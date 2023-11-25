Психолог из Калуги рассказала, что с возрастом может возникнуть синдром «опустевшего гнезда»

Когда выросшие дети отправляются во взрослую, самостоятельную жизнь, родителям предстоит строить свою уже в изменившихся условиях.

Одни воспринимают перемены как негативные, сопротивляются им, а другие - как естественные.

И проще это пережить тем, кто вел активную социальную жизнь, у кого есть увлечения, друзья и работа, - считает психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Чем опасно

- Синдром «пустого гнезда» – это не болезнь, но длительное пребывание в этом состоянии может привести к болезни, - объясняет Наталья.

- Это негативные эмоции, чувства, которые могут испытывать родители из-за того, что повзрослевший ребёнок покинул дом: уехал учиться, работать, переехал в другое место, ушёл в созданную семью.

Родители скучают и переживают за ребёнок. Он давал много положительных эмоций, а теперь он не рядом, возможно, далеко. Освобождается время, возникает необходимость менять образ жизни.

Возможно ощущение пустоты, опускаются руки.

Человек чувствует дезадаптацию, становится тревожным, испытывает трудности с концентрацией внимания, иногда происходит снижение интеллекта, появляется бессонница или мучают беспокойные сны, утрачивается интерес к жизни.

Женщинам сложней

- Психологическая гибкость с возрастом уменьшается, и человеку все труднее приспособиться к новым условиям. Этот период труднее переживают женщины: у них может возникнуть ощущение бессмысленности существования.

Усугубляют расставание с детьми и другие жизненные перемены. Например, переезд, смена работы, выход на пенсию, развод, менопауза и различные проблемы со здоровьем.

Чаще всего синдром «пустого гнезда» свойственен людям, которые по максимуму посвящали время, ресурсы интересам ребёнка, жили его жизнью, подстраивали под него свою.

Ребенок не должен становиться центром вселенной и обеспечивать неодиночество родителей. Взрослый ребенок может оказывать поддержку, если хочет, но опираться надо на себя.

Как подготовится к расставанию

- В жизни взрослого человека кроме ребёнка должно быть минимум четыре опоры. Это могут быть супружеские отношения, карьера, увлечения и другое. Старайтесь, чтоб они приносили вам удовольствие, давали ощущение удовлетворения достигнутым, помогали чувствовать близость и контакт с другими людьми.

Подкрепите супружеские отношения. Проводите больше времени со своим партнером, обсуждайте интересные вам обоим темы и не только про детей. Интересуйтесь достижениями, рассказывайте о своих, делитесь эмоциями, общайтесь.

Ищите занятия, которые могут заинтересовать обоих. Например, съездите в путешествие, чтобы оживить чувство близости и взаимного доверия.

Стремитесь к созданию таких супружеских отношений, когда вам хорошо вместе даже без детей. Основа любой семьи – отношения в паре мужчина - женщина. Любите, поддерживайте и заботьтесь друг о друге.

Если ребёнок чувствует, что он является связующим звеном между родителями, то чаще всего он неосознанно сопротивляется взрослению. Желание «улететь» у него может не появиться.

Это грозит тем, что он будет избегать жить полноценной жизнью, может заболеть, принимать психоактивные вещества, свяжется с дурной компанией, может жить с тем, кого выберут родители или вообще предпочтет жить только с вами, разделяя ваше одиночество. Родители не вечны, как он будет жить потом?

Что делать, когда ребёнок уехал

- Признать свою печаль. Вспоминайте, как проводили вместе время, но возвращайтесь в настоящее. Говорите о своих эмоциях с близким человеком или записывайте их в дневник.

Дневник - прекрасный метод самоконтроля, который позволяет распознавать негативные мысли ещё «на подходе». Это помогает справиться со своими чувствами, научиться лучше понимать себя и анализировать свое состояние. Если трудно справиться с эмоциями, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.

Многие родители боятся отпустить повзрослевшего ребёнка из-за страха, что он их разлюбит и станет чужим. При близких доверительных отношениях это невозможно. Р

ебёнку в любом возрасте важны любовь, понимание, поддержка и молитва родителей. Лучше подумайте, какими вас хотели бы видеть взрослые сын и дочь? Думаю, что активными, жизнерадостными, веселыми, целеустремленными, увлеченными. Старайтесь соответствовать их ожиданиям.

Повзрослевший ребенок, покидая родительский дом, тоже испытывает стресс, поэтому старайтесь при детях не демонстрировать свои страхи, тревогу и беспокойство. Донесите до дочери или сына, что у нее или у него есть дом, двери которого всегда открыты. Это даст вам и вашим детям чувство защищенности и единства.

Выросший ребенок – отдельная личность, которая может не соответствовать вашим ожиданиям и следовать своим целям. Старайтесь менее критично относиться к ошибкам молодости, всё-таки они тоже учат жить.

Поддерживайте общение на расстоянии – договоритесь о звонках, общайтесь в семейном чате. Это позволит сохранить чувство близости с родными. Регулярно обменивайтесь новостями, фотографиями, интересными статьями из интернета. Ищите общие интересы и точки соприкосновения.

Например, вы и ребёнок любите театр, лыжи, фэнтези или что-то другое. Встречайтесь каждую неделю или хотя бы общайтесь по видеосвязи.

До отъезда родители жили отчасти расписанием и жизнью ребёнка. Ощущение появившейся пустоты со временем ослабнет, восполняйте свою жизнь новыми впечатлениями.

Прежде всего, вспомните, какие занятия вас радовали? Съездите на родину, навестите родных, друзей, почитайте интересную книгу, сходите на концерт, порадуйте себя полезными продуктами, съездите на отдых, пройдите курс массажа. А вот изобилие сериалов, новостей, ток-шоу сил не даст, а только отберёт ваше время.

Прислушайтесь к себе, вспомните, чем нравилось заниматься раньше, но времени не хватало. Запишите все, что Вы когда-то хотели сделать, закрепите список на видном месте и начните осуществлять.

Выберите одно-два интересующих вас занятия: вокал, танцы, игра на музыкальном инструменте, рисование, лепка, гончарное дело, гимнастика. Начинать бывает сложно, позже увлечетесь, возрастет интерес.

Расширяйте круг интересов и общения, ищите позитивных единомышленников. Запишитесь на интересные курсы или повысьте квалификацию.

Кто-то принимает участие в социальной работе, благотворительности. Помощь другим дает новые силы. В доме, где живет домашнее животное, никогда не ощущается пустота.

Есть люди, которые после отъезда детей рожают ещё детей или берут под опеку приемных.

Счастлив тот человек, который смог воспитать ребёнка, у которого есть свои мечты, цели в жизни, и он готов жить самостоятельно. Отнеситесь к этому этапу с благодарностью и используйте освободившееся время для себя.