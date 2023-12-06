Футбол во благо детей: ФК «Калуга» запустил проект «Руки помощи»

Иногда нам кажется, что помогать — это сложно, дорого и труднодоступно. Проект ФК «Калуга» под названием «Руки помощи» разрушает стереотипы и показывает, что каждый из нас может принять участие в судьбе детей, нуждающихся в поддержке. Главный его девиз - все в твоих руках.

Идея о создании вратарской формы на основе эскизов детей с особенносстями развития появилась еще в 2022 году.Форму рисовали подопечные фонда «Волонтеры детям». Символично, что эскизы изготавливали именно для голкиперов, ведь они протягивают руки помощи команде в самый ответственный момент.

Конкурс рисунков провели в октябре, а по дизайн-макетам изготовили комплекты формы. Эскизы выбирали 175 вратарей из 87 футбольных клубов.

Рука голкипера

Главными задачами проекта стали - привлечение внимания спортивных объединений к проблемам особенных детей, а также организация финансовой поддержки семей, в которых воспитываются такие дети. В данный момент он помог уже более 30 семьям почувствовать поддержку и заботу.

Проект поддержала Футбольная национальная лига. Фонд вратаря сборной России Игоря Акинфеева реализует 10 эксклюзивных футболок с автографом вратаря сборной России.

Все средства с продаж футболок пойдут на помощь особенным детям.

Старт проекта был дан в четверг, 30 ноября, в калужском Государственном музее истории космонавтики.

В мероприятии приняли участие директор государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Наталья Алексеевна Абакумова, глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы областного центра Александр Серяков, заместитель министра спорта Роман Жиленко.

Все гости с трепетом ждали начала мероприятия.

Каждый ребенок важен

Директор музея Наталья Абакумова в своем выступлении сделала акцент на том, что Константин Циолковский имел проблемы со слухом, но смог не только адаптироваться к жизни в социуме, но и приобрел мировую известность, стал отцом теоретической космонавтики.

- Возможности неограниченны. От общества, от нас, от организаций и наших друзей зависит очень многое - мы помогаем найти детям свое место в жизни, - рассказала Абакумова.

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев начал свою речь с того, что в гордуме функционирует молодежный педагогический отряд. При непосредственном участии молодых калужан организуются встречи, мастер-классы.

- Сегодня мы с вами стали свидетелями чуда. В этом зале, на этом месте наши спортсмены, которыми мы гордимся, поработают на благо детей, нуждающихся в особом отношении, финансовой и абсолютно разноплановой помощи, - отметил Моисеев.

Глава городского парламента уверен, что без каждого особенного малыша наша жизнь была бы другой. Раз такой ребенок есть, он нужен и важен.

- Долг каждого из нас развиваться, идти вперед и помогать друг другу, а также задуматься о том, что в основе всего в нашей жизни лежит гуманизм - ценность человека, а уже потом деньги, политика, экономика. Наша жизнь все больше и больше нас к этому подводит и благодаря таким встречам, проектам, наши шаги становятся шире и шире, - подытожил Моисеев.

«Беспроигрышная» форма

В мероприятии приняли участие дизайнеры проекта Леонель Василиадис, Кирилл Шукаев, Тимофей Стригин и Ефим Василиадис и конечно же воспитанники фонда «Волонтеры детям». Они вышли на сцену в сопровождении наших чемпионов Николая Суханова, Александра Голубцова, Ильи Клементьева и Роберта Кортяева.

Наибольшее количество голосов набрал рисунок Дарьи Барышевой.

Рисунок уже воплотили в форму, в которой на сцену поднялся вратарь «Калуги» Павел Ковалев.

22 октября в форме, созданной на основе идеи Дарьи, калужский голкипер Артем Герасимов не пропустил ни одного мяча в игре с домодедовским «Пересветом». В той игре «Калуга» выиграла со счетом 5:0.

На данный момент в новой форме калужские вратари не дали сопернику забить ни одного мяча. Наверняка она станет настоящим талисманом для калужской команды.

В рамках проекта был создан социальный видеоролик о жизни детей с аутизмом. Роль Дарьи Барышевой сыграл еще один воспитанник центра «Волонтеры детям» Георгий Зеленов. Мальчик увлекается футболом.

Помощь детям по всей стране

Генеральный директор футбольного клуба «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ рассказал, что сейчас перед клубом стоит важная стратегическая задача - поддержка юношеских и молодежных команд, участвующих во всероссийских соревнованиях. Основная цель на ближайшее будущее - реконструкция стадиона «Спутник» и создание центра подготовки молодых футболистов.

-87 профессиональных клубов уже поддержали нашу инициативу, представьте себе, что футбольные клубы в Рязани, на Сахалине, во Владивостоке, Самаре будут также помогать своим благотворительным центрам, - отметил директор клуба. - Каждый болельщик и каждый спортсмен в своем регионе сможет помочь не эфемерному обществу, а определенному центру и конкретному ребенку.

Руководитель центра реабилитации «Попутный ветер» и член общественной палаты Калужской области Екатерина Каратаева рассказала, что они сразу представляли всю сложность участия особенных детей в данном проекте, но не могли отказаться от такого предложения. «Руки помощи» позволили детям принять участие в мероприятии, где их труд и вклад ценят и признают. Для детей, больных аутизмом, жить в социуме - настоящее испытание и стресс, а проект подарил им возможность быть услышанными.

Участникам мероприятия предложили посмотреть на мир глазами детей с аутизмом.

Юные добровольцы из зала попробовали нарисовать на флипчарте эскиз формы с полузакрытыми глазами.

- Мы всегда будем работать для тех, кто идет вперед. Результаты они приходят, хоть и не сразу. За семь лет работы центра 500 детей получили профессиональную поддержку и помощь, - рассказала руководитель центра.

Также Екатерина выразила благодарность футбольному клубу.

- Это возможность привлечь внимание общественности к проблемам наших детей, для нас это очень важно. Мы как команда фонда ощущаем, что мы не одни.

Возможность заглянуть в мир

Мама одного из воспитанников фонда «Волонтеры детям» Ирина Василиадис рассказала, что ученые до сих пор не могут понять причину возникновения аутизма, но с каждым годом таких детей становится все больше. Также есть дети, которым вовремя не ставят нужный диагноз и их поведение похоже на поведение детей, страдающих аутизмом.

- Хотелось бы, чтобы в нашем городе была более качественная диагностика и от этих детей не отмахивались, а диагноз ставили вовремя, - обратилась к гостям мероприятия Ирина.

Также она подчеркнула необходимость создания ресурсных классов в Калуге.

- Благодаря волонтерам наши дети получают возможность заглянуть в этот мир. Мест в центре реабилитации всего 70, а детей намного больше, хочется обратить на это внимание и призвать всех поддерживать фонд.

В качестве подарка для всех присутствующих на сцене музея выступили участники инклюзивного коллектива «Вместе с Солнцем», КРОО «Город Надежды», под руководством Светланы Пруцковой.

Выступление маленьких талантов никого не оставило равнодушным.

В завершение мероприятия одну из футболок, подписанных Игорем Акинфеевым, передали губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

«Руки помощи» - симбиоз спорта и благотворительности. Представители футбольного клуба на своем примере показывают, что благотворительность — это не просто скучное и длинное слово, а энергия сердец единомышленников, которые объединились с целью создать маленькое чудо для детей.