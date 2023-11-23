Зима близко: чем заняться калужанам в последние осенние деньки

Осень провожает жителей и гостей города в зимнюю пору.

Чтобы скрасить это холодное время года, мы вновь подготовили нашу традиционную еженедельную афишу, где вы сможете выбрать нескучный, теплый и уютный досуг по вашему вкусу.

Итак, давайте начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

29 ноября в 19:00 состоится «Концерт «Вечер органной музыки. Фёдор Морозов».

В программу сольного органиста Фёдора Морозова вошли произведения И.С.Баха, Ф. Мендельсона, М. Регера и других композиторов. Федор Морозов является выпускником МГК им. П.И. Чайковского (класс Волостнова К.С.) и в настоящее время работает ассистентом-стажёром МГК (класс народной артистки РФ, профессора Л.Б. Шишхановой). Также он участник и победитель международных органных конкурсов: им. А. Каппа, Эстония (I премия), «Юный органист», Москва (II премия) и других.

Арена КТЗ (Московская, 212)

24 ноября в 19:00 состоится мюзикл «Иствикские ведьмы» по роману Джона Апдайка и одноименному кинофильму

В крошечном городке Иствике живут и изнывают от тоски три одинокие женщины. Вера в то, что в их жизни появится тот самый мужчина, уже иссякла, однако они продолжают мечтать и их фантазии чудесным образом начинают воплощаться в реальность. Что из этого выйдет, вы сможете узнать сами.

29 ноября в 19:00 пройдет концерт «Anime & Game Symphony. Музыка аниме и видеоигр».

Для зрителей исполнят композиции и саундтреки из популярных аниме и видеоигр. Одним из ярких акцентов станет вокальное трио Hell Jays — Мария Лагерфельд, Кристина Жмулина и Ксения Мешкова. В программе прозвучат: «Атака титанов», «Волейбол!», «Моя геройская академия», «Мастера меча онлайн», «Ван Пис», «Наруто», «Мой сосед Тоторо» и другие произведения в исполнении симфонического оркестра, дирижер - Вячеслав Шалдышев, а также вышеупомянутого вокального трио Hell Jays. Помимо музыкальных композиций зрителей ждут еще и конкурсы.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

24 ноября в 19:00 состоится опера «Колокольчик».

События происходят в течение одной ночи в комнате старого аптекаря дона Аннибале Пистаккио, которая находится как раз рядом с аптекой. Пожилой мужчина женился на молоденькой девушке и вот-вот он уже должен приступить к исполнению своих супружеских обязанностей, однако это не дает ему сделать молодой поклонник девушки, который постоянно звонит в колокольчик под видом очередного посетителя.

25 ноября в 13:00 состоится концерт Московского детского академического театра Н. И. Сац – «Путешествие Незнайки» по книге Николая Носова.

Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и другие герои улетают на воздушном шаре на встречу приключениям. В своем путешествии они переживают удивительные события и с каждым испытанием все лучше узнают друг друга. Вместе с героями сказки юные зрители будут повторять стихи, загадки, смешные скороговорки и добрые весёлые песенки.

26 ноября в 11:00 пройдет музыкальная сказка-игра «Дюймовочка» по произведению Г. Х. Андерсена.

Вместе с Дюймовочкой ребята преодолеют все испытания и отправятся в волшебную страну Эльфов. Сказку воплотят в жизнь артисты Академического ансамбля танца, художественный руководитель — Елена Теребиленко, и воспитанники танцевальной школы «ВОРТЕКС» творческого центра «Гармония» Калужской областной филармонии.

29 ноября в 19:00 состоится культурно-просветительский проект «Эволюция» гитариста Романа Мирошниченко и Камерного струнного оркестра города Владимир под управлением Александра Сонина.

Роман Мирошниченко вместе с солистами оркестра завоевали признание в США, Великобритании и европейских странах. Им удалось победить «культуру отмены» и стать лауреатами «Global Music Awards», «Film Music Contest», а также «The UK Songwriting Contest».

Гитарист вместе со своей командой исполнят множество инструментальных произведений: танго Астора Пьяццоллы, мелодии русских композиторов, в том числе П. Чайковского, авторские разработки, а также композиции мировых мастеров прогрессив-рока (Гари Мур, Стив Вай и другие).

30 ноября в 19:00 состоится музыкально-литературный вечер «Поэты Серебряного века».

Как писала М. Цветаева: «Не надо работать над стихами; надо, чтобы стих над тобой, (в тебе!) работал». Творческий путь поэта всегда тесно связан с его жизнью. Но кто же такой поэт и что им движет? Ответы на эти вопросы прозвучат в письмах, дневниках и стихах А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, К.Бальмонта и А. Ахматовой. Также в программе исполнят романсы по произведениям великих классиков.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

24 ноября в 18:30 состоится спектакль «Пигмалион».

Постановка основывается на древнегреческом мифе. Когда-то на острове Кипр жил скульптор по имени Пигмалион. Из слоновой кости он вырезал статую и…влюбился в нее. В своих молитвах он обратился к богине Афродите с просьбой подарить ему столь же прекрасную жену. Богиня был тронута такой любовью, и решила оживить статую, ставшую в последствии женой мастера.

На улицах туманного Лондона профессор фонетики Генри Хигинс знакомится с полковником Пикерингом. В это же время преподаватель замечает молодую цветочницу, у которой совершенно нет никакого светского воспитания. Полковник, в свою очередь, предлагает профессору пари на то, что если тот сделает из простушки благородную даму, то Пикеринг оплатит ее обучение фонетики. Хигинс заключает спор и со временем понимает, что его работа не проходит зря и цветочница превращается в прекрасную девушку, а сам профессор постепенно влюбляется в свое «произведение искусства».

Также 24 ноября, но уже в 19:00 состоится спектакль «Низкий поклон».

Эта постановка актрисы калужского Драмтеатра Ирины Бургоновой, которая посвящена жизни певицы Клавдии Шульженко. В военные годы девушка дала сотни концертов на полях боевых действий, а ее песня «Синий платочек» стала одним из символов великой Победы.

25 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Борис Годунов».

Борис Годунов – первый избранный царь на Руси, выбран Земским собором в 1597 году. Но этому главе государства не дали по-настоящему «развернуться». Его царствование омрачили интриги и безосновательные обвинения в убийстве царевича Дмитрия, он же сын Ивана Грозного. В спектакле сам Александр Сергеевич Пушкин размышляет о тяжелой ноше монарха и о том, что нужно сделать всему русскому народу, чтобы жить не в междоусобицах, а в мирном и процветающем государстве.

26 ноября в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».

Продолжение знаменитого романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Остап Бендер мечтает разбогатеть, чтобы перебраться заграницу. Он даже открывает на украденные деньги контору по заготовке рогов и копыт, а еще ко всему прочему у него появляется орден Руна, который он называет Золотым Теленком. С чем в итоге останется неутомимый авантюрист и покинет ли он Советский Союз, как того изначально хотел, вы сможете узнать сами.

29 ноября в 18:30 состоится спектакль «Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина.

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» - одна из самых известных фраз произведения. Оно повествует об эгоистичном аристократе, о влюбленной в него девушки, дуэли, гордости и не самом оптимистичном финале, где оба так и не получили, что хотели.

30 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Интимная комедия».

По случайному совпадению две пары молодоженов поселились в одной гостинице во Франции. Но есть небольшой нюанс, двое из них когда-то уже были супругами, причем развелись они с диким скандалом.

30 ноября в 19:00 пройдет спектакль «Бобок».

Спившийся литератор как-то раз заходит ночью на кладбище и внезапно начинает слышать голоса мертвых. Теперь главный герой становится невольным слушателем сплетен и перебранок усопших. Неужели люди не исправляются, даже после своей смерти?