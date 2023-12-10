Смахивали слёзы: по статье «Калужского перекрёстка» поставили спектакль

В сентябре в «Калужском перекрестке» вышла статья, посвященная освобождению Калужской области.

Это была история семьи из Думиничского района, воспоминания нашего земляка Алексея Григорьевича Суслова.

Когда началась война, он должен был пойти в первый класс. Но в его деревню пришли немцы, жгли дома, расстреливали стариков и мальчишек, угоняли людей в Германию, зверствовал и местный полицай, еда не убивший семью Сусловых.

Через много лет, все, что пришло пережить в те страшные месяцы, Алексей Григорьевич записал. Нам в редакцию его воспоминания, набранные на пишущей машинке, передал внук Алексея Григорьевича Сергей. Самого Алексея Григорьевича уже не в живых.

А на днях раздался телефонный звонок. Звонил руководитель и режиссер калужского «Экспериментального театра» Анатолий Сотник, приглашал нас на спектакль.

- Это моноспектакль про оккупацию Калужской области, по вашей статье о событиях в Думиничах, - сообщил Анатолии Федорович. – Сейчас работаем над ним, он музыкальный, будут звучать песни о войне.

Слезы подступали

Свою постановку Анатолий Федорович назвал «716 дней», столько длилась оккупация нашей области. Премьера состоялась в библиотеке им. Белинского.

Спектакль получился камерным и очень душевным.

В начале «Тёмную ночь» под гитару поёт маленький калужанин в солдатской форме Савва. Алёше Суслову во время войны было примерно столько же лет.

Затем около 50 минут зрители внимательно слушают рассказ. Без декораций и реквизита, только актерский монолог.

На актера, музыканта Александра Гонякова легла большая нагрузка – надо было прочувствовать и пережить то, что пережил его герой Алексей Суслов и погрузить в это зрителя. Камерность, музыка и «живой» текст сработали безотказно.

Пришедшие на спектакль, вспомнив своих родных, смахивали слезы. Потому что судьба Алексея Суслова - это реальная история нашего края, наших родственников, соседей, знакомых. Наша с вами история.

А завершился спектакль на пронзительной ноте, Юлия Петрова эмоционально и трогательно исполнила песню «Баллада о матери», помните: «Алексей, Алешенька, сынок!»

- Совершенно случайно мне попалась в руки эта статья, я ведь мог и не купить газету, - рассказывает Анатолий СОТНИК. – И эта статья меня просто потрясла. Я загорелся поставить её. Позвонил одному актеру, но он отказал, сказал, что даже не смог дочитать до конца - слезы подступают, ком в голе. Он, мужик, а вот так воспринял этот материал.

Отказал и второй, сказав, что материал серьёзный, надо три года готовить, быстро он не может

. А Александр Гоняков сразу согласился, и мы буквально за три недели сделали этот спектакль. Кроме того, Александр музыкант и очень органичен в этой постановке, хотя это его первый опыт моноспектакля.

Зрителям тяжело было смотреть спектакль: нахлынули воспоминания о родных.

Личная история

После спектакля кто-то быстро ушёл, растрогавшись так, что говорить было тяжело. Женщина, сидевшая рядом со мной, напротив, не спешила. Рассказала, что зовут её Галина Николаевна, что родилась она в 1940 году, и во время оккупации ей был год.

- Я, конечно, маленькой была, ничего не помню, но сестра рассказывала: «Тебя немец на руках носил и шоколадками кормил», - качала головой Галина Николаевна. - А я их ела…

Я говорливая была, наверное, поэтому немец так ко мне относился. Немцы у нас стояли в Ефремове Тульской области. Мой отец начальником станции был. Вот такая история. И хоть немцы мне шоколад давали, но я все равно всегда за свою страну, против фашистов.

Судьба семьи Сусловых из Думиничей не оставила равнодушным и Юрия Петрова, отвечающего за музыкальное сопровождение спектакля.

- Такая же история произошла и с моими родными, - говорит Юрий. - В спектакле описываются события, когда станция переходила из рук в руки.

«Наша станция переходила из рук в руки. Засыпаешь при немцах, а просыпаешься - уже наши здесь. Так продолжалось несколько суток. Затем немцы пришли надолго. Однажды к нам ворвался сосед Андрей Алпатов.

В советское время он проворовался и его посадили. С приходом немцев Алпатов стал полицаем. Выхватив грудного братишку за ногу из люльки, он приставил пистолет к его голове и закричал: «Где Гришка? Убью!» Мать со слезами на глазах прошептала: «Ушёл к своим».

Эти слова ещё больше взбесили Алпатова, он стал кричать. Мы, дети, забрались на печку, и от страха не шевелились. Вдруг в нашу хату вбежала жена Алпатова. Она выхватила братишку из рук мужа, отдала моей матери.

Стала упрекать его: «Когда тебя посадили, то Суслиха, как красноармейка, получала на детей паёк и, имея своих пять ртов, никогда не отказывала мне в куске хлеба и банке молока». Они ушли, а мы долго еще дрожали от страха».

Фрагмент про Апатова и песня Юлии Петровой произвели на зрителей сильное впечатление.

Я был удивлен, когда прозвучала фамилия Алпатов. Она мне показалась знакомой. Мои бабушка и дедушка по отцу жили в Думиничах. И у них было дворянское происхождение. Очень образованные, интеллигентные люди, педагоги. У деда было трое братьев, один из них унтер-офицер Белой армии. А у бабушки была даже какая-то царская награда.

До войны бабушка и дедушка работали учителями в местной школе. Сами эту школу обустраивали. И удивительно, что в Думиничах в то время был театр, ставили классику, даже Шекспира, был оркестр балалаечников. И хотя мои родные скрывали своё дворянское происхождение, местный полицай знал об этом.

Во время оккупации моя семья ютились в подвале, и этот полицай пригласил их к себе домой. А когда они пришли, его жена сказала: «Бегите отсюда быстрей, спасайте детей, а то он вас расстреляет, он уже много людей погубил».

И они бежали из Думиничей, тоже шли пешком через села, через леса, добрались до Калуги, до Кукарек. И, мне кажется, фамилия этого полицая была Алпатов. Так что, возможно, его жена спасла, и Сусловых, и моих родных.

Юлия Петрова растрогала всех песней: «Постарела мать за тридцать лет, а вестей от сына нет и нет...»

Для школьников

Мы ещё долго общались с сотрудниками «Белинки». Они признались, что слушали историю семьи Сусловых на одном дыхании и жалеют, что не сняли на видео. Но, возможно, спектакль мы ещё увидим.

Мы предложили Анатолию Сотнику показать «716 дней» в школах в рамках «Разговоры о важном». Это реальная история калужской семьи, пережившей оккупацию, наша память и дань уважения всем, кто защищал страну от фашистов.

Юрий и Юлия Петровы, режиссер Анатолий Сотник и актер Александр Гоняков прониклись историей семьи из Думиничей и за 3 недели сделали спектакль.