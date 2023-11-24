История одного экспоната в Калуге: саксонскую саблю приобрели за 1 рубль 50 копеек

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
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Сегодня рассказываем об оружие армии Наполеона, которое хранится в калужском объединённом музее-заповеднике.
Один из самых интересных экспонатов периода Отечественной войны 1812 года – саксонская сабля.
Точно известно, что сабля оказалась в собрании Губернского исторического музея 24 апреля 1897 года, через четыре дня после его открытия. Получается, это один из первых его экспонатов.
Саблю вместе с русским пехотным тесаком приобрёл активный создатель этого музея, товарищ председателя Калужской учёной архивной комиссии Четыркин за 1 рубль 50 копеек.
Действовал на калужском направлении
- Саксонская сабля модели 1789 года, хранящаяся в Калужском объединённом музее заповеднике относится к штатному холодному оружию кавалерии Великой армии, - говорит директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Сабля состояла на вооружении в полках тяжёлой кавалерии после 1806 г., на что указывает нанесённый у пяты клинка вензель короля Саксонии Фридриха-Августа (RFA), который был коронован в 1806 году.
На сабле от разветвлённой латунной гарды сохранилась лишь крестовина и кольцо для большого пальца на левой стороне рукояти.
Все остальные элементы гарды, включавшие переднюю дужку и три боковые дужки, переходившие в фигурный щиток с вензелем короля, утрачены. Возможно, гарда была сильно деформирована, и её элементы удалили с эфеса, потому что остались следы спилов на правой стороне крестовины.
Сабля саксонская тяжелой кавалерии модели 1789 г.
- Поступившая в музей сабля могла находиться на вооружении одного из двух саксонских полков тяжёлой кавалерии, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Это полк «Гард дю Кор» и кирасирский «Цастов», которые входили с состав 1-й бригады 7-й дивизии тяжёлой кавалерии 4-го корпуса кавалерийского резерва.
Этот корпус в сентябре-начале октября действовал на калужском направлении. В период Тарутинского сражения его полки находились на правом фланге неприятельских войск.
В ходе противоборства 6 октября 1812 года они получили наименьший урон по сравнению с другими частями резервной кавалерии. Согласно данным ведомости о потерях, в 4-м корпусе во время сражения ни один человек не погиб, 23 попало в плен и 4 было ранено.
Учитывая местное происхождение саксонской сабли, можно предположить, что это трофей с боевых действий, происходивших на Калужской земле 6 октября 1812 года.
Откуда польский тесак
- 6 октября с русскими войсками сражались не только полки резервной кавалерии, но и польские части Вислинского легиона и 5-го армейского корпуса, - объясняет Виталий Бессонов. - Их потери в Тарутинском сражении убитыми, попавшими в плен, пропавшими без вести и ранеными составили 1 365 человек.
Кроме того, 13 октября 1812 года в бою под Медынью казачьими полками был разбит авангард 5-го польского корпуса. При этом противник только убитыми потерял 500 человек, в плен были взяты генерал Тышкевич, 3 офицера, врач, 70 нижних чинов, захвачен весь обоз и 5 орудий.
Поэтому, польский пехотный тесак не случайно оказался в собрании Калужского объединённого музея-заповедника. Изготовлен он, как свидетельствует надпись на обухе клинка, в 1812 году на Национальной фабрике (Fabryka Narodowa) и по своей форме полностью идентичен французскому пехотному солдатскому тесаку (полусабле) модели AN XI (1803 г.).
Тесак солдатский польский пехотный. 1812 г.
Тесаки этого образца, принятые на вооружение французской армии, активно использовались и в польских пехотных полках.
В основном они были французского производства, но, как видно, некоторое количество тесаков в 1812 году было изготовлено непосредственно на территории Великого герцогства Варшавского.
Польский тесак поступил до 1922 года в музей из неизвестного источника. На нём утрачены некоторые элементы.
Ружье с надписью
Хранится в музее и французское пехотное ружьё модели AN IX (1801 г.).
- Этот образец, выпускавшийся почти два десятилетия на десяти фабриках, в том числе за границей Франции, стал основным оружием пехоты в период Первой империи, - говорит Виталий Бессонов. - Всего до 1820 года изготовлено два миллиона ружей, использовавшихся войсками Наполеона на всех театрах военных действий.
Пехотное ружьё модели AN IX поступило в музейное собрание из неизвестного источника и было записано в Инвентарную книгу примерно в 1924 году.
Ружье французское пехотное модели AN IX. Льеж
- На стальных частях предмета видны следы сплошной коррозии, значит, оружие длительное время находилось под воздействием влаги.
Кроме того, с течением времени оно претерпело определённые изменения, которые превратили его из армейского оружия в гражданское, возможно охотничье. Вероятно, в ходе военных действий ствол ружья и деревянное цевьё были повреждены.
Возможно, по этой причине часть ствола у дульного среза была отпилена. С оружия сняты все ложевые кольца с креплениями, а взамен их установлены примитивные крепежи, которые впоследствии были утрачены.
Для фиксации шомпола на цевьё смонтирована стальная трубка, а для прицельной стрельбы на стволе сделана мушка. Заметим, что на пехотном ружьё модели AN IX мушка находилась на верхнем фигурном ложевом кольце, располагавшемся у дульного среза.
Вместе с тем на этом ружье сохранён в неизменном виде кремнёвый замок, что указывает на возможное использование до середины XIX века ружья как гражданского оружия.
К этому времени кремнёвые замки уже вышли из употребления, и если бы ружьём продолжили пользоваться, то его замок переделали бы в капсюльный.
Сохранившиеся на цевьё прорези от пружинных защёлок нижнего и среднего ложевых колец показывают, что сами защёлки располагались со стороны казённой части.
Такой способ крепления ложевых колец позволяет отнести хранящееся в музее ружьё модели AN IX к самому раннему, 1 типу. Следовательно, оно произведено в первые годы XIX века. Выбитые на стальных поверхностях предмета клейма с буквой «L» и сочетанием букв «LG» под пятиконечной звездой позволяют предположить, что данное ружьё было изготовлено в Льеже.
Этот город являлся одним из крупнейших оружейных центров Европы, где производились пехотные ружья модели AN IX. Интересно, что на ружье есть надпись, которая может трактоваться как фамилия владельца.
С правой стороны на прикладе вырезано слово «Mignon» (Миньон). Вполне возможно, этот человек находился в составе Великой армии и был в 1812 году участником похода в Россию.
На ружье сохранилась надпись.
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