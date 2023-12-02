«Внезапно возник порыв»: члены «шведской семьи», укравшие девочку в Козельске, рассказали о мотивах

В субботу, 2 декабря, в Калужском районном суде избиралась мера пресечения для подозреваемых в похищении 8-летней девочки. За ее возвращение похитители потребовали выкуп в полтора миллиона.

Рассматривалось ходатайство о заключении под стражу четверых человек: женщины, ее нынешнего мужа, их общего сына, а также бывшего супруга подозреваемой.

Наш корреспондент побывала в суде. Публикуем подробности.

Начали привыкать стоять задом

Обвиняемых в начале процесса развели по двум залам суда. Может быть из-за того, что журналистов на процессе было так много, что их в одном не уместить, а может и по каким-то другим соображениям следствия или суда. Чего незнаем, того не знаем.

А знаем, что ближайшее будущее в тот день определялось у четверых членов одной семьи. Ирины, двух ее мужей – бывшего и нынешнего и сына от бывшего. Все они вместе с бабушкой и еще пятью детьми от других мужчин жили в одном доме.

Бывший Ирины был немногословен, а вот нынешний - 40-летний Аркадий Новиков – разговорился.

- В моей голове внезапно возник порыв, - говорит мужчина, объясняя свой поступок.

По его словам, это было спонтанное решение, однако через сутки совесть замучила, и он высадил девочку на дороге.

Ранее Аркадий был судим за убийство.

Бывший Ирины стеклянными глазами смотрел в камеры и полностью игнорировал вопросы журналистов.

В ходе суда, подозреваемые накинули на себя капюшоны и, пытаясь скрыть лица, поворачивались к стене, из-за чего судья даже сделал замечание им.

И то правда. Поворачиваться к своей судьбе задом – чревато. Особенно в том обществе, в котором похитителям, судя по всему, придется провести немало времени. И начнется это время с двух месяцев ареста, которые суд выписал и ему.

Не договорились?

Государственные обвинители настаивали на заключении под стражу всех соучастников преступления.

Первым свои 2 месяца ареста получил Аркадий Новиков.

21-летний Андрей на суде признался, что он был в недоумении, когда в салон их машины затолкали ребенка, и отговаривал своего отца от этого дела. Он получил два месяца ареста следующим.

А Ирина Новикова постоянно плакала и уверяла, что ничего не знала о действиях своего супруга и до последнего была уверена, что они просто подвозят девочку.

- Я поверила мужу, что эта была знакомая девочка и, что ее нужно было просто подвезти. Он высадил меня у дома и дальше уехал с девочкой. Единственное я спросила у нее: «Мама в курсе?» Она сказала, что да.

- Я ни о чем не догадывалась, простите меня, я извиняюсь за действия своего мужа. Покажите мне ребенка, я обниму ее, как родную, - лила слезы «невиноватая я» Ирина.

Согласитесь, что показания мамы и сына ну как-то совсем не сходятся.

Видимо, не ожидали, что их так быстро повяжут, вот и поют невпопад…

С Ириной суд разбирался дольше всего. Она все-таки мать шестерых детей.

- Наличие малолетних детей у женщины является смягчающим обстоятельством, - заявила старший помощник руководителя следственного Комитета по Калужской области Лилия Латыпова.

Однако это смягчающее обстоятельство не сработало. Ирину тоже отправили под арест на два месяца.

По уголовной статье, все фигуранты этого дела могут получить до 12 лет тюрьмы, а с учетом отягчающих обстоятельств и до 15-ти.