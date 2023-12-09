Для истории: Виталий Легостаев снимает Калугу и сдает фото в архив

Виталий Легостаев – известный калужский краевед, занимается генеалогией и историей храмов. А ещё увлекается фотографией.

По городу Виталий Васильевич ходит с фотоаппаратом. Снимает пейзажи, архитектуру, людей, мероприятия. Зачем? Для истории!

Вот поделился своими снимками с библиотекой им. Гоголя. Там открылась выставка «Зимняя Калуга».

- На выставке – зимние этюды за разные годы, с 2004- го – до 2023, - рассказывает Виталий ЛЕГОСТАЕВ. - У соседнего дома снеговика слепили. Он живет недолго, уже вечером его разрушат пацаны, надо успеть снять.

Есть четыре дачных снимкам – это Ильинское Перемышльского района. На дачу поехали, там снега по колено. В лесу березы вислые, проехать невозможно. И надо потерять несколько минут, выйти сфотографировать.

Но на дачу я беру не тяжелый фотоаппарат. Почти все фото на мыльницу сделаны.

Снял первый снег в 2023 году. Просто вышел с работы на порожки и сфотографировал, чтобы не забыть, когда он был, и чтобы вы не забыли - 10 октября 2023 года. Это у меня для истории.

Оцифровать старые пленки

Все снимки Виталий Васильевич обязательно подписывает.

- Я работаю в муниципальном архиве и к нам приносят личные фонды – кто папочку с фото, кто - чемодан. Ничего не аннотировано, а спросить уже некого - бабушки умерли, - объясняет Легостаев. - А я не просто фотографирую, печатаю фото и подписываю его.

Около 1000 снимков в год мы делаем и сдаём в архив. Храним в компьютере, на диске, плюс бумажный вариант. И каждое фото – фонд, опись, дело. Более 800 тысяч фотографий в архиве хранится.

Снимает Виталий Васильевич с 7-го класса. И бережёт старые черно-белые и цветные плёнки, снимков Калуги у него много.

- Сегодня стоит задача оцифровать их. Плёнки сохранились. В прошлом году оцифровывал, и в этом. Организовал в архиве личный фонд, буду туда сдавать. И выбираю отдельно старые фото домов. У меня на работе, в архиве, сейчас висит выставка «Прошлое и настоящее»: как раньше выглядела улица, и что сейчас на этом месте.

При этом Виталий Легостаев не коренной калужанин.

- Я орловский. Родился в деревне Русский Брод. Но уже 50 лет живу в Калуге. Попал сюда по распределению. Закончил техникум, и в 1972 году меня направили сюда, на автобазу № 8 «Агропромстройтранс». Мы обслуживали сельских строителей, Калугасельстрой.

В том же году я женился. Жена тоже орловская, работала в Ливнах бухгалтером.

С жильем в то время было сложно, я даже хотел уволиться, но директор не отпускал, похлопотал в парткоме, и нам дали в Калуге квартиру.

Лежит в крапиве

На автобазе Виталий Легостаев проработал почти 40 лет. А в свободное время всерьёз занимался краеведением. Знал знаменитого калужского краеведа Генриетту Михайловну Морозову.

- Генриетта Михайловна очень мне помогла, дала первоначальные базы данных, - рассказывает Виталий Васильевич. - Я был у нее дома, там в зале на столе стоял огромный картотечный шкаф, как в библиотеках. Она научила меня с карточками работать.

И я себе заказал на заводе такой шкаф, карточки набивал. Единственно, сложно было с Лихвинским уездом: его раздербанили в 1929 году. Большая часть - 80% отошла к Тульской области, 20% осталось в Калужской. Никто с ним не работал, ни туляки, ни калужане.

И была интересная история с Баташёвыми - это знаменитые тульские самоварщики. Одна из ветвей этого рода находилась в Медынском районе, в селе Передел.

Как-то Морозова попросила съездить с ней в калужское имение князей Мещерских. После революции, когда усадьбы громили, Мещерский взял годовалого ребёнка и уехал в Москву. А через много лет этот уже выросший ребенок обратился в министерство культуры, чтобы узнать, что с имением. Усадьба находилась в Медынском районе.

Это был конец мая. Поехали, усадьба не сохранилась, все сожжено, немец прошел. Решили остановиться в деревне, чайку попить. А Генриетта Михайловна даже чай пить не стала, сразу побежала на кладбище, там Мещерские похоронены.

Едем обратно - давай в Передел заедем, там церковь сохранилась. И Генриетта Михайловна находит памятник Аврааму Ивановичу Баташёву, он в крапиве лежит. Мы его сфотографировали.

А осенью она мне звонит, говорит, что нашла родственника Баташёвых. Игорь Николаевич Баташёв жил в городе Железнодорожный под Москвой, он строитель, преподавал в институте.

Напоследок поменял жилье на Калугу и пришел в библиотеку: «Здрасьте, я Баташёв». А Генриетта Михайлова отвечает: «А мы памятник Баташёва нашли!» Он: «Как!»

Решили поехать с ним в Передел. Подняли там памятник, Баташёв пошел в соседний дом, косу нашел, окосил, с кем-то из местных поговорил. И потом я часто к нему стал заходить.

У Баташёва были рукописи, он мне отдал на хранение и решил книгу писать. Поменял свою двушку на Салтыковке на однушку на Георгиевской, а на доплату за квартиру издал книгу «О предках и о себе», она в библиотека есть.

Потом договорились поехать с ним в Передел, ему в сельсовет надо было, он решил землю свою изымать, говорит: «У деда была земля, пусть отдают». Собрались ехать, а он не звонит. Неделя проходит – не звонит. А потом я узнал, что он умер. Но в архиве я открыл фонд Баташёва, сдал туда материалы о нём.

Начните с автобиографии

Сейчас краеведение из увлечения стало профессией Виталия Легостаева. Более 15 лет он работает в архиве. Написал 37 книг по истории калужских храмов. Кроме того, описывает кладбища, и каждую фамилию заносит в компьютер, чтобы по поиску легко можно было найти. Занимается и генеалогией.

- Ко мне многие обращаются, в том числе с Дальнего востока, с Урала. Спрашивают: «Как составить родословную, с чего начать»? С себя! Написать свою автобиографию, житие: ФИО, дата рождения, место рождения и т.д.

И надо составить поколенную роспись, опросить очевидцев, свидетелей, собрать данные, фото, где жили. Все сделать на сегодняшний день.

Родителей знаете. У них есть отчество – вот вам дед. Спускаемся – братья, сестры. Всех описываете. И делаете поколенную таблицу, потом создается архивное дело.

Бывает приходят и на пальцах начинают объяснять, а вы выложите схему, поколенную роспись, и покажите, где у вас вопрос – вот в этом месте и в этом.

В поколенной росписи должно быть написано, где родился, значит, мы будем знать, приход какой церкви искать. На 1916 год в Калужской губернии было 725 храмов. Представьте, сколько метрических книг за каждый год, и они очень толстые.

Займитесь ужесегодня составлением «поколенки», тем более, что сейчас можно списаться с архивами.

Свою поколенную роспись Виталий Васильевич давно составил, теперь занимается историей родного села.

- Когда родители были живы, я приезжал, расспрашивал их. Печатал их рассказ на машинке. Потом что-то новое узнавал, надо было добавить сведения, приходилось перепечатывать. С компьютером, конечно, удобней стало.

Но сложность в том, что метрических книг по русскобродской церкви не сохранилось, исповедных ведомостей тоже, нет даже клировых ведомостей.

И сейчас я пошёл другим путём: составляю базу данных жителей села Русский Брод.