Денежная сторона калужского спорта

До полутора миллионов рублей получают калужские спортсмены за победы на российских и международных соревнованиях.

За последние два года спорт в Калужской области переживает заметный подъем. Футбол многие годы находился то на грани выживания, то пытался проявить лидерские амбиции, но всегда неудачно. Однако в этом году все изменилось. ФК «Калуга» наконец-то стал победителем и получил повышение в классе.

А чего стоит хоккей! В первый же год появления у Калуги своей хоккейной команды она своей игрой так взорвала общественность, что волна хоккейных побед докатилась до самых дальних уголков нашей страны. О небывалой популярности этого вида спорта в Калуге и переполненных трибунах сообщали практически все спортивные федеральные СМИ.

Понятно, что победы куются атлетами фанатичной преданностью своему делу и невероятной силой воли, но есть и еще один ингредиент в формуле спортивного успеха – материальный.

Мы поинтересовались у регионального минспорта, а какие меры финансовой поддержки оказываются нашим спортсменам?

Оказывается, премии, компенсации, помощь в покупке квартир — это далеко не полный перечень денежного довольствия калужских атлетов.

Квартира лишней не бывает

Чемпион России по горнолыжному спорту, участник Олимпиад в Пекине и Токио от Калужской области, именитый спортсмен Александр Андриенко с помощью регионального министерства спорта приобрел квартиру на Правобережье Калуги.

Сейчас Александр находится на соревнованиях в Мурманске. Однако нам, несмотря на жесткий график, удалось поговорить с ним.

- Жилье я сам выбирал, мне очень импонирует Правобережье Калуги, - рассказал чемпион России Александр АНДРИЕНКО. - Я выбрал квартиру, купил ее, а потом буквально в течение месяца региональное министерство спорта мне полностью компенсировало сумму, которую я истратил на покупку. Я очень рад, что минспорта помогает спортсменам. А Правый берег просто супер! Молодой микрорайон, он строится, рядом горнолыжный комплекс, мне очень удобно тренироваться, когда приезжаю в Калугу. Фитнесс-зал под боком. В общем, я очень доволен. Надеюсь, что и дальнейшем министерство спорта Калужской области будет помогать спортсменам, тренерам, ветеранам спорта.

Эта мера поддержки существует в Калужской области с 2020 года. Тогда был принят региональный закон, регламентирующий денежную поддержку спортсменам.

- В этом году квартиры наши спортсмены не получали, - пояснила начальник отдела министерства спорта Калужской области Рената ДУДРОВА. - Эта мера поддержки распространяется на спортсменов, съездивших на Олимпийские игры. У нас были летние игры в Токио. Призером там стал наш спортсмен Михаил Вековищев. Он купил квартиру в Обнинске, и мы ему выплатили компенсацию в размере 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Второй человек, который получил такую же меру поддержки - наш горнолыжник Александр Андриенко, он съездил на зимнюю Олимпиаду в Пекине и в Токио. Мы ему тоже компенсировали ту же сумму.

С жильём проблем нет

В министерстве спорта есть ряд программ помощи в получении компенсации за аренду жилья для приезжих специалистов.

- В 2023 году 13 тренеров получили компенсацию за аренду жилья, - объясняет главный специалист министерства спорта Калужской области Роман КУЗНЕЦОВ. - Это те, кто приехал тренировать наших спортсменов из других регионов России. Виды спорта самые разные: прыжки в воду, хоккей, плавание, горнолыжный спорт, бадминтон, гребной спорт и футбол.

Больше всего в этом списке занимают спортсмены, занимающиеся хоккеем. По словам специалистов минспорта, львиная доля их приходится на обнинский спортивный комплекс «Олимп». Однако, деньги на аренду жилья выдают в минспорте не всем подряд.

- Там есть нюансы, у них не должно быть в собственности жилья на территории области, - поясняет Роман Кузнецов. - Сначала мы смотрим, есть ли возможность предоставить им служебные квартиры. Если не получается, тогда мы компенсируем аренду жилья. Конечно, мы не можем выплатить любую сумму, есть ограничения.

Есть еще одна помощь, которую в минспорте кратко называют «по ипотеке». Власти возмещают часть уплаченной спортсменами или тренерами процентной ставки, то есть, погашается все, что связано с процентами. В среднем за год получается порядка 250-300 тысяч каждому.

С каждым годом количество обратившихся за компенсацией увеличивается. Если в 2021 году было 16 заявлений, в 2022 – 18, а в нынешнем эта цифра уйдет за 20 желающих.

- Мы всем им, конечно, поможем, - уверяют в минспорте. - Люди стали понимать, что эта помощь реальна, мы и на своих коллегиях постоянно напоминаем о такой форме поддержки, так что в дальнейшем количество желающих, думаю, будет увеличиваться. Финансирования хватает, никто не уйдет без поддержки, если обратившийся будет соответствовать всем прописанным в Законе требованиям.

В основном этой мерой поддержки пользуются спортсмены и тренеры из Калуги и Обнинска, но были заявления из спортшколы «Факел» Жуковского района, «Лидер» из Кирова. Закон распространяется на всю Калужскую область. Вся необходимая информация размещена на портале органов власти региона.

Заслужил – получи

Среди мер поддержки спортсменов и тренеров, которые применяют в региональном минспорте особо стоит выделить заботу о ветеранах спорта. Заслуженных тренеров и спортсменов России сегодня тридцать человек. Ветераны, выходя на пенсию, получают ежемесячную пожизненную поддержку.

Не забывают и олимпийцев. Участники Олимпийских игр, а их в области 28 человек, также ежемесячно в течение всей своей жизни получают денежку от минспорта. Важное уточнение – для получения выплаты ветеран должен жить на территории Калужской области.

- У нас вообще очень много выплат, - рассказывает Рената Дудрова. - Есть премии спортсменам за победы на чемпионатах, кубках России. У нас есть губернаторские гранты – это поддержка для тех, кто готовится к Олимпийским играм. В этом году мы им тоже платили деньги, это ежемесячная поддержка. Сотни спортсменов Калужской области получают нашу поддержку.

Сумма премий разная, она рассчитывается по специальной формуле и варьируется от тысячи рублей до полутора миллионов рублей. Самая большая сумма, конечно же, выплачивается за Олимпийские игры. За первое место на чемпионате мира спортсмены получают около миллиона рублей, если дисциплина включена в программу Олимпийских игр.

- Средний размер достаточно хороший, спортсмены у нас в этом плане не обделены абсолютно, - считает Рената Дудрова. — Это, во-первых, отличный стимул побеждать, а во-вторых, хорошее подспорье для обновления экипировки.

Юные спортсмены тоже получают премии.

- У нас есть, если можно так выразиться, специальные номинации: одарённая молодежь, лучшие спортсмены и лучшие тренеры, - объясняет Рената Дудрова. - Мы рассматриваем все поданные документы на специальной комиссии и решаем кому выдать эти премии. Мы их потом фотографируем и вывешиваем на нашей Доске почета.

Кстати, суммы премий достаточно весомы. Например, в номинации «одаренная молодежь» соискатель получает 57 500 рублей, а «лучший спортсмен» - 59 тысяч.

Кто-то может подумать, мол, раньше выходили на старт ради защиты чести региона или города, родного спортклуба, а теперь – за деньги.

Смеем вас уверить, денежные призы существовали всегда, в том числе и во времена СССР. Но честь своего клуба и родного региона никуда не делась. И каждый спортсмен, выходя на старт, в первую очередь думает о победе, а не о сумме приза за неё. Все-таки стремление быть лучше всех – было есть и будет самым главным ингредиентом спортивной формулы успеха.