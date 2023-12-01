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Первый день транспортной реформы на Правобережье Калуги. Что говорят люди

Елена Сумак. Фото автора.
Опубликовано: 01.12.2023 16:49 0 500
Первый день транспортной реформы на Правобережье Калуги. Что говорят люди

В пятницу, 1 декабря, в Калуге свершился еще один этап транспортной реформы: на 26 и 76 маршруты вышли новые автобусы.

Утром журналист kp40 вместе с калужанами, проживающими на улице Хорошей, Серафима Туликова, Фомушина и 65 лет Победы, смогла оценить городские автобусы 26 маршрута.

Я подошла к конечной остановке у микрорайона Хороший в 7:15. В этот момент калужанка отправляла на автобус своего сына-школьника. Пока мальчик оплачивал проезд, я поговорила с его мамой.

— Раньше тяжело добирались, по полчаса стояли, ребенок едет до площади Победы, – рассказывает Елена. – Приходилось буквально впихивать сына в автобус. Теперь, надеюсь, будет легче.

Новым автобусам пока мешают припаркованные автомобили.

«Я в восхищении»

В стороне оживленно беседуют две женщины, подхожу, интересуюсь, какие впечатления от увиденного утром?

— Я в восхищении! – со смехом говорит жительница Правобережья Илона.

— Мы здесь живем, ездим каждый день на 26 маршруте, – добавляет подруга калужанки Анна. – Раньше ведь как было, приходишь – тут огромная очередь, а маршрутки ни одной.

— Я тогда даже не стояла, мы уходили на дальнюю остановку, – снова берет слово Илона. – Особенно если с ребенком куда-то едешь, с ним не постоишь. Уходили, а что делать? Днем редко когда можно было 26-й увидеть, если очень долго ждать. В выходные их вообще не было. Так что я стою сейчас и просто любуюсь этими автобусами!

Подъехал и открывает двери очередной автобус, завожу разговор с водителем.

— Я на разных городских маршрутах работал, – говорит Леонид. – Этот автобус увидел примерно неделю назад. Вообще автобусы хорошие, мне нравятся. И по управлению, и по удобству. Комфортно, приятно работать.

— Есть место, куда водителю свои вещи можно положить? Перекус тот же?

— Да, тут такой вместительный бардачок, - показывает мне место хранения мужчина. - свои вещи сложил, удобно.

— Как люди реагируют?

— Я из города шел, двое пассажиров сели. Люди смотрят с удивлением, есть такое – первый раз на маршрут вышли.

— График работы какой?

— Автобусы допоздна ездят. Водители работают в две смены, по восемь часов. У каждого автобуса расписание есть, вот мое, – показывает мужчина.

Леониду комфортно работать в новом автобусе.

Мужчина показал нам расписание своего автобуса. 

Контролирующие органы

Все это время на остановке в стороне стояли две женщины. Как оказалось, сотрудницы Управления городского хозяйства. Они тоже с самого утра наблюдали, проверяли, как ходят автобусы.

— Конечно, первое время мы наблюдаем, расписание еще может корректироваться по необходимости. Сейчас еще час люди будут активно идти, а потом уже, наверное, не будет столько. Но интервал в 9-10 минут у автобусов целый день. Пока все хорошо. Сегодня на 26 маршрут вышли все 12 автобусов, как и должно быть.

— А с нами поговорите? – раздался в стороне вопрос.

— Конечно, – отвечаю и иду к водителю и контролеру.

Татьяна и Артем теперь перевозят калужан на берег левый.

Контролер Татьяна и водитель Артем и раньше работали на городских маршрутах.

— Я на Северном направлении был, – уточняет Артем.

— А я везде, – добавляет Татьяна.

— Как люди реагируют?

— Рассматривают, говорят: «Ооой, как в Москве!»

— В автобусе есть бесконтактная оплата проезда, USB-зарядки по всему автобусу, – добавляет Артем.

Автобус общительных сотрудников УКТ подъезжает к остановке. В салон заходят правобережцы, с интересом осматриваются. Расположившись на сидениях, многие достают телефоны, снимают фото, видео и сразу же отправляют их своим близким в мессенджерах. Сегодня утром многие жители Правого берега обсуждали лишь одно – на маршрут вышли новые автобусы!

Столько 26-х автобусов на конечной остановке правобережцы не видели очень давно.

У Губернского парка

Я решила пройти на одну остановку дальше, к Губернскому парку.

— Оооой, неужели у нас радость!? ­– с улыбкой восклицает бегущая к автобусу женщина.

— Не спешите, автобус не сразу уезжает, ­– ответила я ей вдогонку.

— Да? Они даже ждут? – сбавив темп, удивилась калужанка.

— Да, минут десять стоят.

Губернский парк.

На остановке у Губернского парка стояли четыре человека, ранее здесь собиралось гораздо больше людей, но и маршрутки ходили нечасто.

— Вы часто на 26 маршруте ездите?

— Часто, но они ведь не ездили толком, – говорит калужанка Елена. – Я работаю не так далеко от дома, поэтому слишком долго не ждала, просто шла пешком после 20 минут ожидания.

— Знали, что сегодня будут новые автобусы на маршруте?

— Да, поэтому и стою, жду, – отвечает молодая женщина. – Хочется верить, что теперь долго ждать не придется. Потому что на выходных маршрута почти никогда не было. Вечером, как правило, битком шли, часто просто не влезть. К слову, шесть лет назад маршрутки всегда стояли на конечной, можно было уехать в любое время, а последние два года все было ужасно.

— С чем это было связано, как думаете?

— Как говорят, их отправляли на 29-й маршрут, но это по слухам.

Подвело в этот день только отсутствие подходов к автобусу на остановках. С коляской точно не сядешь. На конечной остановке женщина, которая хромала на одну ногу, просила мужчину помочь ей перейти снежную насыпь.

Елена и другие пассажиры уехали на очередном автобусе. К опустевшей остановке подходит еще одна калужанка.

— Я ежедневно езжу на 26-м, – рассказывает Светлана. – Утром тяжело уехать, когда все едут на работу, маршрутки у нас забиты, вернуться тоже проблема. Нашу остановку по утрам маршрутки мимо проезжают, останавливаются только через раз. На конечной люди выстраиваются в большую очередь, забиваются, нам некуда влезать. А в ненастье маршрутки вообще плохо ходят.

— Вы знали, что сегодня вышли новые автобусы?

— Ой, нет! От вас в первый раз слышу, – заулыбалась Светлана. – Посмотрим, как ходить будут. Время покажет. Для жителей этого района транспорт – большая проблема.

Подъезжает следующий 26-й, собираюсь уходить. Навстречу идет мужчина, с удивлением рассматривает транспорт и вслух восклицает:

— Офигеть! Вот счастья-то нам привалило!

— Вы знали, что новые автобусы будут?

— Я слышал, но такого не ожидал, – сказал калужанин и поспешил к автобусу.

Обсуждал каждый

К слову, многие жители сегодня, едва завидев новые автобусы, начинали бежать, чтобы успеть на них. Ранее маршрутки были редкостью, а водители, увидев бегущего навстречу пассажира, даже не думали останавливаться, бывало и так, что закрывали дверь перед человеком.

Две молодые мамы отводили малышей в детский сад, активно разговаривали.

— …Да, еще 76-е такие пустили, – проходя мимо нас, говорила калужанка.

— Ну ничего ж себе! – удивлялась приятельница.

Жители микрорайона Хороший, завидев вдалеке подсветку городских автобусов, начинали бежать к ним еще со двора своего дома.

Сама я воспользовалась 26-м маршрутом уже позже, после 9 часов утра. К слову, попала в автобус к водителю Артему и контролеру Татьяне.

— Вы сегодня весь день с нами будете? – улыбаясь, спросил водитель.

— Да нет, – отвечаю, – теперь в центр по работе еду.

Автобусы оказались оборудованы кондиционером, видеонаблюдением, световым маршрутоуказателем и экранами в салоне, USB-зарядками. Ехать было тепло, удобно, уютно.

Но предположения сотрудниц Управления городского хозяйства не подтвердились: и в половине десятого утра автобус не шел пустым. Садились на каждой остановке. Правобережцев много.

Зарядки со всех сторон салона.

В салоне приятно находиться.

Водитель подсказывал пасажирам, как провести оплату.

К Губернскому парку ехали полупустыми.

На Генерала Попова людей прибыло.

На остановках перед Гагаринским мостом ехали плотно. Время 9:47.

Внимание, оплата!

Для меня и других пассажиров на каждой остановке Татьяна проводила краткий ликбез. Оплачивать можно банковской или проездной картой, приложив их к синему терминалу, закрепленному на поручнях автобуса. К слову, если хотите оплатить наличными, надо подходить к водителю и лучше это делать через переднюю дверь.

Первое время с пассажирами будут ездить контролеры и объяснять, как оплачивать проезд в новых автобусах, а потом будут заходить в салон только для проверки билетов.

— Это одни из первых автобусов, на которых установлена система автоматизированной, самостоятельной оплаты проезда, – дал комментарий директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. – То есть нет кондуктора, платишь сам, приложив свою транспортную или банковскую карту к терминалу на любом из входов. Вход-выход во все двери, к водителю - только с наличкой.

Это удобно, значительно ускоряет посадку-высадку, автобус стоит меньше, уезжает с остановок быстрее, интервалы короче, автобусы чаще. Но есть один важный момент! Все это работает при условии добросовестности и порядочности пассажиров. Я верю и знаю, что большинство наших жителей именно такие. Но, к сожалению, есть еще и те, кому лень потратить пару секунд, приложив карту к терминалу или просто «зайцы». Мы призываем всех делать замечания таким пассажирам.

Наша справка

Управление калужского троллейбуса опубликовало маршрут движения автобусов и остановки по направлениям.

Автобус №26 следует по маршруту «Городской Рынок — Правгород — ул. Серафима Туликова»

Путь следования в прямом направлении:

  • Грабцевское шоссе
  • ул.Маршала Жукова
  • ул.Кирова
  • ул.Гагарина
  • Гагаринский мост
  • Тульское ш.
  • ул.Генерала Попова
  • ул.Новоспасская
  • ул.65 лет Победы
  • ул.Серафима Туликова


В обратном направлении:

  • ул.Серафима Туликова
  • ул.65 лет Победы
  • ул.Новоспасская
  • ул.Генерала Попова
  • Тульское ш.
  • Гагаринский мост
  •  ул.Гагарина
  • ул.Кирова
  • ул.Маршала Жукова
  • Грабцевское шоссе

Остановки в прямом направлении:

  •  Строительный техникум
  •  Железнодорожная больница
  •  ул.М.Жукова
  •  пл.Победы
  •  Кинотеатр «Центральный»
  •  ТРЦ «РИО»
  •  ТРК «XXI век»
  •  КФ МГТУ им.Баумана
  •  д.Ромоданово
  •  ул.Можайская
  •  поворот ул.Генерала Попова
  •  Школа искусств
  •  Библиотека
  •  ул.Генерала Попова
  •  Сквер им. М.П. Краснопивцева
  •  ул.65 лет Победы
  •  д/с Мозаика
  •  мкр.«Хороший»

Остановки в обратном направлении:

  •  парк Губернский
  •  Правгород
  •  Библиотека
  •  Школа искусств
  •  Шопинский поворот
  •  д.Ромоданово
  •  КФ МГТУ им.Баумана
  •  ул.Кирова
  •  Драмтеатр
  •  Кинотеатр «Центральный»
  •  пл.Победы
  •  Торговая база
  •  Железнодорожная больница
  •  Строительный техникум
  •  Городской рынок 1

Протяженность маршрута:

  • в прямом направлении — 11,31 км
  • в обратном направлении — 10,33 км


Автобус №76 следует по маршруту «мкр «Кошелев» — ул.С.Туликова — Дубрава — Торговый центр»

Путь следования в прямом направлении:

  • ул.Братьев Луканиных
  • ул.Фомушина
  • ул.Генерала Попова
  • Тульское шоссе
  • ул.Гагарина
  • ул.Кирова
  • ул.Ленина
  • ул.Карла Либкнехта
  • Грабцевское шоссе
  • ул.Чапаева
  • ул.Заводская
  • ул.Новаторская
  • ул.Моторная
  • Грабцевское шоссе

В обратном направлении:

  • Грабцевское шоссе
  • ул.Моторная
  • ул.Новаторская
  • ул.Заводская
  •  ул.Чапаева
  • Грабцевское шоссе
  • ул.Карла Либкнехта
  • ул.Ленина
  • ул.Кирова
  •  ул.Гагарина
  • Тульское шоссе
  • ул.Генерала Попова
  • ул.Фомушина
  • ул.Андрея Алешина
  • ул.Владимира Козлова
  • ул.Бориса Литвинчука.


Остановки в прямом направлении:

  •  Детский сад
  •  СОШ № 45
  •  ул.Братьев Луканиных
  •  поворот мкр. «Кошелев»
  •  мкр. «Кошелев»
  •  мкр.«Веснушки»
  •  мкр. «Кошелев»
  •  ул.Серафина Туликова
  •  Детская поликлиника
  •  Правгород
  •  Библиотека
  •  Школа искусств
  •  Шопинский поворот
  •  д.Ромоданово
  •  КФ МГТУ им.Баумана
  •  ул.Кирова
  •  Драмтеатр
  •  Кинотеатр «Центральный»
  •  Дворец спорта
  •  сквер Комсомола (ул.Ленина)
  •  Машзавод
  •  ст.Калуга-1
  •  Машзавод
  •  сквер Комсомола
  •  Городской рынок
  •  пл.Маяковского
  •  ул.Чапаева
  •  Почта
  •  ул.Моторная
  •  Тайфун
  •  Нефтебаза
  •  п.Дубрава

Остановки в обратном направлении:

  •  п.Дубрава
  •  Грабцевское шоссе 79
  •  Нефтебаза
  •  Тайфун
  •  ул.Зерновая
  •  ул.Моторная
  •  Почта
  •  ул.Чапаева
  •  пл.Маяковского
  •  Городской рынок 1
  •  Городской рынок
  •  сквер Комсомола (ул.Ленина)
  •  Машзавод
  •  ст.Калуга-1
  •  Машзавод
  •  сквер Комсомола (ул.Ленина)
  • Концертный зал
  • Кинотеатр «Центральный»
  • ТРЦ «РИО»
  • ТРК «XXI век»
  • КФ МГТУ им.Баумана
  • д.Ромоданово
  •  ул.Можайская
  • поворот ул. Генерала Попова
  • Школа искусств
  • Библиотека
  • ул.Генерала Попова
  • Правгород
  • Детская поликлиника
  • ул. Фомушина
  • остановка по требованию
  • д.Верховая
  •  ул.А.Алешина
  • ул.В.Козлова
  •  ул.Б.Литвинчука

Протяженность маршрута:
в прямом направлении —19,85 км
в обратном направлении — 19,22 км

 

Первый день обновленного маршрута № 26.

Елена Сумак. Фото автора.
Опубликовано: 01.12.2023 16:49 0 500
Тэги: транспорт укт горуправа общество правобережье
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