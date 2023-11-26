Звездную коллекцию представила в Калуге китайский дизайнер Бей Чен

Необычное мероприятие прошло на ИКЦ.

Масштабный международный проект «Звёзды и Океан» объединил три страны.

В Калугу приехали гости из Франции и Китая.

Рисуют океан

Проект особенный и касается особенных детей. Его авторы - французский певец, поэт, общественный деятель Гийом Рат и известный китайский дизайнер Бей Чен.

Начался он того, что Бей Чен обратила внимание на необычные рисунки детей с аутизмом. Она перенесла их на ткань и придумала коллекцию «Звезды и Океан». В Китае детей с аутизмом называют «звёздные дети». А океан – это символ инклюзии.

Так родилась идея через арт-терапию помогать особенным детям и их семьям в социальной адаптации, создавать условия, чтобы специалисты обменивались опытом, а педагоги обучались инновационным методикам.

В рамках проекта дети-аутисты проходят курс терапевтических занятий живописи. Рисуют океан. А Бей Чен превращает эти рисунки в модные вещи, которые затем выставляются на продажу. Полученные деньги идут на финансирование организаций, работающих с детьми–аутистами.

Проект уже показал хорошие результаты в китайском городе Сиань и французском Авиньоне. В России он стартовал с Калуги.

У нас его подхватили Калужская общественная организация «Мост дружбы» и ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО «Инициатива». Проект получил и поддержку Фонда президентских грантов.

Перед модным дефиле в ИКЦ можно было посмотреть рисунки калужских детей - участников проекта. Их создали 36 детей.

Красота спасет мир

Дети с аутизмом часто талантливы, особенно в живописи. Рисунок для них - способ взаимодействия с миром.

Калужские «звездные дети» несколько месяцев креативили и творили в детском центре «Оранжевый город», в разных техниках, разными красками. На их рисунках: ракушки, медузы, крабы, рыбы... По ним Бей Чен создаст свою следующую коллекцию.

Дети рисовали, а их родители и педагоги учились – с ними делилась своими практиками специалист по аутизму Лорэн Фернандэс.

Для гостей ансамбль «Чао» исполнил «Калинку».

Финалом же проекта стало красивое дефиле. Летящие ткани, элегантные образы, морские наряды. На подиум вышли особенные дети, их мамы и педагоги, а также команда Бей Чен из Китая, балет Инновационного культурного центра и девушки с ограниченными возможностями.

- Сегодня мы собрались на «мосту дружбы».

И его никогда не разрушить, потому что он создан сердцами людей, которое хотят, чтобы дети по всему миру были счастливы.

Чтобы семьи были счастливы,

Чтобы дети нашли своё призвание в жизни, а родители были за них спокойны, - депутат Госдумы РФ от Калужской области Ольга КОРОБОВА поблагодарила всех за проект, особенно участвовавших в нём детей.

– Спасибо всем, кто создавал, творил, чтобы мы сегодня увидели эти талантливые работы.

Пусть они разлетятся по Калуге и по Калужской области, по всему миру.

От Китая – до Калуги

Гости модного показа увидели две коллекции «Пекинская опера» и «Звезды и Океан», созданную по предыдущим рисункам детей из Китая и Франции.

Балет ИКЦ и коллекция «Пекинская опера».

На подиуме развернулось театральное действо.

В показе участвовали китайские партнёры.

Очаровательные модели с ограниченными возможностями.

Коллекция «Звёзды и Океан».

По подиуму ходили мамы и педагоги особенных детей.

Каждая десткая работа - уникальна.

Как рассказала Бей Чен, в основе проекта лежит любовь и доброта. Начался он в её родном городе Сиань, название которого означает «небесный мир», и теперь продолжает в Калуге.

- Вы проделали большую работу, я горжусь вами, - сказала дизайнер.

Бей Чен приехала в Калугу и представила свои коллекции.

А второй автор проекта Гийом Рат приготовил для всех подарок, исполнив песню Джо Дассена «Если б не было тебя».

Калужские особенные дети - огромные молодцы, не растерялись на подиуме. Они смелые, артистичные и талантливые. А их мамы красивые и сильные.

Показ получился добрым, позитивным и искренним.

И этот проект - один из шагов по адаптации детей с аутизмом к окружающему миру, с обычным детством и яркими впечатлениями.

Основные моменты показа - на нашем видео.