполнит фокусник-иллюзионист Мануэль Казарян, а помогать ему в этом будет его ассистент Гаянэ Казарян.

10 декабря в 12:00 состоится трансляция сказочной пьесы «Обыкновенное чудо».

Зрители услышат музыкальные композиции от симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, под руководством дирижера Дениса Кирпанёва. В программе: Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо».

10 декабря в 19:00 пройдет «Мануэль. Магик-шоу».

Фокусник-иллюзионист Мануэль Казарян вновь представит свою иллюзорную программу. Он любит работать с классикой: платки, газеты, веревки, карты, а также проводить фокусы с участием зрителей. Сможете ли вы разгадать тайну этих простых/непростых чудес?

11 декабря в 14:00 состоится гала-концерт победителей фестиваля «Высокое искусство...».

Мероприятие пройдет в рамках Федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Этот концерт станет важной часть проведенных образовательным центром Юрия Башмета мастер-классов. На нем выступят воспитанники музыкальных и детских школ искусств города Калуги и Калужской области, студенты Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева, которых выдвинули преподаватели образовательного центра Ю. Башмета. Среди музыкальных инструментов, на которых играют ребята, будет, в том числе, флейта.

12 декабря в 11:00 состоится сказка для малышей «Муха-Цокотуха».

Интерактивно-игровая музыкальная программа заберет ребят и их родителей в настоящую ярмарку-сказку, в которой детки отправятся на базар вместе с самой Мухой-Цокотухой. В игровой форме малыши познакомятся с русскими народными играми и вместе с артистами станут участниками сказочного события.

14 декабря в 19:00 пройдет концерт «Шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта».

Губернский духовой оркестр исполнит произведения Поля Мориа и Джеймса Ласта. Эти композиторы написали множество знаменитых эстрадных и кинохитов, в том числе, к комедиям Луи де Фюнеса «Взорвите банк» и «Жандарм в Нью-Йорке», а также картинам «Крёстный отец» и «Убить Билла. Помимо инструментальных номеров, зрители также услышат 3 популярные композиции: песня из «Шербургских зонтиков», «I love you, baby» и «My way» из репертуара Фрэнка Синатры.

15 декабря в 19:00 состоится концерт магия трёх роялей «Bel Suono».

Трио пианистов исполнят классические и современные произведения в уникальной обработке. Зрители услышат музыку разных эпох, жанров и форматов: Вивальди, Queen, саундтреки из советских и мировых фильмов, а также многое другое.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

8 декабря в 18:30 состоится спектакль «Борис Годунов».

В 1597 году Земский собор избрал царем Всея Руси Бориса Годунова, правда его царствование было недолгим, лишь до 1605 года. Вокруг царя плелись интриги, а потом его и вовсе обвинили в убийстве сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Спектакль повествует о тяжелой ноше монарха и трагедии русского народа.

8 декабря в 19:00 состоится спектакль «Москва – Петушки».

Главный герой по имени Венечка в алкогольном угаре едет на подмосковной электричке. Однако его короткое путешествие не так стандартно, как может показаться на первый взгляд. История поездки мужчины напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое, как ни странно, было 3 тысячи лет назад.

9 декабря в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион.

Эта постановка связана с древнегреческим мифом, когда богиня любви Афродита оживила скульптуру мастера, бесконечно в нее влюбленного. Творца звали Пигмалион.

На улицах столицы Великобритании профессор фонетики Генри Хигинс знакомится с полковников Пикерингом. Впоследствии он заключает с ним пари, по условиям которого профессор должен сделать из простушки-цветочницы светскую даму. У Хиггинса получается и незаметно для себя он постепенно привязывается к своему творению.

10 декабря в 18:30 состоится спектакль «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова.

Сатира на аристократическое московское общество с их устоями и поклонением перед теми, кто выше их по положению. Главный герой произведения – молодой Чиновник Чацкий, который вернулся из-за рубежа и первым делом идет к своей возлюбленной Софье Фамусовой, однако девушка холодна с ним и вообще ей нравится другой. Помимо этого, Чацкий имеет буйный нрав и на всеобщее обозрение высмеивает и возмущается над устоями высшего света, с которыми он не готов и не хочет мириться.

10 декабря в 19:00 пройдет спектакль «Письма любви».

Спектакль повествует о так и не состоявшемся романе. Мелисса и Энди с самого детства начинают писать друг другу письма. В своих посланиях они делятся всем: переживаниями, моментами счастья и даже признаются в любви. Но судьба не очень благосклонна к влюбленным и постоянно их разделяет, а их чувства остаются лишь на листах бумаги.

11 декабря в 18:30 пройдет спектакль «Джаз. Девушки. И не только…».

Безработные музыканты спасаются от гангстеров. Они устраиваются в уезжающий на гастроли джазовый женский коллектив, который отправляется в Майями. Главные герои наряжаются в платья из похоронного бюро и оказываются в круговороте мафиозных и любовных интриг.

13 декабря в 18:30 пройдет спектакль «Интимная комедия».

Две пары молодоженов поселяются в одной гостинице во Франции. Правда, двое поженившихся ранее уже состояли в браке и разошлась с жутким скандалом.

13 декабря в 19:00 состоится спектакль «Шинель» по повести Николая Гоголя.

«Ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает» - знаменитая фраза гоголевского произведения. Акакий Акакиевич - мелкий госслужащий, он робкий, неуверенный и очень экономный человек. Живет бедно и едва сводит концы с концами, но у него есть мечта – новая шинель. Правда, как только она осуществляется, то тут же разрушается в суровых жизненных условиях.

14 декабря в 18:30 состоится спектакль «Ханума».

Ярка, властная и энергичная сваха Ханума способна свести вместе кого угодно. Но удастся ли ей образовать союз между князем, лишившимся наследства, и купеческой дочерью, влюбленной в бедного учителя?

15 декабря в 18:30 пройдет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Жесткая комедия Александра Островского. Молодой, неглупый и энергичный юноша хочет найти свое место в мире. Но как это сделать, если мир состоит из коррупции и лицемерия? Что станет с этим человеком? И что если молодой человек сам является безжалостным и опасным?