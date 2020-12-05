Почему в Калуге так долго ремонтируют Танеевский зал и когда в нем зазвучит музыка

Недавно вокруг концертного зала имени композитора Танеева убрали строительный забор.
Наши читатели активно стали интересоваться: когда там зазвучат симфонии известного композитора?
В понедельник, 4 декабря нам удалось посмотреть внутренности отреставрированного заведения и узнать подробности столь длительного ремонта.
С первого раза не удалось
История этого здания уходит корнями в далекое прошлое. Раньше это была, по свидетельству нескольких источников, архиерейская церковь. В 1958 году в ней разместили музыкальное училище. В 80-х годах прошлого века владелец здания сменился, им стало управление железной дороги, и в доме разместился клуб железнодорожников.
В марте 1997 года Калужскому музыкальному училищу присвоили имя Танеева и здание вновь было отдано училищу. Судя по всему, единственный раз его капитально ремонтировали в 1950-х годах, когда объединили с постройкой боковые флигели. Понятно, столь почтенное долгожительство состарило здание.
В 2018 году министерство культуры решило его капитально отремонтировать. Подрядчик начал работы, однако в ночь на субботу, 6 октября 2018 года, загорелись перекрытия главного актового зала. Тушили долго и тщательно. В результате, Танеевский зал оказался под угрозой сноса.
Разбор пожара на совещании правительства области был жарким. Губернатор тогда негодовал и требовал к ответу и министерство, и директора училища. Спас от сноса Танеевский зал министр культуры Павел Суслов. Он заявил, что здание, несмотря на весь огромный ущерб, причинённый пожаром и последующей проливкой, Танеевский зал можно отремонтировать.
Правда, вместо капитального ремонта, который проводил подрядчик, потребовалась реконструкция. А это другие вложения, документация, проект.
- Проект получил положительное заключение 8 июля 2020 года, - рассказывает начальник производственного отдела УКС Калужской области Денис ФОКИН. - В областной УКС проект пришел позже, необходима была процедура передачи, определялся кто будет заказчиком. В результате контракт заключили 9 августа 2021 года.
По проекту было полностью заменено перекрытие над актовым залом. Обновлена вся кровля. Вентиляция переделана под новые требования пожарной безопасности. Потребовалось полностью заменить пожарную сигнализацию и всю электрику. Даже те работы, которые были выполнены прошлым заказчиком, пришлось переделывать.
- Новый подрядчик, наша калужская фирма, утеплила фасад здания, поменяла ограждение, - пояснил Денис Фокин. - В актовом зале полностью сняли полы, изменили конфигурацию сцены, новая декоративная отделка в голубых тонах. В фойе - венецианская штукатурка, мраморные полы отшлифовали. Сейчас все в красивом виде уже стоит.
Споткнулся о санкции
Поначалу реконструкция Танеевского зала шла как по маслу. В областном управлении капитального строительства с удовольствием наблюдали за ходом работ. И хотя проект этот не самый дорогой, всего 55 млн. рублей, он всегда был на особом контроле.
- Подрядчик начал очень хорошо, резво и мы все обрадовались, что быстро проводит работы, - отметил Денис Фокин. - Но ситуация со строительными материалами в последние два года резко изменилась. Все очень сильно подорожало и об это удорожание подрядчик споткнулся. Но он клятвенно обещает закончить все работы до конца нынешнего года.
Сейчас работ осталось совсем немного. Основная головная боль – поставка паркета в актовый зал. Необходимый по всем нормам пожарной безопасности паркет сегодня выпускается только в республике Беларусь. Он заказан, но сроки поставки длительные. Ждут-с.
Есть и ещё небольшие работы. Например, был раньше на фасаде большой старинный карниз, но он обрушился во время работ, но не из-за неловкости строителей, а скорее уже от своей ветхости и его сейчас необходимо заменить. Материалы подрядчик завез, по словам представителей УКСа, сделает он его быстро.
Скворечник из сайдинга
Как только здание было обнесено строительным забором, в местных социальных сетях развернулись обсуждения по поводу его ремонта. А когда забор сняли, то многие стали чуть не под лупой высматривать, что же изменилось.
Особо внимательные краеведы обратили внимание на новую конструкцию, появившуюся на крыше с бокового фасада здания.
- А как вам серый «скворечник» в сайдинге, ненавязчиво прилепившийся с торца? Хочется орнуть, хоть и не особо сильно уже? – написала на своей странице в ВК калужанка Лариса Северина.
Действительно, сбоку здания вдруг вырос этаких серый грибок на крыше. Однако этот элемент официально в проекте значится как слуховое окно.
Дело в том, что внутри проходит эвакуационная лестница и она не соответствовала новым правилам пожарной безопасности. Балки стропил упирались человеку в грудь, а ведь это эвакуационная лестница. И тогда было принято решение увеличить высоту прохода за счет вот такого внешнего «скворечника».
Заборные страсти
Дискуссии в соцсетях вызвал и новенький забор вокруг здания. Калужане высказывали сомнения в его необходимости.
- Танеевский зал является учебным корпусом колледжа, -пояснил этот момент министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. - Согласно действующему законодательству, здания, в которых осуществляется образовательный процесс, должны быть ограждены в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической.
А в УКСе добавили, что постарались сделать не безликий забор, подойти к делу творчески. Скрипки на ограждении напоминают, что за оградой музыкальное учреждение.
Правда вот с безопасностью возникает диссонанс. С одной стороны Павел Суслов говорит о необходимости закрыть периметр учебного заведения, а с другой предлагает его открыть.
- После завершения реконструкции, территория перед Танеевским залом в дневное время будет доступной для всех граждан, в том числе для сквозного прохода, - сообщает Павел Суслов. - В ночное время территория будет закрыта.
Наверное, нужно еще объявление для террористов и хулиганов повесить, мол, ночью ни-ни, а днем – пожалуйста.
Трубачи достали
В самом музыкальном колледже окончания ремонта ждут с нетерпением. Дело в том, что раньше в Танеевском зале располагались симфонический и духовой оркестры и хор. Теперь духовики надувают щеки в помещениях самого колледжа, доставляя массу неудобств остальным учащимся. Громкие они, что тут поделать.
Однако, дело не только в трубачах, конечно.
- Нам очень нужен Танеевский зал, потому что там, кроме концертов у нас размещаются учебные классы, учиться там будет человек 70, - рассказала директор музыкального колледжа имени Танеева Лариса ЛИХАЧЕВА. - Года четыре мы уже без него. Мы ждем открытия, руководители коллективов приходят ко мне и спрашивают, когда же мы заедем, мы уже готовим концертную программу к открытию.
Как заверила нас Лариса Лихачева, в здании Танеевского зала после открытия продолжатся серии выставок, специализированных программ для пенсионеров, детей, инвалидов. На первом этаже будут оборудованы пространства для экспозиций.
Прогулявшись в понедельник, 4 декабря, по залам и учебным комнатам Танеевского зала мы заметили множество недоделок, поэтому позавидовали оптимизму подрядчика.
Действительно, все самые объемные реконструкционные работы закончены. Но батареи отопления в большом зале ещё не установлены. Освещение проведено, но осветительных приборов практически нигде невидно.
Кое-где не достаёт навесного потолка, в фойе рабочие ещё штукатурят колонны. Однако, к концу недели, то есть до 9 декабря, представитель подрядчика обещал повесить светильники в большом актовом зале и запустить в здании вентиляцию. Отопление здесь уже работает.
Так что сможет ли грянуть музыка под новеньким светлым потолком большого зала под бой новогодних курантов, пока не ясно. Подождём.
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