В Калуге отметили день рождения Жукова

Калуга бережёт память о Жукове.
В день рождения великого полководца калужане собрались в сквере Жукова, чтобы возложить цветы.
Почтили память маршала и на Площади Победы.
Из простого народа
Георгий Константинович Жуков родился в деревне Стрелковка, сегодня это город Жуков Калужской области.
- Родился он в бедной крестьянской семье, - напомнил председатель Калужского регионального отделения комитета памяти Жукова Николай АЛМАЗОВ. - Детство его прошло в тяжелейших условиях.
Но самые сложными были годы Великой Отечественной войны, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность. На плечи Жукова выпала тяжелейшая и ответственная задача - организация обороны государства и разгром фашистских захватчиков, которые вероломно напали на нас в 1941 году.
В течение быстрого времени Георгий Константинович организовал удар под Москвой, и враг был отброшен более чем на 200 км. А в конце войны он блестяще провел операцию по взятию Берлина.
И именно ему было доверено подписать акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. А в 1945 году Жуков принимал парад Победы на Красной площади.
К сожалению, в конце жизни ему пришлось пережить тяжелейшие моменты, когда нашлись такие деятели в нашем государстве, которые его оклеветали. Но он не пал духом и написал фундаментальную книгу воспоминаний о войне.
Память о Георгии Константиновиче Жукове всегда будет сохраняться, потому что это был человек из народа, который поднялся на самую высокую ступень военного руководства.
Встретил танкистов
Вспомнили на памятном мероприятии и рассказ Жукова, как он в тяжелейшее для нашей страны время, в октябре 1941-го приезжал в Калужскую область.
Ситуация тогда была сложной. Войск не было, он лично набирал войска, и, когда в лесу нашел целый танковый полк, очень обрадовался.
В интервью Симонову Георгий Константинович рассказывал: «В Медыни кроме разрушений, которые произвела там авиация накануне, ничего там не было, никаких войск. Встретил только женщину – копается, что-то такое. Хотел разузнать у нее, обращаюсь к ней – не отвечает. Смотрит непонимающим взглядом. Что и как?
Вдруг выходит из-за угла другая женщина, половина мешка набита у нее чем-то. «Вы, говорит, у нее не спрашивайте ничего – она с ума сошла, с горя…Вчера налетела авиация, на ее глазах в дом попала бомба, дом разрушило и под обломками придавило двоих внучат»... Я спросил: «Солдаты, военные тут были? Какие-нибудь части?» – «Нет, никого, говорит. Ночью сегодня прошли, провезли раненых, 2 машины прошло.
А милиция, говорит, вчера вечером то же самое, отошла. Никого нет. И жители все ушли в сторону Малоярославца». Ну, поехал я дальше в направлении Юхнова. В одном перелеске вдруг меня остановили солдаты в шлемах.
Смотрю, танкисты. «Кто вы будете?» – спрашивают. Я назвал себя. «А вы кто такие?» – «А мы танкисты» – «Какая часть?» – «Бригада танковая» – «Кто командир?» – «А вот он, здесь далеко»… Увидел, мой знакомый человек, Троицкий. Подошел, докладывает: «Командир бригады, Троицкий. Бригада стоит в резерве главного командования».
Ну… Была очень приятная встреча. Во-первых, целая танковая бригада».
Всегда возглавляет парад
Почтить память Жукова пришло много молодежи.
- Это поколение, отдавшее собственные жизни за наше благополучие, - сказал учащийся 9 класса школы №3 Михаил КИМ. – И именно военный талант Жукова принёс Победу. Везде, где был Жуков, одерживались победы.
Устоял Ленинград, Москва, освобождена Калуга, Сталинград, громились тануки на Курской дуге, взят Берлин. И несмотря на годы Георгий Константинович Жуков всегда возглавляет парад и в 1945 году в Москве, и сейчас на Бессмертном полку.
Плащ и сапоги Жукова
В Калуге хранятся личные вещи Жукова. Их можно увидеть в военно-историческом центре «Маршал Победы – Г.К. Жуков». 1 декабря здесь было много экскурсий.
В музее действует постоянная экспозиция, посвящённая одному из самых крупных сражений Великой Отечественной войны – Берлинской наступательной операции. Можно узнать о победном сражении, самом масштабном во всей Великой Отечественной войне, которым командовал Жуков.
В день рождения Георгия Константиновича экскурсоводы надели военную форму, чтобы у посетителей было ощущение реальности происходящего.
- У нас есть несколько личных вещей Георгия Константиновича, - с гордостью показывает нам витрину директор музея Ольга ФИЛАТОВА. - Кожаный плащ-реглан. Именно в нём в 1939 году Жуков находился на реке ду на реке Халхин-Гол, когда разгорелся конфликт между Японией и Монголией. Примечательно, что Георгий Константинович за грамотную тактику ведения там сражения получил первую награду Героя Советского Союза.
- Внизу витрины - кожаные сапоги Жукова. Обувь ему делали на заказ. Но это не прихоть великого человека. В период гражданской войны Жуков получил осколочное ранение в левую ногу, и обычная стандартная обувь доставляла ему дискомфорт.
- Остальные предметы, представленные в музее, относятся к послевоенным годам. Георгий Константинович многократно посещал Калужский край и, конечно, его всегда просили оставить что-то на память о своем визите. Так появлялись в музее эти предметы.
Они, возможно, не дорогие. Но для нас значимы, потому что принадлежали такому великому полководцу. Тем более, что это наш земляк, которым мы очень гордимся.
Есть, например, хлебница и сухарница из столового набора с монограммой Жукова. Вообще, этот набор состоял из 57 предметов. На один из юбилеев Кировский фаянсовый завод сделал Георгию Константиновичу такой подарок.
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