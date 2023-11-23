В Калуге пожарные в полном обмундировании загнали журналиста до одышки

Во вторник, 21 ноября, в жилом 25-этажном доме Калуги прошли учения пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Согласно легенде, из-за короткого замыкания произошел пожар в одной из квартир на 18 этаже.

Я не только присутствовала на учениях как журналист, но и прошла путь вместе с пожарными.

Признаюсь, поспевать за ними неподготовленному человеку было трудно, несмотря на то, что в отличие от сотрудников МЧС, я шла налегке.

Огонь на 18-м этаже

Множество спецмашин со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками съехались к многоэтажному дому по адресу ул. Белинского, 2а.

Несколько пожарных, взвалив на спину и взяв в руки увесистое снаряжение, спешно поднимались по лестнице на 18 этаж. Я последовала за ними.

Примерно на восьмом этаже я стала понимать, что прилично отстаю, а обвешанные более чем двадцатью килограммами снаряжения мужчины уже находятся на несколько этажей выше и не собираются сбавлять темп. Это навело на мысли, что перед выездом было бы неплохо хорошенько размяться и пробежать кружок вокруг редакции.

- Может, надо было на лифте, а? - спросила я кого-то из сотрудников МЧС.

- Пожар, лифт не работает, - бодро ответили мне мужчины, призывая идти быстрее.

Вцепившись в перила покрепче, буквально рывками помогая себе, продолжила подъем. Но после 13-го этажа совсем сдулась.

Удалось догнать огнеборцев лишь на 16 этаже и только потому, что там, по легенде учений, уже начиналось задымление, и они сделали остановку.

Пока пожарные отмечали синими флажками участок задымления и надевали специальные аппараты для защиты дыхания, я навалилась корпусом на перила, пытаясь хоть как-то отдышаться, но мужчины не дали такой возможности и, завершив приготовления, двинулись дальше!

Согласно легенде учений, на 16-м этаже начинается задымление.

Участок задымления обозначен синими флажками.

На 18-м этаже огнеборцы обнаружили условный очаг возгорания, о чем по рации доложили в штаб, развернувшийся на улице перед входом в подъезд. Он координировал работу пожарных.

Пожар якобы произошел в одной из квартир на 18 этаже.

Пожарные подобрались к огню и начали тушение.

В это же время шла работа в штабе.

Оставив «марафонцев» на 18-м этаже, спустилась вниз, на улицу, где их коллеги ловили пожарные рукава, которые спускали с балкона 18-го этажа 25-этажки.

На учениях использовались мощные переносные вентиляторы. Сотрудники МЧС пояснили, что благодаря им в многоэтажке создается сквозняк и угарный газ быстро уходит, что позволяет безопасно эвакуировать жителей. Как оказалось, такие вентиляторы могут работать как от сети – подключаться к автомобилю МЧС, – так и на аккумуляторах.

– Работаем на эвакуацию, – дали команду в штабе после того, как вентиряторы отработали положенное время.



Вот такие пожарные рукава протягивают с высоты вниз.



Вторая группа выдвигается наверх.

Непростые условия высоток

– На учениях задействованы пять единиц техники и одна автолестница, 40 человек личного состава, – сказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Калужской области Виктор БАРМЕНКОВ. – Цель учения – отработка навыков по тушению пожара в высотном здании, эвакуация людей с верхних этажей здания. Из сложностей я бы отметил физическую нагрузку: необходимо подняться на 18 этаж, пронеся с собой не менее 20 килограммов обмунидрования и оборудования – это боевая одежда, средства тушения, средства спасения. Следующая сложность – в домах данного типа проживает большое число жителей, которых необходимо вывести из здания.

Как оказалось, высота в 18 этажей не такая уж и впечатляющая для калужских пожарных. На профессиональных соревнованиях «Вертикальный вызов» наши огнеборцы забирались на высоту в 38 этажей.

25 этажей - не предел для калужских пожарных, даже несмотря на то, что домов выше в Калуге нет.

Защитить себя просто

Понятно, что у сотрудников пожарно-спасательного гарнизона последовательность действий в случае ЧП отточена до автоматизма, чего не скажешь о простом человеке. Пожар всегда застает врасплох, нужно иметь самообладание, чтобы сориентироваться и правильно действовать.

Практика показывает, что с момента возникновения пожара у жильцов есть около 10 минут на эвакуацию. Но покидать помещение жителям верхних этажей многоэтажек придется дольше, чем их соседям с нижних.

В многоэтажных высотных домах продукты горения, как правило, распространяются по вертикали, наполняют эвакуационные выходы, шахты лифтов, лестничные клетки. Специалисты подчеркивают, что в таких зданиях дым распространяется с высокой скоростью. Находиться в помещениях без защиты органов дыхания уже невозможно.

За последнее десятилетие в Калуге построено множество жилых домов, считающихся зданиями повышенной этажности. К таким МЧС относит дома, высота которых 28 и более метров. То есть 10 и более этажей. Большинство из них расположились на Правобережье, но есть немало новых высотных жилых комплексов и на левом берегу Калуги. Как тот, в котором как раз и проходили учения.

Как действовать жителям последних этажей высоток при пожаре?

Пожарные говорят, что самое главное - не паниковать. Необходимо уйти на противоположную от пожара сторону или на незадымляемую лестничную клетку.

Незадымляемая лестничная клетка есть, пожалуй, во всех высотных новостройках Калуги. Перейти на нее можно с каждого этажа через балкон.

В любом доме или квартире должен быть огнетушитель! Об этом всем твердили еще в школе на уроках ОБЖ, но, скажите честно, у многих ли из вас он есть?

Кроме того, сейчас в свободном доступе есть большой выбор современных СИЗ (средств индивидуальной защиты - прим.ред.) как для детей, так и для взрослых. Для членов семьи достаточно приобрести СИЗ со временем защитного действия 30 минут, этого вполне достаточно, говорят пожарные.

Требования безопасности сейчас должны соблюдаться еще на этапе проектирования высотных зданий. Застройщики используют разные варианты: устанавливаются датчики, системы пожаротушения и дымоудаления. Другой вопрос, следят ли собственники или управляющая компания за работой систем в дальнейшем?

Правильная парковка

По статистике, в 2022 году в Калуге произошло 14 пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности, в 2023 году зафиксирован 1 такой случай. В Калуге немало многоэтажек высотой более 10 этажей. Мы поинтересовались, сколько автолестниц и какой высоты есть у МЧС города Калуги?

- В распоряжении имеется семь автомобилей: три пожарных автолестницы АЛ-30 (высота 30 метров), две автолестницы АЛ-50 (50 метров) и два АКП-50 (автоколенчатый подъемник, 50 метров), - сообщили нам в главном управлении.

Только вот чтобы автолестница могла подъехать к дому и спасти жителей верхних этажей, калужанам необходимо помнить главное: паркуя свой автомобиль, убедись, что оставил минумум три метра проезжей части для проезда спецтехники! На маневр для машины МЧС необходимо еще больше места.

К сожалению, калужские дворы все чаще заставлены автомобилями по принципу «ближе к подъезду». Нежелание водителей пройти лишние десятки метров делает невозможным проезд пожарной машины и автолестницы, что может привести к трагическим последствиям.

Помнить о правилах пожарной безопасности особенно актуально именно сейчас, так как приближается зима и калужане используют в морозы обогреватели, к Новому году подключают гирлянды и другие электрические украшения.

В общем, с наступающими вас, калужане. Берегите себя!

Видео с учений МЧС.