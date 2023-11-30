Зима – время вернуться в детство: куда пойти в Калуге в первую декабрьскую неделю

Наступила пора самого нежного и волшебного времени года.

И мы вновь подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу мероприятий, где вы сможете выбрать ваш вариант проведения уютного досуга.

Давайте начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

4 декабря в 19:00 состоится спектакль «Анна. Монолог без слов».

Постановочная группа воплотит в жизнь канонический образ Анны Карениной, но в современном звучании. Спектакль расскажет историю этой притягательной женщины с помощью современной хореографии, видео-арта и музыки.

Арена КТЗ (Московская, 212)

6 декабря в 19:00 состоится спектакль «Охота на мужчин».

Главная героиня – красавица с невероятно яркой и притягательной внешностью. О такой мечтает любой мужчина, но только не ее собственный муж. Чтобы хоть как-то разжечь огонь и получить яркие впечатления, она знакомится с интеллигентным мужчиной и превращает его жизнь в настоящий хаос.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

2 декабря в 17:00 состоится программа «Контрапункты. Лики Красоты».

Повествование о красоте в новейшей академической музыке. Как ее видят композиторы? С помощью чего выражают? И где черпают вдохновение? Автор и ведущий - пианист, композитор, музыковед Александр Лукашов. В программе: камерная вокальная и инструментальная музыка: произведения Настасьи Хрущёвой («Красота» - три песни для голоса и ансамбля), Георгса Пелециса (Concertino bianco для фортепиано) и другие сочинения современных авторов.

8 декабря в 19:00 состоится концерт «Рахманиновские вечера. Романсы».

Эта камерная программа артистов Калужского дома музыки, в которую вошли романсы, демонстрирующие, как изменилось мышление автора, начиная от романтического и заканчивая символическим. В концерте прозвучат редко исполняемые романсы - «Уж, ты, нива моя», «Сумерки», «К детям» и другие произведения. Участники: Елена Шумаева (сопрано), Елена Суяковская (сопрано), Михаил Грибков (виолончель), Виктория Тантлевская (фортепиано), музыковед Ирина Тихонова.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

2 декабря в 12:00 состоится музыкальная сказка «Щенок, с которым никто не дружил» по мотивам одноимённого произведения Дюлы Урбана.

История повествует о приключениях щенка по имени Петрик. Другие собаки дразнят и обижают его за то, что он другого цвета. Петрик решает покинуть родной дом и отправиться на поиски друга. В своем путешествии он не только обретет верного товарища, но и успеет спасти от опасности целый город.

Также второго декабря, в 19:00, пройдет музыкально-литературный вечер «Мир русской усадьбы. Роман в письмах».

В продолжение цикла концертов «Стирая грани времён» Калужская областная филармония представляет программу «Мир русской усадьбы», которая повествует о старинном русском имении — усадьбе Бегичево. История любви князя Евгения Трубецкого и Маргариты Морозовой. Ему принадлежала усадьба Бегичево, под Калугой, а Маргарите Кирилловне принадлежал дачный дом на территории современного Обнинска.

На музыкально-литературном вечере будут озвучены подлинные письма влюбленных, а артисты филармонии Мария Селявинская, Рима Хачатрян и Фёдор Тарасов дополнят этот вечер романсами и другими музыкальными произведениями.

3 декабря в 17:00 состоится мюзикл «Остров сокровищ» по мотивам романа Стивенсона.

История о морских приключениях. Главный герой Джим будет пытаться обмануть коварных пиратов, спасти своих друзей и обрести любовь всей своей жизни – Энни. Также героев ждет встреча с призраком покойного капитана Флинта! На сцене выступят популярные актеры театра и кино, а также участники шоу «Голос. Дети» и «Детского Евровидения».

6 декабря в 19:00 состоится концерт «Джазовое путешествие».

Ольга Ступина, исполнительница джазовых и оперных репертуаров, вместе с инструментальным ансамблем «Палладио» окунут зрителей в джазовую атмосферу 30х-60-х годов 20 века. Артисты продемонстрируют, как чувствовали этот стиль музыканты Советского Союза, Америки, Италии, Испании и других стран. В программе: Р. Карозоне «Tu vuò fà l’americano», И. Дунаевский «Песенка о капитане», Б. Руис «Sway», а также множество других музыкальных произведений.

7 декабря в 19:00 состоится концерт «Русь Богатырская».

Солист Калужской областной филармонии Федор Тарасов в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е Тришина исполнят произведения русского басового репертуара. Также в программе запланирован сольный номер солиста-баяниста Михаила Чернова, который является автором востребованных в России и Европе оркестровок произведений для сольного баяна, а также мужского хора филармонии. В программе: увертюра к опере «Сказка о семи богатырях» Н. Фомина, «Песня Варяжского гостя» Римского-Корсакова, «Легенда о двенадцати разбойниках» (с хором а капелла) Н. Маныкина-Невструева и другие.

8 декабря в 19:00 состоится концерт российской рок - группы «Чиж & Co».

Группа создана вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Сергей поет, играет на гитаре, клавишных, губной гармонике и других инструментах, он сам пишет музыку и тексты. В арсенале у ребят также есть: бас-гитара, аккордеон и ударные, а песня группы «Полонез» прозвучала в 10-м сезоне шоу «Голос», первую строчку к ней, «Чижу» подсказала дочь во время игры.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

1 декабря в 18:30 состоится спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира.

Молодой принц Гамлет мстит за смерть своего отца, призрак которого ему об этом наказал. В своей смерти погибший король обвиняет брата, дядю Гамлета, который впоследствии стал королем. В этой постановке поднимается множество вопросов, на которые весьма трудно найти однозначный ответ: Не провоцировал ли почивший монарх своего сына? Любит ли Гамлет девушку Офелию, которая безоговорочно верит принцу? И, в конце концов, не повредился ли юный наследник рассудком?

2 декабря в 18:30 состоится спектакль «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова.

Авантюрист и мошенник Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов ведут поиски фамильных драгоценностей, спрятанных в одном из 12 стульев. Ищут они их по всей территории Советского Союза, причем не только им одним нужны сокровища. Параллельно на охоту за состоянием выдвинулся священник отец Федор, которому о кладе рассказали на исповеди.

3 декабря в 12:00 пройдет спектакль «Большие секреты для маленьких театралов».

Вместе со своими родителями юные зрители увидят и поиграют с Мальвиной, Пьеро и, конечно же, Буратино. Они расскажут и покажут им, как делаются разные театральные «чудеса» и как называют тех «волшебников», которые ими управляют, другими словами – раскроют секреты профессионального театра. Также зрителям проведут небольшую обзорную экскурсию по закулисью.

3 декабря в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».

Самоуверенный Остап Бендер снова хочет сорвать большой куш. Только теперь он не просто хочет разбогатеть, а отправиться заграницу, в Рио-де-Жанейро, объясняя это тем, что в последнее время у него возникли разногласия с советским режимом. Какие очередные испытания предстоит пройти неутомимому авантюристу и сможет ли он осуществить свою цель, вы сможет узнать сами.

5 декабря в 18:30 состоится спектакль «Хармсюита».

Спектакль поставлен по произведениям писателя-абсурдиста Даниила Хармса. Сам абсурд подразумевает нечто нелепое и лишенной какой-либо логики. На сцене зрители увидят настоящую чушь и клоунаду с нотками черного юмора.

6 декабря в 18:30 состоится спектакль «Играем в дружную семью».

Комедия положений. Жизнь одной, на первый взгляд благополучной семьи, переворачивает всего один телефонный звонок. Выясняется, что верная жена на самом деле оказывается любовницей друга семьи, а заботливый супруг втайне встречается с молоденькой моделью. Герои постоянно попадают в различные ситуации, проявляя ловкость и фантазию, чтобы ничем себя не выдать и не заблудиться в собственном вранье.

В тот же вечер, 6 декабря, в 19:00 пройдет спектакль «Бобок» по рассказу Федора Михайловича Достоевского.

Однажды спившийся литератор приходит ночью на кладбище и, к своему огромнейшему удивлению, внезапно начинает распознавать речь покойников. Выясняется, что за чертой жизни мертвецы могут мысленно общаться друг с другом. Так, герой становится невольным слушателем их перебранок и сплетен.

7 декабря в 18:30 состоится спектакль «Шоу для настоящих леди».

Двое друзей убегают от гангстеров, и чтобы спастись, решают устроиться в гастролирующее шоу. Вот только есть небольшая загвоздка, в шоу берут только девушек. Выбор не велик, и молодые люди решают временно перевоплотиться в женщин, надев соответствующую одежду.

7 декабря в 19:00 пройдет спектакль «Любовник».

В этой постановке Лауреат Нобелевской премии по литературе по имени Гарольд Пинтер проводит исследование. Оно заключается в изучение взаимоотношений пары, состоящей в браке на протяжении уже многих лет.

8 декабря в 18:30 состоится спектакль «Борис Годунов».

Трагедия народа и «трагедия совести» Царя Бориса. В 1597 году Борис Годунов был избран царем Всея Руси, но правил он лишь до 1605 года. Властвовать дольше ему помешали интриги, обвинения в убийстве сына Ивана Грозного и другие обстоятельства, навсегда оставившие отпечаток на его царствовании.

8 декабря в 19:00 состоится спектакль «Москва – Петушки».

Главный герой Веничка совершает путешествие на подмосковной электричке, находясь в состоянии хронического алкоголизма. Причем история поездки пьянчуги очень напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое проходило три тысячи лет назад.