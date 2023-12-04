Калужанин устроил раскопки в подвале жилого дома и не пускает ГЖИ

В пятницу, 29 ноября, в редакцию обратилась житель дома номер 23А по улице Кирова Калуги с просьбой разобраться в странных работах в подвале ее дома.

Сталинскую пятиэтажку видел, пожалуй, каждый калужанин. Фасадом она стоит аккурат на Театральную площадь и выглядит весьма респектабельно.

А вот с другой стороны, со двора, уже больше года происходит нечто, что пугает и возмущает жильцов этого дома.

Мы решили покопаться в этой истории попредметнее. Сразу скажем, что золота не нашли, но нарыли несколько очень любопытных фактов.

Золото с кирпичом помолото

По словам калужанки Евгении Орловой больше года назад в подвале дома начались какие-то непонятные строительные работы. До этого, многие десятилетия нежилые подвальные помещения все называли бомбоубежищем. К слову, оно таковым изначально и являлось.

- Работы проводит явно не лицензированная строительная организация, - рассказывает житель дома Евгения ОРЛОВА. - Просто наемные рабочие, которые перфоратором все отбивают и выносят. А потом Камазы приезжают и вывозят все еще куда-то. Сроков никаких не сообщают.

В подтверждение своих слов калужанка предоставила нам кучу фотографий, сделанных ею за многие месяцы раскопок в подвале. Действительно, кучи битого кирпича впечатляют.

По прибытии на место увидели, перед одним из подъездов присыпанную свежим снежком кучу строительного мусора.

- Все золото ищуть, никак не найдуть, - увидев, что мы фотографируем, к нам подошла пожилых лет женщина, назвавшаяся Ириной Сергеевной. – Как бы с этими раскопками весь дом наш не рухнул…

Подвал оказался открыт, из темной глубины, пахнущей как все старые брошенные подвалы российских многоэтажек, слышился звук перфоратора. Этот очень важный момент, и дальше вы поймете, почему.

В теплой сырости трудился рабочий. Он назвался Евгением. Рассказал, что работает один, что хозяин ему платит нормально, но можно бы и побольше.

- Поменяли старые трухлявые трубы на пластиковые, со следующей недели будем стяжку новую лить, - пояснил Евгений. - Что здесь будет не знаю, может склад, может – спортзал, кто нам, работягам скажет. Стены вообще не трогаем.

Горы битого кирпича, по его словам, из-за подготовки пола к заливке бетоном. Говорит, что местные жители частенько ему устраивают допросы.

- Я уж не знаю, что им и говорить. Шучу, мол подкоп сразу под два банка копаю, - с улыбкой произносит он. - На днях какой-то парень приезжал на черном лексусе, вроде из администрации. Походил, все поснимал и уехал.

Действительно, в самом подвале на первый взгляд все стены на месте. Но для того, чтобы точно определить, привели ли строительные работы к угрозе обрушения жилого дома, нужны исследования специалистов.

Убежище Шрёдингера

Судьба бомбоубежища в подвале этого дома сродни судьбе десятков, если не сотен его собратьев в подвалах жилых домов региона.

Построенное со всеми необходимыми для убежища механизмами, оно в 90-е годы было заброшено, обветшало и превратилось в обыкновенный подвал. Хотя по всем документам этот объект значился как защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГР).

В сентябре 2018 года в ходе областной инвентаризации в этот ЗС ГР приехала комиссия с обследованием. В результате, 12.09.2018 было вынесено решение о том, что «Убежище не готово к приему укрываемых». В составленном акте было предписано либо перевести его в тип «укрытие», либо вообще снять с учета.

Дальше история погружается в темноту, как в том самом подвале.

Выяснить, в какой момент у подвала появился собственник нам так и не удалось. Но прочитав внимательно многочисленные ответы на жалобы жителей от всевозможных организаций, начиная от прокуратуры и заканчивая управлением по защите населения городской управы Калуги, мы выяснили, что в декабре 2022 года горуправа провела встречу жителей дома с собственником.

Далее по тексту ответа из горуправы:

- В ходе конструктивной беседы до собравшихся жильцов дома № 23А действующий на территории порядок обеспечения населения города Калуги средствами коллективной защиты, а до собственника убежища была доведена информация о необходимости принятия с его стороны законных действий по снятию убежища с учета ЗС ГО или переводу убежища в тип «укрытие», а также проведения необходимых восстановительных работ в согласовании с Главным управлением МЧС России по Калужской области».

Другими словами, судя по этому тексту, год назад подвал еще не был снят с учета, но работы там уже вовсю шли.

Забегая вперед, скажем, что в телефонном разговоре с представителем собственника, нас заверили, что все необходимые документальные манипуляции были произведены.

Неуловимый Макс

Подведем промежуточный итог.

Итак, когда жители услышали грохот перфоратора и увидели груды битого кирпича у входа в подвал, у людей возникли вполне логичные вопросы: кто и что там ломает?

Согласитесь, сегодня не те времена, чтобы спокойно наблюдать, как из подвала твоей многоэтажки неизвестные машинами вывозят остатки кирпичных стен.

Активные жильцы дома стали стучаться во все возможные инстанции с просьбой проверить, законно ли все это. В результате движения жалоб по многочисленным чиновничьим и ведомственным лифтам и лестницам, 18 апреля 2023 года к дому приехала комиссия со специалистом ГЖИ и управляющей компанией ООО «ЖРЭУ». Попытка досмотра не удалась.

- Помещения эти находятся в собственности, - пояснила нам тот самый приехавший весной к подвалу дома главный специалист ГЖИ Калужской области Марина РОДИОНОВА. - Мы направили письмо собственнику о том, что будет проверка, просили его обеспечить нам доступ. Допуск ГЖИ не предоставлен.

С тем и уехали. Возвращаясь к началу нашего повествования, нам, вероятно, необычайно повезло, потому что, приехав 29 ноября на место, мы смогли и в подвал заглянуть, и с рабочим поговорить, и с представителем собственника пообщаться по телефону.

Кстати, о собственнике.

В ответе городской управы жителям его назвали как Максим Николаевич Кочкин и даже предоставили номер его сотового телефона. Набрав написанные в письме цифры, мы узнали, что номер в сети не зарегистрирован.

Более того, попытавшись найти телефон с помощью всемирной паутины, мы с удивлением обнаружили, что предприниматель, Максим Кочкин, предположительно 35 лет от роду, являющийся учредителем фирмы, зарегистрированной в Луганске, умудрился ни разу не засветить номер своего мобильника. Это, по меньшей мере, странно.

Наши подозрения усилились после рассказов рабочего о том, что он один тут работает и что лишь готовит полы для стяжки бетоном. Откуда тогда эти горы битого кирпича с фотографий, которые нам прислали жильцы? Разве что, можно предположить, что подвал был под своды завален этим самым битым кирпичом.

Нестыковочка получается.

Наши сомнения попыталась развеять представитель собственника, некая Светлана Юрьевна. Ей позвонил рабочий Евгений и дал нам трубку.

- Этот подвал уже более двух лет в собственности, мы там наводим порядок, - пояснил голос Светланы Юрьевны. - Крыс вытравили, мышей. Мы поменяли за свой счет общедомовую канализацию. В дальнейшем цветы может быть, будем выращивать. Мы ничего не нарушаем, никакие перегородки не ломаем. Работаем тихо, в субботу и воскресенье у нас выходной, так что мы ни одного пункта не нарушаем. А то, что возмущаются, так это человеческий фактор.

Ждем у порога приставов

Все-таки очень странная история, и она еще не закончена. После того, как представителей ГЖИ, по их словам, не пустили в подвал, ведомство обратилось в суд.

Иск от ГЖИ был зарегистрирован в Калужском районном суде 8 августа 2023 года. Само заседание прошло 11 сентября 2023 года. Суд удовлетворил требование ГЖИ по допуску специалистов в помещение подвала.

- Исполнительный лист был запрошен 24 октября, на данный момент суд нам его ещё не прислал, - пояснила ведущий специалист ГЖИ Калужской области Екатерина ЗЕВАКИНА. - Как только его пришлют, мы его направим судебным приставам, для того чтобы они обеспечили доступ инспекторам на объект.

В сухом остатке

Во всей этой истории, на наш взгляд, очень наглядно видно каким на данный момент является взаимодействие всех структур, созданных для помощи и защиты населения. За бюджетные, на минуточку, деньги.

Больше года жители дома №23А по улице Кирова в Калуге нервничают, переживают от неизвестности и со страхом прислушиваются к грохоту в подвале дома.

Вполне возможно, что опасения людей беспочвенны, а по документам, и в реальности все работы ведутся по закону и не представляют никакой угрозы. Но чтобы разрешить эту ситуацию и получить точные ответы, достаточно просто предоставить доступ к объекту специалистам.

Но, как мы видим, если на то нет доброй воли собственника, то государственной машине получить ответы даже на такие простейшие вопросы, требуется больше года.

Разве это нормально?