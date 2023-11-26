«Быть мамой - это быть педагогом, медсестрой, психологом»: в Калуге поздравили многодетных матерей

В пятницу, 24 ноября, во Дворце торжеств города Калуги прошла церемония награждения многодетных семей, приуроченная ко Дню матери.

В этот день фамилии пяти семей, воспитывающих четырех и более детей, были внесены в Почетную книгу калужского ЗАГСа.

День матери считается одним из самых значимых в нашей стране. Сегодня в адрес женщины говорят теплые слова, дарят цветы, открытки, подарки, и это не удивительно, ведь вводить маленького человека в мир и помогать ему делать первые шаги может только мама.

Мы узнали, как зарождалась любовь в многодетных семьях и спросили калужских мам, в чем их секрет семейного счастья.

«Муж очень помогает»

Семья Горюновых. Мама Анна и папа Олег. Дети: Максим, 8 лет, Ваня, 6 лет, двойняшки Коля и Вика, 2,5 года.

Максим занимается каратэ, Ваня - верховой ездой, малыши-двойняшки готовятся к детскому саду.

Анна и Олег познакомились в 2011 году на крестинах, они - крестные одного ребенка. Можно сказать, что их свела церковь.

- Чувства вспыхнули сразу, - признается Олег.

- На первом свидании я как-то сразу поняла, что это мой будущий муж, - вспоминает Анна.

Пара поженилась в 2012 году. Свою свадьбу организовали сами, провели торжество в маленьком семейном кругу.

- Планов стать многодетными родителями у нас не было, родились сыновья, но хотелось дочь, а получилась двойня, - поясняет Олег.

Семья любит прогулки, поездки в деревню к бабушке, походы и маленькие путешествия. Глава семейства отлично разбирается в автомобилях и часто берет с собой в гараж старших сыновей, там они вместе занимаются машиной, разбираются в устройстве.

- Как удается справляться со всеми обязанностями?

- Мне на самом деле муж очень помогает. Хороший муж и любовь в семье дают силы на все, - говорит многодетная мама.

Семья Горюновых принимает поздравления от начальника калужского ЗАГСа Майи Паненковой.

«Поняла, что человек надежный»

Петровы Людмила и Андрей. Дети: Кирилл, 14 лет, Мирослава, 12 лет, Всеволод, 8 лет, Мия, 3 года, Демьян, 4 месяца.

Семья из Ферзиковского района. Старший сын Кирилл занимается тхэквондо, дочка Мирослава увлекается танцами, Всеволод играет в футбол.

Андрей 15 лет служил в УФСИН по Калужской области, сейчас работает в "КРЭО", кроме того является гендеректором НКО "Совет многодетных матерей Калужской области". Людмила - замначальника ИК №7 УФСИН России по Калужской области.

Познакомились супруги в 2006 году. О своих воспоминаниях рассказывают, дополняя друг друга.

- Муж меня увидел на фото у друзей, написал. Общение начали по телефону, - вспоминает калужанка.

- Потом пригласил на свидание. Волновался, конечно. Кто не волнуется? - добавляет Андрей.

- Для меня важный момент был, что он мне представился сотрудником УФСИН. Я не доверяю незнакомцам, а тут увидела удостоверение, стало спокойнее, поняла, что человек надежный. Поженились мы в 2008 году.

- Мы с супругой сразу обговорили тот момент, что хотим не одного ребенка, ­- говорит Андрей, глядя в глаза Людмиле. - Это было совместное желание.

- Я росла в многодетной семье, нас четверо детей, - добавляет калужанка.

- А у меня только старший брат.

- Ему нравилась моя многодетная семья, поэтому он захотел так же, - с улыбкой продолжает рассказ Людмила. - Все дети у нас разные по характеру, четко соответствуют своему знаку зодиака. Вот как пишут про Овнов - ну вылитый характер Овна. Старший сын - Телец, сентиментальный. Еще у нас есть Лев, Весы. Самый маленький - Демьян - по гороскопу Рак. Этот характер мы еще не знаем, будем постигать.

От руководства ЗАГСа семьям вручали еще и их фото, сделанное буквально до начала мероприятия.

Все внимание в этот день было посвящено многодетным мамам. Подарки женщинам вручал и первый заместитель городского головы Александр Серяков.

«Нельзя в детях растворяться»

Фирсовы Мария и Дмитрий. Дети: Арсений, 14 лет, Злата, 9 лет, Костя, 7 лет, Паша, 5 лет. В феврале будущего года, к годовщине свадьбы, ждут рождения пятого малыша.

Арсений принят в Юнармию, Злата занимается танцами и играет в театральной студии. Костя и Паша - футболисты ФК Калуга. Духовная составляющая немаловажна для семьи Фирсовых, калужане стараются ходить на литургию и причищаться.

Познакомились супруги в 2007 году в учебном центре УМВД России по Калужской области, где проходили подготовку для службы в органах.

- Увидел ее там, влюбился сразу, - с улыбкой глядя на Марию говорит глава семьи. - Чувства с каждым годом только крепнут с тех пор как огонек проскочил.

14 февраля 2008 года Дмитрий сделал предложение и ровно через год, 14 февраля 2009 года, сыграли свадьбу.

- Мы сразу решили, что хотим много детей, - вспоминает Мария. - У нас много общего, мы оба сотрудники УМВД. Муж был сотрудником уголовного розыска, уже на пенсии, а я эксперт.

Мы соблюдаем одно правило - в семье главный отец, родители, но не дети. Дети - это плоды семейного счастья. Поэтому они знают, что папино слово - главное, что у мамы и папы есть свое время, а все остальное время мы посвящаем нашим детям. Они могут нас отпустить вдвоем в путешествие, но знать, что в следующий раз мы обязательно поедем всей семьей. Вот недавно были в Туле и Питере. Стараемся везде успевать. Путешествуем в основном на машине, самолете.

Хочу добавить, что у моего мужа доброе сердце, наверное, поэтому у нас это правило работает.

- Какой совет дадите другим семьям?

- Надо в первую очередь думать друг о друге, потому что дети вырастут и все равно улетят из гнезда, а муж с женой останутся, - говорит Мария. - Нельзя в детях растворяться. Надо помнить, что изначально были муж и жена.

Многодетные калужанки стали центром внимания в этот день.

«Стараемся увидеть новое»

Хомяковы Светлана и Николай. Дети: Иван, 17 лет, Витя, 11 лет, Илья, 9 лет, Богдан, 2 года, Милане почти восемь месяцев.

Иван учится в техникуме, Витя занимается в спортшколе «Торпедо», в третью годовщину свадьбы родился Илья.

Николай по образованию инженер, занимается электронно-монтажными работами, а Светлана мастер маникюра. Калужанка признается, что работа на себя позволяет ей распределять время, планировать свой день.

Главное увлечение семьи - строительство дома. Каждый вкладывает в это дело частичку своего труда. Любят вечерние посиделки с настольными играми.

Светлана и Николай познакомились в конце 2010 года в социальной сети.

- Я сама его увидела там и написала, - говорит калужанка.

- А я заходил редко, прочитал сообщение только спутся три месяца! - продолжает Николай. - Начали переписываться, встретились. С тех пор вместе.

- Мне кажется, что изначально мы друг другу не очень понравились. Встретились как-то холодно, - вспоминает Светлана.

- Да, пошли, пообедали, на этом все, - вспоминает Николай. - Но дальнейшее общение помогло узнать друг друга лучше, сблизились. Потом начали встречаться. Нашему союзу 13 лет, но семьей стали раньше.

- Сложно было сегодня всех детей собрать на мероприятие?

- Да, потому что будний день, школа. Пришлось отпрашивать всех с уроков, быстро-быстро собираться.

- Как распланировать все, когда у тебя пятеро детей?

- Нужно расставлять приоритеты, от этого исходить, - говорит глава семьи. - В выходные и праздники мы стараемся куда-то выехать, в ту же Москву в зоопарк. Находим варианты, чтобы развеяться, потому что в Калуге уже все видели по нескольку раз, хочется чего-то нового.

В семье калужан четыре сыночка и лапочка-дочка. Правда, младший сын Богдан в этот кадр не попал - самый шустрый в семье.

А вот Милана пока не отходит от мамы.

«В отношения надо вкладываться»

Беликовы Елена и Павел. Дети: Платон, 15 лет, Пелагея, 9 лет, Мелания, 6 лет, Мария, 2 годика.

Платон учится в музыкальной школе, занимается плаванием и боксом. Пелагея рисует, поет русские народные песни, Мелания посещает детсад русской классической школы, поет, а Мария пока совсем малышка.

В этот день семью представляла Елена, потому что дети заболели, заботу о них полностью взял на себя Павел, отпустив супругу на торжественное мероприятие.

- Познакомились мы с мужем в 2004 году на дискотеке, - рассказывает Елена. - Он проявил инициативу. Я сразу почувствовала что-то, он произвел особое впечатление, от него чувствовалась надежность. Через два года мы поженились.

Многодетными родителями быть не планировали, я сначала была настроена на карьеру. Когда родила первого ребенка, то сказала, что у нас будет только один. Но жизнь идет, приоритеты меняются. Мы стали многодетными, чего не ждали, не гадали. Но мы рады тому, что это произошло.

- Что дети любят делать с папой, а что с мамой?

- С папой наши дети любят баловаться: подпрыгивать к потолку, визжать, залезать на шкафы, холодильники. С мамой - почитать книги, попеть, порисовать, погулять - более спокойное времяпровождение.

- Как вам с супругом удается разделять бытовые обязанности, уделять внимание детям?

- Мы все время учимся, совершенствуемся. Думаю, это постоянный процесс поиска, как лучше организовать время в семье.

Муж занимается производством окон, дверей. Я - земельный юрист по профессии, но сейчас эта деятельность приостановлена. А вообще любая мама имеет множество направлений реализации себя. Быть мамой - это быть педагогом, медсестрой, психологом, художником, певцом. Сейчас проявляю себя таким образом.

- Какой совет дадите другим семьям?

- В отношения надо вкладываться временем и деньгами. В трудных ситуациях надо работать над отношениями, обратиться к тому же психологу. Нашей семье в свое время психолог помог, это классно. Не стоит принимать какие-либо решения стремительно, резко. Надо подождать до завтра и посмотреть на ситуацию под другим углом.

Елена Беликова в этот день представляла свою семью на мероприятии, а ее супруг Павел взял заботу о болеющих детях на себя.

От редакции

В День матери редакция поздравляет калужанок и уверенно заявляет, что, как сказала и наша героиня Елена Беликова, каждая мама - это суперчеловек, который разбирается одновременно во всех вопросах, опыт и знания которого незаменимы для каждого из нас.

Материнская любовь создает уют и тепло в доме, оберегает семью, помогает преодолеть жизненные трудности. Мамино доброе слово, ласковый взгляд и мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Подарите сегодня маме свое внимание и заботу!

Все многодетные папы занимались младшенькими, чтобы мамы могли наслаждаться мероприятием.

Калужские семьи украсили в этот день зал калужского Дворца торжеств.

Немало теплых слов и приятных подарков было подготовлено для многодетных калужанок и их семей.