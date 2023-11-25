В Калуге ожили сны Караваджо

Необычный фотопроект, полностью снятый в нашей области, представили в ИКЦ при поддержке министерства культуры и туризма Калужской области.

Фотограф из Козельска Виталий Верескун погрузил зрителей в таинственную средневековую эпоху.

И на открытии выставки в ИКЦ всех ждал сюрприз.

Под атмосферную музыку в исполнении пианиста Дмитрия Шевченко, перед гостями вернисажа плавно появились сошедшие с фотографий герои: рыцарь с мечом сражался за прекрасную даму, ангел указывал монаху на строчки в книге. А два печальных рыцаря мимо зрителей медленно пронесли на носилках раненого ангела.

Поставил перформанс сам автор проекта.

- По образованию Виталий Верескун режиссёр, - рассказала руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - В этом году в ИКЦ вторая выставка Виталия.

Мы вчера её монтировали, и она уже вызвала интерес. Сюда бегали дети, подростки, танцовщики балета ИКЦ, которые сказали: «Вау, это надо танцевать!» Называется выставка «Сны Караваджо».

Знаменитый итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо - основоположник реализма в живописи. Абсолютно гениальный человек, который вдохновил целое поколение художников. Без Караваджо не было бы Рембрандта, Веласкеса, Вермеера.

Работы Виталия Верескуна абсолютно в стиле Караваджо. Это его знаменитая манера, техника тенебросо - свет-тень.

И вся его жизнь была между тенью и светом. Он был вспыльчивым, иногда агрессивным. В его биографии масса сомнительных моментов. Он даже был приговорен к смертной казни, но умер от болезни буквально накануне оглашения оправдательного приговора. И про него говорили, что он умер назло папскому указу о помиловании.

Если вы внимательно смотрели перформанс, оммаж (работа-подражание, дань уважения другому автору) ещё одному художнику - Хуго Симбергу и его картине «Раненый ангел»: два мальчика на носилках проносят перебинтованного несчастного маленького ангела.

Кроме того, когда мы смотрим на работы Виталия, думаем про Тарковского. Вот такой замечательный симбиоз.

Сцена «Раненый ангел», посвященная художнику Хуго Симбергу.

Без прикрас

- Театральность картин Караваджо завораживает меня, я вижу в них тайну: свет, вырывающий из темноты фигуры, пронизывающий тьму. Это подтолкнуло меня к созданию проекта, - объясняет Виталий ВЕРЕСКУН. - Проект длился долго.

Первая съёмка прошла в 2018 году ночью на болоте, а последняя – в ноябре этого года на берегу Жиздры. Фото делались в Калужской области: на Чёртовом городище, на реке Серёне в Полошкове, в Сосенском и в деревне Бурнашево.

Моей студией были столетний погреб и полуразрушенный амбар, а героями снимков – друзья и знакомые.

«Ожившая» фотография.

Все фотографии в проекте Виталия постановочные. Сделаны они с использованием приёмов репортажной и документальной съёмки, чтобы придать снимкам реалистичности.

Виталий Верескун рассказал о своём проекте.

- Я добавлял документальности тем, что снимал исподтишка, - рассказывает автор. - Выстаивалась сцена, а потом я ловил какие-то моменты, как бэкстейдж (это формат съемки, который даёт ощущение, будто фотограф просто подглядывает за героями). Такой квест.

Одну сцену мы снимали в столетнем подвале, который уже осыпался. Зима, минусовая температура. Я загнал туда своего героя. Притащил курицу, хлеб, собранную на помойке скорлупу от яиц. К потолку прикрутил колесо от веретена. И сцену с едой мы снимали целый день.

Сейчас в фотографии популярен файн арт, когда чалму какую-то напялил и – красивенько. Я не хочу красивенько. Фишка в том, чтобы зритель верил. Да, это игра, здесь нет исторической достоверности, но есть натуралистичность: люди такие, какие есть, и они в натуральных условиях. И вот уже человек, который ест курицу, думает, что он рыцарь.

Естественно, снимал проект я не каждый день. Что-то придумывал, мастерил из тряпок и палок. Снимал даже на колокольне ХIХ века. Получились классные сцены с ангелом и рыцарем. Главное - воображение и фантазия.

Поэтому предлагаю вам окунуться в мою реконструкцию – на стыке жанров, уйдя от маньеризма и выхолощенных кадров.