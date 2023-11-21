На премии имени Афанасия Куликова в Калуге зрители проголосовали за художника-самоучку

Выставка-конкурс на премию им. Афанасия Куликова ежегодная. Она проходит уже 29-й раз.

Поучаствовать в ней могут все творческие люди нашего региона, и необязательно профессионалы.

В этот раз более 80 авторов представили свыше 200 работ.

Чтобы выбрать самые талантливые и оригинальные работы, жюри, в которое входили искусствоведы, специалисты музея, сотрудники министерства культуры и туризма Калужской области, совещались несколько часов.

А выбирать было из чего: помимо живописи и скульптуры, на выставке есть декоративные работы, коллаж и ассамбляж и даже арт-объекты. В итоге, определили 10 победителей. И все они - профессиональные художники. И их работы можн оувидеть в музее изобразительных искусств до 26 ноября.

- Областная выставка-конкурс на соискание премии им. Афанасия Куликова открылась 27 октября. Это значимое событие для Калужского области, - сказала на церемонии награждения победителей и.о. директора калужского музея изобразительных искусств Татьяна ЕРКИНА. - Цель конкурса – развить и сохранить художественные традиции нашего региона,

Победителей выставки-конкурса торжественно наградили в музее изобразительных искусств. Слева напрво: Анастасия Базанова, Наталья Китаева, Людмила Евдокимова, Анжелика Багандова, Николай Смолин, Виктория Харченко, Илья Борисёнок.

На фото: Алексей Базанов, сотрудники музея изобразительных искусств Татьяна Еркина и Юлия Заложных, Сергей Лопухов, Юрий Шеров, Евгений Пухов.

На конкурсе учитывалось и мнение зрителей. Посетители выставки могли проголосовать за понравившуюся работу. И специальный Приз зрительских симпатий получил молодой художник Илья Борисёнок, растрогавший всех своей картиной «Возвращение».

Самое интересное, что Илья непрофессионал, он вообще никогда живописи не учился, даже в художественную школу не ходил. А приз зрительских симпатий он получает уже в четвертый раз подряд.

- Я полностью самоучка, - подтверждает Илья. - Рисовал с детства, а маслом - с 17 лет, когда впервые купил краски. И вот уже шесть лет занимаюсь масляной живописью. Нигде никогда не учился. Учусь у великих художников, у коллег, которые здесь участвуют, ну и интернет - в помощь.

И мне приятно, что есть зритель, которому интересны мои работы. У меня были мысли поступить в художественную академию. Но у художников сложно с финансовой стороной. Поэтому я работаю программистом, а живопись – моё хобби.

Как рассказал Илья, над картиной «Возвращение» он работал чуть меньше года, закончил её этим летом.

- Любой художник пишет то, что его трогает, - поясняет Илья. - Я не могу равнодушно относится к исторической теме. Мои прадедушки воевали. Один из них – Иван Стефанович Шустиков - был механиком-танкистом, брал Берлин. Но здесь, на картине, сюжет вымышленный. Мои работы более образны, они несут поэтичность, реалистичный контекст не обязателен.

И для меня очень важен приз зрительских симпатий, потому что это голосование простого зрителя, который видит мою работу. Художник ведь работает не за награды и регалии, а чтобы находить отклик в сердцах людей. Мне приятно, я - художник без образования, смог найти это тот оклик. Это вдохновляет.

Впереди будет ещё много исторических работ. Буквально вчера пришёл в голову такой сюжет: уборка первого хлеба после войны – русские мужики, прошедшие войну, всю Европу, с косами убирают хлеб, бабы вяжут снопы, и всё это на фоне подбитых танков. Масштабная предстоит работа.

Победителями конкурса им. Афанасия Куликова стали:

Диплом 1 степени в номинации «Скульптура» получил автор известной в нашем городе скульптуры «Кот ученый» Сергей Лопухов за произведение «Эволюция» (гранит, габбро, оникс).

Диплом 1 степени в номинация «Графика» достался Анастасии Базановой за работу «Сёстры», выполненную пастелью.

Дипломом 1 степени в номинации «Живопись» наградили Евгения Пухова за картину «Храм Покрова на Рву».

Диплом 1 степени в номинации «Живопись» получил и Алексей Базанов за произведение «Донбасс».

Диплом 2 степени «Графика» вручили Николаю Смолину за работу «График Александр Шубин».

Диплом 2 степени в номинации «Живопись» получила Виктория Харченко за произведение «Христос Воскресе!». На ней изображён калужский храм Покрова на рву.

Дипломом 2 степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» наградили Людмилу Евдокимову за куклу «Полночь».

Диплом 3 степени в номинации «Живопись» получил Юрий Шеров за произведение «Последний день лета».

Дипломом 3 степени в номинации «Графика» отмечена Анжелика Багандова за работу «Стажёр».

Диплом 3 степени в номинации «Графика» вручили Наталье Китаевой за произведение «Серия «Осень в Кисловодске».