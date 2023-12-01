Первый день транспортной реформы на Правобережье Калуги. Что говорят люди

В пятницу, 1 декабря, в Калуге свершился еще один этап транспортной реформы: на 26 и 76 маршруты вышли новые автобусы.

Утром журналист kp40 вместе с калужанами, проживающими на улице Хорошей, Серафима Туликова, Фомушина и 65 лет Победы, смогла оценить городские автобусы 26 маршрута.

Я подошла к конечной остановке у микрорайона Хороший в 7:15. В этот момент калужанка отправляла на автобус своего сына-школьника. Пока мальчик оплачивал проезд, я поговорила с его мамой.

— Раньше тяжело добирались, по полчаса стояли, ребенок едет до площади Победы, – рассказывает Елена. – Приходилось буквально впихивать сына в автобус. Теперь, надеюсь, будет легче.

Новым автобусам пока мешают припаркованные автомобили.

«Я в восхищении»

В стороне оживленно беседуют две женщины, подхожу, интересуюсь, какие впечатления от увиденного утром?

— Я в восхищении! – со смехом говорит жительница Правобережья Илона.

— Мы здесь живем, ездим каждый день на 26 маршруте, – добавляет подруга калужанки Анна. – Раньше ведь как было, приходишь – тут огромная очередь, а маршрутки ни одной.

— Я тогда даже не стояла, мы уходили на дальнюю остановку, – снова берет слово Илона. – Особенно если с ребенком куда-то едешь, с ним не постоишь. Уходили, а что делать? Днем редко когда можно было 26-й увидеть, если очень долго ждать. В выходные их вообще не было. Так что я стою сейчас и просто любуюсь этими автобусами!

Подъехал и открывает двери очередной автобус, завожу разговор с водителем.

— Я на разных городских маршрутах работал, – говорит Леонид. – Этот автобус увидел примерно неделю назад. Вообще автобусы хорошие, мне нравятся. И по управлению, и по удобству. Комфортно, приятно работать.

— Есть место, куда водителю свои вещи можно положить? Перекус тот же?

— Да, тут такой вместительный бардачок, - показывает мне место хранения мужчина. - свои вещи сложил, удобно.

— Как люди реагируют?

— Я из города шел, двое пассажиров сели. Люди смотрят с удивлением, есть такое – первый раз на маршрут вышли.

— График работы какой?

— Автобусы допоздна ездят. Водители работают в две смены, по восемь часов. У каждого автобуса расписание есть, вот мое, – показывает мужчина.

Леониду комфортно работать в новом автобусе.

Мужчина показал нам расписание своего автобуса.

Контролирующие органы

Все это время на остановке в стороне стояли две женщины. Как оказалось, сотрудницы Управления городского хозяйства. Они тоже с самого утра наблюдали, проверяли, как ходят автобусы.

— Конечно, первое время мы наблюдаем, расписание еще может корректироваться по необходимости. Сейчас еще час люди будут активно идти, а потом уже, наверное, не будет столько. Но интервал в 9-10 минут у автобусов целый день. Пока все хорошо. Сегодня на 26 маршрут вышли все 12 автобусов, как и должно быть.

— А с нами поговорите? – раздался в стороне вопрос.

— Конечно, – отвечаю и иду к водителю и контролеру.

Татьяна и Артем теперь перевозят калужан на берег левый.

Контролер Татьяна и водитель Артем и раньше работали на городских маршрутах.

— Я на Северном направлении был, – уточняет Артем.

— А я везде, – добавляет Татьяна.

— Как люди реагируют?

— Рассматривают, говорят: «Ооой, как в Москве!»

— В автобусе есть бесконтактная оплата проезда, USB-зарядки по всему автобусу, – добавляет Артем.

Автобус общительных сотрудников УКТ подъезжает к остановке. В салон заходят правобережцы, с интересом осматриваются. Расположившись на сидениях, многие достают телефоны, снимают фото, видео и сразу же отправляют их своим близким в мессенджерах. Сегодня утром многие жители Правого берега обсуждали лишь одно – на маршрут вышли новые автобусы!

Столько 26-х автобусов на конечной остановке правобережцы не видели очень давно.

У Губернского парка

Я решила пройти на одну остановку дальше, к Губернскому парку.

— Оооой, неужели у нас радость!? ­– с улыбкой восклицает бегущая к автобусу женщина.

— Не спешите, автобус не сразу уезжает, ­– ответила я ей вдогонку.

— Да? Они даже ждут? – сбавив темп, удивилась калужанка.

— Да, минут десять стоят.

Губернский парк.

На остановке у Губернского парка стояли четыре человека, ранее здесь собиралось гораздо больше людей, но и маршрутки ходили нечасто.

— Вы часто на 26 маршруте ездите?

— Часто, но они ведь не ездили толком, – говорит калужанка Елена. – Я работаю не так далеко от дома, поэтому слишком долго не ждала, просто шла пешком после 20 минут ожидания.

— Знали, что сегодня будут новые автобусы на маршруте?

— Да, поэтому и стою, жду, – отвечает молодая женщина. – Хочется верить, что теперь долго ждать не придется. Потому что на выходных маршрута почти никогда не было. Вечером, как правило, битком шли, часто просто не влезть. К слову, шесть лет назад маршрутки всегда стояли на конечной, можно было уехать в любое время, а последние два года все было ужасно.

— С чем это было связано, как думаете?

— Как говорят, их отправляли на 29-й маршрут, но это по слухам.

Подвело в этот день только отсутствие подходов к автобусу на остановках. С коляской точно не сядешь. На конечной остановке женщина, которая хромала на одну ногу, просила мужчину помочь ей перейти снежную насыпь.

Елена и другие пассажиры уехали на очередном автобусе. К опустевшей остановке подходит еще одна калужанка.

— Я ежедневно езжу на 26-м, – рассказывает Светлана. – Утром тяжело уехать, когда все едут на работу, маршрутки у нас забиты, вернуться тоже проблема. Нашу остановку по утрам маршрутки мимо проезжают, останавливаются только через раз. На конечной люди выстраиваются в большую очередь, забиваются, нам некуда влезать. А в ненастье маршрутки вообще плохо ходят.

— Вы знали, что сегодня вышли новые автобусы?

— Ой, нет! От вас в первый раз слышу, – заулыбалась Светлана. – Посмотрим, как ходить будут. Время покажет. Для жителей этого района транспорт – большая проблема.

Подъезжает следующий 26-й, собираюсь уходить. Навстречу идет мужчина, с удивлением рассматривает транспорт и вслух восклицает:

— Офигеть! Вот счастья-то нам привалило!

— Вы знали, что новые автобусы будут?

— Я слышал, но такого не ожидал, – сказал калужанин и поспешил к автобусу.

Обсуждал каждый

К слову, многие жители сегодня, едва завидев новые автобусы, начинали бежать, чтобы успеть на них. Ранее маршрутки были редкостью, а водители, увидев бегущего навстречу пассажира, даже не думали останавливаться, бывало и так, что закрывали дверь перед человеком.

Две молодые мамы отводили малышей в детский сад, активно разговаривали.

— …Да, еще 76-е такие пустили, – проходя мимо нас, говорила калужанка.

— Ну ничего ж себе! – удивлялась приятельница.

Жители микрорайона Хороший, завидев вдалеке подсветку городских автобусов, начинали бежать к ним еще со двора своего дома.

Сама я воспользовалась 26-м маршрутом уже позже, после 9 часов утра. К слову, попала в автобус к водителю Артему и контролеру Татьяне.

— Вы сегодня весь день с нами будете? – улыбаясь, спросил водитель.

— Да нет, – отвечаю, – теперь в центр по работе еду.

Автобусы оказались оборудованы кондиционером, видеонаблюдением, световым маршрутоуказателем и экранами в салоне, USB-зарядками. Ехать было тепло, удобно, уютно.

Но предположения сотрудниц Управления городского хозяйства не подтвердились: и в половине десятого утра автобус не шел пустым. Садились на каждой остановке. Правобережцев много.

Зарядки со всех сторон салона.

В салоне приятно находиться.

Водитель подсказывал пасажирам, как провести оплату.

К Губернскому парку ехали полупустыми.

На Генерала Попова людей прибыло.

На остановках перед Гагаринским мостом ехали плотно. Время 9:47.

Внимание, оплата!

Для меня и других пассажиров на каждой остановке Татьяна проводила краткий ликбез. Оплачивать можно банковской или проездной картой, приложив их к синему терминалу, закрепленному на поручнях автобуса. К слову, если хотите оплатить наличными, надо подходить к водителю и лучше это делать через переднюю дверь.

Первое время с пассажирами будут ездить контролеры и объяснять, как оплачивать проезд в новых автобусах, а потом будут заходить в салон только для проверки билетов.

— Это одни из первых автобусов, на которых установлена система автоматизированной, самостоятельной оплаты проезда, – дал комментарий директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. – То есть нет кондуктора, платишь сам, приложив свою транспортную или банковскую карту к терминалу на любом из входов. Вход-выход во все двери, к водителю - только с наличкой.

Это удобно, значительно ускоряет посадку-высадку, автобус стоит меньше, уезжает с остановок быстрее, интервалы короче, автобусы чаще. Но есть один важный момент! Все это работает при условии добросовестности и порядочности пассажиров. Я верю и знаю, что большинство наших жителей именно такие. Но, к сожалению, есть еще и те, кому лень потратить пару секунд, приложив карту к терминалу или просто «зайцы». Мы призываем всех делать замечания таким пассажирам.

Наша справка

Управление калужского троллейбуса опубликовало маршрут движения автобусов и остановки по направлениям.

Автобус №26 следует по маршруту «Городской Рынок — Правгород — ул. Серафима Туликова»



Путь следования в прямом направлении:

Грабцевское шоссе

ул.Маршала Жукова

ул.Кирова

ул.Гагарина

Гагаринский мост

Тульское ш.

ул.Генерала Попова

ул.Новоспасская

ул.65 лет Победы

ул.Серафима Туликова



В обратном направлении:

ул.Серафима Туликова

ул.65 лет Победы

ул.Новоспасская

ул.Генерала Попова

Тульское ш.

Гагаринский мост

ул.Гагарина

ул.Кирова

ул.Маршала Жукова

Грабцевское шоссе

Остановки в прямом направлении:

Строительный техникум

Железнодорожная больница

ул.М.Жукова

пл.Победы

Кинотеатр «Центральный»

ТРЦ «РИО»

ТРК «XXI век»

КФ МГТУ им.Баумана

д.Ромоданово

ул.Можайская

поворот ул.Генерала Попова

Школа искусств

Библиотека

ул.Генерала Попова

Сквер им. М.П. Краснопивцева

ул.65 лет Победы

д/с Мозаика

мкр.«Хороший»

Остановки в обратном направлении:

парк Губернский

Правгород

Библиотека

Школа искусств

Шопинский поворот

д.Ромоданово

КФ МГТУ им.Баумана

ул.Кирова

Драмтеатр

Кинотеатр «Центральный»

пл.Победы

Торговая база

Железнодорожная больница

Строительный техникум

Городской рынок 1

Протяженность маршрута:

в прямом направлении — 11,31 км

в обратном направлении — 10,33 км



Автобус №76 следует по маршруту «мкр «Кошелев» — ул.С.Туликова — Дубрава — Торговый центр»



Путь следования в прямом направлении:

ул.Братьев Луканиных

ул.Фомушина

ул.Генерала Попова

Тульское шоссе

ул.Гагарина

ул.Кирова

ул.Ленина

ул.Карла Либкнехта

Грабцевское шоссе

ул.Чапаева

ул.Заводская

ул.Новаторская

ул.Моторная

Грабцевское шоссе

В обратном направлении:

Грабцевское шоссе

ул.Моторная

ул.Новаторская

ул.Заводская

ул.Чапаева

Грабцевское шоссе

ул.Карла Либкнехта

ул.Ленина

ул.Кирова

ул.Гагарина

Тульское шоссе

ул.Генерала Попова

ул.Фомушина

ул.Андрея Алешина

ул.Владимира Козлова

ул.Бориса Литвинчука.



Остановки в прямом направлении:

Детский сад

СОШ № 45

ул.Братьев Луканиных

поворот мкр. «Кошелев»

мкр. «Кошелев»

мкр.«Веснушки»

мкр. «Кошелев»

ул.Серафина Туликова

Детская поликлиника

Правгород

Библиотека

Школа искусств

Шопинский поворот

д.Ромоданово

КФ МГТУ им.Баумана

ул.Кирова

Драмтеатр

Кинотеатр «Центральный»

Дворец спорта

сквер Комсомола (ул.Ленина)

Машзавод

ст.Калуга-1

Машзавод

сквер Комсомола

Городской рынок

пл.Маяковского

ул.Чапаева

Почта

ул.Моторная

Тайфун

Нефтебаза

п.Дубрава

Остановки в обратном направлении:

п.Дубрава

Грабцевское шоссе 79

Нефтебаза

Тайфун

ул.Зерновая

ул.Моторная

Почта

ул.Чапаева

пл.Маяковского

Городской рынок 1

Городской рынок

сквер Комсомола (ул.Ленина)

Машзавод

ст.Калуга-1

Машзавод

сквер Комсомола (ул.Ленина)

Концертный зал

Кинотеатр «Центральный»

ТРЦ «РИО»

ТРК «XXI век»

КФ МГТУ им.Баумана

д.Ромоданово

ул.Можайская

поворот ул. Генерала Попова

Школа искусств

Библиотека

ул.Генерала Попова

Правгород

Детская поликлиника

ул. Фомушина

остановка по требованию

д.Верховая

ул.А.Алешина

ул.В.Козлова

ул.Б.Литвинчука

Протяженность маршрута:

в прямом направлении —19,85 км

в обратном направлении — 19,22 км

Первый день обновленного маршрута № 26.