Первый день транспортной реформы на Правобережье Калуги. Что говорят люди

В пятницу, 1 декабря, в Калуге свершился еще один этап транспортной реформы: на 26 и 76 маршруты вышли новые автобусы.
Утром журналист kp40 вместе с калужанами, проживающими на улице Хорошей, Серафима Туликова, Фомушина и 65 лет Победы, смогла оценить городские автобусы 26 маршрута.
Я подошла к конечной остановке у микрорайона Хороший в 7:15. В этот момент калужанка отправляла на автобус своего сына-школьника. Пока мальчик оплачивал проезд, я поговорила с его мамой.
— Раньше тяжело добирались, по полчаса стояли, ребенок едет до площади Победы, – рассказывает Елена. – Приходилось буквально впихивать сына в автобус. Теперь, надеюсь, будет легче.
Новым автобусам пока мешают припаркованные автомобили.
«Я в восхищении»
В стороне оживленно беседуют две женщины, подхожу, интересуюсь, какие впечатления от увиденного утром?
— Я в восхищении! – со смехом говорит жительница Правобережья Илона.
— Мы здесь живем, ездим каждый день на 26 маршруте, – добавляет подруга калужанки Анна. – Раньше ведь как было, приходишь – тут огромная очередь, а маршрутки ни одной.
— Я тогда даже не стояла, мы уходили на дальнюю остановку, – снова берет слово Илона. – Особенно если с ребенком куда-то едешь, с ним не постоишь. Уходили, а что делать? Днем редко когда можно было 26-й увидеть, если очень долго ждать. В выходные их вообще не было. Так что я стою сейчас и просто любуюсь этими автобусами!
Подъехал и открывает двери очередной автобус, завожу разговор с водителем.
— Я на разных городских маршрутах работал, – говорит Леонид. – Этот автобус увидел примерно неделю назад. Вообще автобусы хорошие, мне нравятся. И по управлению, и по удобству. Комфортно, приятно работать.
— Есть место, куда водителю свои вещи можно положить? Перекус тот же?
— Да, тут такой вместительный бардачок, - показывает мне место хранения мужчина. - свои вещи сложил, удобно.
— Как люди реагируют?
— Я из города шел, двое пассажиров сели. Люди смотрят с удивлением, есть такое – первый раз на маршрут вышли.
— График работы какой?
— Автобусы допоздна ездят. Водители работают в две смены, по восемь часов. У каждого автобуса расписание есть, вот мое, – показывает мужчина.
Леониду комфортно работать в новом автобусе.
Мужчина показал нам расписание своего автобуса.
Контролирующие органы
Все это время на остановке в стороне стояли две женщины. Как оказалось, сотрудницы Управления городского хозяйства. Они тоже с самого утра наблюдали, проверяли, как ходят автобусы.
— Конечно, первое время мы наблюдаем, расписание еще может корректироваться по необходимости. Сейчас еще час люди будут активно идти, а потом уже, наверное, не будет столько. Но интервал в 9-10 минут у автобусов целый день. Пока все хорошо. Сегодня на 26 маршрут вышли все 12 автобусов, как и должно быть.
— А с нами поговорите? – раздался в стороне вопрос.
— Конечно, – отвечаю и иду к водителю и контролеру.
Татьяна и Артем теперь перевозят калужан на берег левый.
Контролер Татьяна и водитель Артем и раньше работали на городских маршрутах.
— Я на Северном направлении был, – уточняет Артем.
— А я везде, – добавляет Татьяна.
— Как люди реагируют?
— Рассматривают, говорят: «Ооой, как в Москве!»
— В автобусе есть бесконтактная оплата проезда, USB-зарядки по всему автобусу, – добавляет Артем.
Автобус общительных сотрудников УКТ подъезжает к остановке. В салон заходят правобережцы, с интересом осматриваются. Расположившись на сидениях, многие достают телефоны, снимают фото, видео и сразу же отправляют их своим близким в мессенджерах. Сегодня утром многие жители Правого берега обсуждали лишь одно – на маршрут вышли новые автобусы!
Столько 26-х автобусов на конечной остановке правобережцы не видели очень давно.
У Губернского парка
Я решила пройти на одну остановку дальше, к Губернскому парку.
— Оооой, неужели у нас радость!? – с улыбкой восклицает бегущая к автобусу женщина.
— Не спешите, автобус не сразу уезжает, – ответила я ей вдогонку.
— Да? Они даже ждут? – сбавив темп, удивилась калужанка.
— Да, минут десять стоят.
Губернский парк.
На остановке у Губернского парка стояли четыре человека, ранее здесь собиралось гораздо больше людей, но и маршрутки ходили нечасто.
— Вы часто на 26 маршруте ездите?
— Часто, но они ведь не ездили толком, – говорит калужанка Елена. – Я работаю не так далеко от дома, поэтому слишком долго не ждала, просто шла пешком после 20 минут ожидания.
— Знали, что сегодня будут новые автобусы на маршруте?
— Да, поэтому и стою, жду, – отвечает молодая женщина. – Хочется верить, что теперь долго ждать не придется. Потому что на выходных маршрута почти никогда не было. Вечером, как правило, битком шли, часто просто не влезть. К слову, шесть лет назад маршрутки всегда стояли на конечной, можно было уехать в любое время, а последние два года все было ужасно.
— С чем это было связано, как думаете?
— Как говорят, их отправляли на 29-й маршрут, но это по слухам.
Подвело в этот день только отсутствие подходов к автобусу на остановках. С коляской точно не сядешь. На конечной остановке женщина, которая хромала на одну ногу, просила мужчину помочь ей перейти снежную насыпь.
Елена и другие пассажиры уехали на очередном автобусе. К опустевшей остановке подходит еще одна калужанка.
— Я ежедневно езжу на 26-м, – рассказывает Светлана. – Утром тяжело уехать, когда все едут на работу, маршрутки у нас забиты, вернуться тоже проблема. Нашу остановку по утрам маршрутки мимо проезжают, останавливаются только через раз. На конечной люди выстраиваются в большую очередь, забиваются, нам некуда влезать. А в ненастье маршрутки вообще плохо ходят.
— Вы знали, что сегодня вышли новые автобусы?
— Ой, нет! От вас в первый раз слышу, – заулыбалась Светлана. – Посмотрим, как ходить будут. Время покажет. Для жителей этого района транспорт – большая проблема.
Подъезжает следующий 26-й, собираюсь уходить. Навстречу идет мужчина, с удивлением рассматривает транспорт и вслух восклицает:
— Офигеть! Вот счастья-то нам привалило!
— Вы знали, что новые автобусы будут?
— Я слышал, но такого не ожидал, – сказал калужанин и поспешил к автобусу.
Обсуждал каждый
К слову, многие жители сегодня, едва завидев новые автобусы, начинали бежать, чтобы успеть на них. Ранее маршрутки были редкостью, а водители, увидев бегущего навстречу пассажира, даже не думали останавливаться, бывало и так, что закрывали дверь перед человеком.
Две молодые мамы отводили малышей в детский сад, активно разговаривали.
— …Да, еще 76-е такие пустили, – проходя мимо нас, говорила калужанка.
— Ну ничего ж себе! – удивлялась приятельница.
Жители микрорайона Хороший, завидев вдалеке подсветку городских автобусов, начинали бежать к ним еще со двора своего дома.
Сама я воспользовалась 26-м маршрутом уже позже, после 9 часов утра. К слову, попала в автобус к водителю Артему и контролеру Татьяне.
— Вы сегодня весь день с нами будете? – улыбаясь, спросил водитель.
— Да нет, – отвечаю, – теперь в центр по работе еду.
Автобусы оказались оборудованы кондиционером, видеонаблюдением, световым маршрутоуказателем и экранами в салоне, USB-зарядками. Ехать было тепло, удобно, уютно.
Но предположения сотрудниц Управления городского хозяйства не подтвердились: и в половине десятого утра автобус не шел пустым. Садились на каждой остановке. Правобережцев много.
Зарядки со всех сторон салона.
В салоне приятно находиться.
Водитель подсказывал пасажирам, как провести оплату.
К Губернскому парку ехали полупустыми.
На Генерала Попова людей прибыло.
На остановках перед Гагаринским мостом ехали плотно. Время 9:47.
Внимание, оплата!
Для меня и других пассажиров на каждой остановке Татьяна проводила краткий ликбез. Оплачивать можно банковской или проездной картой, приложив их к синему терминалу, закрепленному на поручнях автобуса. К слову, если хотите оплатить наличными, надо подходить к водителю и лучше это делать через переднюю дверь.
Первое время с пассажирами будут ездить контролеры и объяснять, как оплачивать проезд в новых автобусах, а потом будут заходить в салон только для проверки билетов.
— Это одни из первых автобусов, на которых установлена система автоматизированной, самостоятельной оплаты проезда, – дал комментарий директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. – То есть нет кондуктора, платишь сам, приложив свою транспортную или банковскую карту к терминалу на любом из входов. Вход-выход во все двери, к водителю - только с наличкой.
Это удобно, значительно ускоряет посадку-высадку, автобус стоит меньше, уезжает с остановок быстрее, интервалы короче, автобусы чаще. Но есть один важный момент! Все это работает при условии добросовестности и порядочности пассажиров. Я верю и знаю, что большинство наших жителей именно такие. Но, к сожалению, есть еще и те, кому лень потратить пару секунд, приложив карту к терминалу или просто «зайцы». Мы призываем всех делать замечания таким пассажирам.
Наша справка
Управление калужского троллейбуса опубликовало маршрут движения автобусов и остановки по направлениям.
Автобус №26 следует по маршруту «Городской Рынок — Правгород — ул. Серафима Туликова»
Путь следования в прямом направлении:
В обратном направлении:
Остановки в прямом направлении:
Остановки в обратном направлении:
Протяженность маршрута:
Автобус №76 следует по маршруту «мкр «Кошелев» — ул.С.Туликова — Дубрава — Торговый центр»
Путь следования в прямом направлении:
В обратном направлении:
Остановки в прямом направлении:
Остановки в обратном направлении:
Протяженность маршрута:
в прямом направлении —19,85 км
в обратном направлении — 19,22 км
Первый день обновленного маршрута № 26.
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