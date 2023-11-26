Калужане сходили в гости к Пиковой даме

Осень не обязательно проводить дома, закутавшись в плед, по выходным можно отправляются на экскурсию или в небольшой поход.

Их организует школа спортивного туризма и Калужская областная Федерации спортивного туризма.

И эти мероприятия совершенно бесплатные.

В сентябре активные калужане побывали в усадьбе Пиковой дамы и отметили Всемирный день туризма шашлыками, а в конце октября под проливным дождем устроили трекинг в Шопино.

О том, как это было, рассказала руководитель школы спортивного туризма Ирина КОНСТАНТИНОВА.

С крутым настроением

- Осень была на удивление теплой, - делится впечатлениями Ирина. - Наш турклуб много лет в сентябре отмечает Всемирный день туризма увлекательными бесплатными экскурсиями, мастер-классами и крутым настроением в любую погоду.

В этом году провели экскурсию, посетив очень интересное место – Красный Городок. Мы там уже были четыре года назад, и вот решили вновь вернуться.

Накануне синоптики пугали дождём и похолоданием. Поэтому мы готовились к непогоде, запасаясь зонтиками и дождевиками. Со всеми, кто захотел с нами пойти (а мы всегда приглашаем всех калужан), мы встретились в 10 часов в Красном Городке, на остановке.

К нам присоединились и легендарный турист, краевед Валентин Леонтьевич Кундельский, ведущий походов Михаил Коробов и руководитель литературного клуба Станислав Колчин.

А я взяла обеих дочек – Варю и младшую Василису, которой на тот момент не было и двух месяцев, я пока никуда от неё не отхожу, поэтому поход был небольшим, часа на четыре. Начался он под зонтиками, но дождь вскоре закончился. И погода была чудесная.

Дочки Ирины Варвара и Василиса в поход ходят вместе с мамой.

Та самая княгиня

- В Красном Городке красиво. Протекает две речки. Оттуда, кстати, есть прямая дорога в Грабцево, но она достаточно затруднена лесом, оврагом и рекой.

Рядом - старинное городище, которое некоторые краеведы считают первым местоположением Калуги. Часть наших туристов заехали его посмотреть.

Расстояние за время похода мы прошли небольшое – в пределах пяти километров. По дороге Валентин Леонтьевич рассказывал об истории этих мест, отвечал на вопросы.

Сама себе усадьба в Красном Городке старинная. Раньше она называлась Городня. И есть теория, что здесь находился знаменитый древний Городенск.

Зашли в усадьбу. Там есть пруд, липовый парк, и, наверное, безумно красиво, когда липы цветут. Основное здание переоборудовано в школу. Есть постройки, но они развалившиеся.

День туризма отметили шашлыками.

- У этой усадьбы интересная история. Когда-то она принадлежала князьям Голицыным. И самой яркой её владелицей была Наталья Петровна Голицына, которая прожила почти 100 лет, застала несколько монархов.

Наталья Петровна была женщиной властной и обладала хорошими экономическими способностями. Она сумела преумножить состояние мужа.

Пользовалась уважением, на поклон к ней ездили дворяне и возили своих дочерей. Именно княгиню Голицыну считают прототипом старой графини в «Пиковой даме» Пушкина. Поэт познакомился с Натальей Петровной на приеме в её доме, куда его привел друг – племянник княгини.

Он рассказал Пушкину историю о трёх картах, которую услышал от Натальи Петровны. В прошлом княгиня была заядлым игроком в карты, и даже могла проиграть целое состояние.

И якобы однажды она познакомилась с французским оккультистом, подсказавшим ей карточную комбинацию, которую можно использовать только раз в жизни, чтобы отыграться. И княгиня таким образом вернула состояние. А Пушкин потом использовал этот сюжет в своём произведении.

На воротах усадьбы когда-то бала красивая чугунная решетка, рядом стояли львы. Эти львы сохранились, хотя для сохранности они сейчас загорожены деревянными досками.

После революции в усадьбе устроили земледельческую коммуну. А село Городня переименовали в Красный Городок. В парке, кстати, и сейчас стоит памятник Ленину.

- Во время войны усадьбу разбомбили. Главный дом потом восстановили, и в нём сделали школу.

Сентябрьский пикник прошел при хорошей погоде.

- Погуляв по усадьбе, мы пошли в лес, и там на опушке устроили пикник. Так как с нами был Михаил Коробов, он приготовил свои фирменные шашлыки. Без него мы шашлыки не делаем, потому что так как он их никто не готовит.

А после пикника вернулись к остановке, чтобы успеть на часовой автобус. Но автобус не пришел. Тогда мы быстро поменяли логистику, рассадили всех по машинам. Никогда не оставили, всех довезли домой.

Под проливным дождём

- Второй поход состоялся в конце октября. Наш турклуб прошёл маршрут в экстремальных погодных условиях, в слякоть под холодным дождем.

Маршрут в деревню Шопино предложил Михаил Коробов, он сам его придумал, составил. И мы хотели там устроить выдачу документов нашим туристам, которые в этом году закончили обучение в нашей школе спортивного туризма и получили квалификацию.

Но была очень плохая погода. А так как наша школа всероссийская, в ней много ребят из других городов. И они стали отказываться от похода. Накануне выпал снег, а потом всё растаяло, на дорогах были грязь и слякоть. При этом промозгло и лил холодный дождь.

Я сказала Михаилу, что большая часть участников из-за погоды не приедет. Но он ответил: «Даже если все откажутся, я один пройду этот маршрут». Дело в том, что у всех работа, семейные дела, и мы всегда всё планируем заранее. Отменять или переносить поход не хотелось.

Михаила плохая погода не остановила. И к нему присоединились ещё несколько человек. В итоге, пошли достаточной для похода компанией.

Михаила поддержала Ирина Ивановна Васильева – спортсменка, преподаватель, сейчас преподает в колледже. И были её студенты.

Михаил Коробов и его отважные туристы.

Они поехали до места старта. Тропа оказалась не из лёгких, так как шли по пересечённой местности, но все быстро и весело прошли. Шли через Верхнюю и Нижнюю Вырку, водопад, заброшенные железные карьеры – в тех местах когда-то были железоделательные заводы Демидовых. Тогда руду там добывали еще деревянными лопатами.

И есть подход снизу, место куда впадает река, оттуда открывается шикарный вид. В тех местах шикарные леса, есть дуб, возраст которого оценивают в 275 лет.

Конечно, во время трекинга была небольшая остановка чай попить.

Далее участники похода сделали петлю и вышли в Шопино. Оттуда уже уехали на транспорте.

На этот маршрут у ребят ушёл практически весь день: расстояние большое, сложно было идти из-за дождя. Это оказалось небольшим испытанием. Но мы принимаем любую погоду.

В этом году первый снег в Калуге выпал рано.

- Я знаю, что у некоторых людей, когда идёт дождь, плохое настроение. На наше настроение дождь никак не влияет. А на маршруте вообще некогда на него внимание обращать.

Но к походу в такую погоду нужно готовиться, потому что можно получить переохлаждение – для этого мороз не нужен, достаточно +12 градусов, поэтому надо соблюдать определенные правила.

В двух форматах

- Походы выходного дня у нас бесплатные и проходят в двух форматах: экскурсии, когда мы посещаем музеи, усадьбы, исторические места, и приглашаем присоединиться к нам всех, независимо от возраста, можно и детей с собой взять.

И есть пешеходные маршруты – трекинг, когда в определенном темпе проходим определённое расстояние. Это такой марш-бросок. Вот здесь тем, кто хочет с нами пойти, нужно рассчитывать свои силы и учитывать состояние здоровья.

Хотя в этом году я водила группу по Мстихино и в район Калуга-2, с нами были люди в возрасте и проходили хорошие дистанции, от молодых не отставали.

Сейчас походы выходного дня организуем раз в месяц. И ходим недалеко, по Калужской области. Ближайший будет в конце ноября – начале декабря. Маршрут пока выбираем.

Очень хочется как-нибудь в выходной посетить музей минералогии, он находится при Калугагеологии на ул. Константиновых. Там геолог читает очень интересную лекцию. Но музей сейчас на реконструкции.

В планах пройти Большую Калужскую тропу. Она сейчас создается. До 2025 года планируется создать 200 километров пешего маршрута по рекам Угра, Ока и Жиздра вдоль национального парка «Угра». Очень интересный маршрут!

Проект поддержал губернатор Владислав Шапша. В этом году он прошёл 50 км в Юхновском районе по этой тропе.

И каждый год мы набираем студентов нашу некоммерческую школу спортивного туризма. Сейчас идут последние дни добора. Будем готовить туристов, чтобы они в конце следующего года могли выйти в категорийный поход, пройти «единицу» и «двойку».

Кстати, в этом году наш турист Дмитрий Нестеренко провёл поход 2 категории сложности по Хибинам и 1-й категирии по Калужской области. И так наш турклуб придерживается исключительно здорового образа жизни, один из участников во время похода даже бросил курить. Вот такое ещё у нас небольшое достижение.

Приглашаем всех присоединиться к нам, пишите, вотсап: 89065072134