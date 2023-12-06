Жилищное строительство в Калужской области вышло на рекордные показатели

Калужская область остается в топ-10 лучших регионов страны по темпам роста строительства.

Ситуация в экономике стабилизировалась.

Об этом в соцсетях рассказал Владислав Шапша.

- Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание работе отрасли. Наша страна достигла исторического рекорда в строительстве жилья. В этом году 7 млн. человек улучшили жилищные условия, - написал губернатор. - В числе лидеров наш регион. Три года подряд, несмотря на пандемию, санкции, сохраняем уверенный рост объемов строительства жилья.

Сейчас занимаем 8 место. В 2022 году достигли лучшего показателя за всю историю – 916 тыс. кв м. В этом году мы его уже существенно превзошли. У нас есть все основания рассчитывать, что перейдем рубеж в миллион «квадратов».



По словам Владислава Шапши, задач в отрасли ещё много. Одна из важнейших - обновление жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке Правительства РФ за 2 год будет заменено 90 км ветхих сетей водо- и теплоснабжения.

- Продолжаем последовательно наводить порядок в этой сфере, - прокомментировал глава региона.



По аварийному жилью, как и планировалось, действующую региональную программу выполнят на 2 года раньше срока. Наша область среди лучших по темпам этой работы. Готовится следующая программа. В этом году в новые квартиры из аварийного жилфонда переехали более 800 человек.

Кроме того, на завершающей стадии строительство ТЮЗа на ул. Кирова и поликлиники на Правобережье Калуги. По программе комплексного развития сельских территорий в Хвастовичском, Барятинском и Износковском районах строится жилье для аграриев.

- Ситуации в экономике стабилизируется, - сообщил глава региона. - Во многих отраслях промышленности темпы роста восстановлены. По инвестклимату мы в десятке лучших регионов страны. Областной бюджет сохраняет свою устойчивость.

За 9 месяцев его доходы выросли на 7 % по сравнению с прошлогодними показателями и составили 65,7 млрд. рублей. Несмотря на санкции, устойчиво работает промышленность, сельское хозяйство, строительный комплекс, развивается социальная сфера.

Обеспечиваем поддержку экономики и социальную защиту жителей, повышение уровня жизни людей. На финансирование социальной сферы направлено 64 % от общего объема расходов. Мерами поддержки пользуется каждый четвёртый житель региона.

Президент России Владимир Путин объявил следующий год Годом семьи. В Калужской области семьям с детьми всегда уделялось особое внимание. Порядка 47 тысяч семей получают различные виды пособий и компенсаций более чем на 74 тыс. детей. На эти цели направлено 2,2 млрд. рублей.

Владислав Шапша поручил своему заместителю Константину Горобцову разработать комплекс дополнительных мероприятий в этой сфере.

- Поддержка и защита семьи, укрепление традиционных семейных ценностей, меры для роста благополучия - важно для этого использовать и собственные ресурсы, и федеральные решения, - почеркнул Владислав Шапша.

Помощь доставлена

Очередной гуманитарный конвой направили калужским бойцам в зону СВО.





Большую партию гуманитарной помощи помогли собрать неравнодушные жители, волонтеры, бизнес, администрации городов и районов, партия «Единая Россия».

Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами.

Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких.

- Помощь благополучно доставлена нашим защитникам, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Парни передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.

Важно привлечь молодёжь

На минувшей неделе «Единой России» исполнилось 22 года. Накануне этой даты в Калуге прошла региональная конференция.

На ней подвели предварительные итоги года, наметили планы на будущее.

- О работе партии говорят конкретные дела, исполнение наказов жителей, - сказал Владислав Шапша. - В нашей региональной «Народной программе» «Единой России» из 2000 наказов выполнено уже две трети. По 624 завершаем работу.

Это последовательная работа по созданию жизненной среды, в которой людям комфортно, безопасно жить, где они могут быть спокойными за свои семьи. И задач ещё много. Работаем дальше на благо земляков и всей нашей России.

На конференции губернатор встретился с молодогвардейцами. Сейчас «Молодая Гвардия» в регионе – это более 350 активистов. Они участвуют в решении важных задач.

Прежде всего, участвуют в волонтерской работе. Помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь бойцам на СВО, поддерживать их семьи.

Отряд калужских молодогвардейцев в этом году работал на восстановлении жилых домов и социальных объектов в подшефном Первомайске.

- Для партии крайне важно привлечь молодёжь. Дать возможность почувствовать себя частью мощной единой силы, меняющей жизнь в регионе к лучшему, - отметил Владислав Шапша.