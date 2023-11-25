Сетконоска и звездовик : какие редкие грибы встречаются в калужских лесах

В октябре ввели уголовную ответственность за сбор краснокнижных растений и грибов.
Это ст. 260.1 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов – продажа и приобретение.
Максимальное наказание по ней - от шести до девяти лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.
Без паники
Успокоим грибников – собирать белые, лисички, опята и маслята никто не запрещает. Краснокнижных грибов мало, они единичны, и их еще надо отыскать.
Водятся ли в Калужской области такие грибы, рассказала в библиотеке им. Белинского главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия областной «Дирекции парков» Наталья ПРОХОРОВА.
- Начнем с того, что вообще представляют собой грибы. Наука о грибах называется микология, специалист – миколог, и таких специалистов немного, - объясняет Наталья. - Изучать грибы сложно, потому что найти их трудно. Бывает, что нашёл, а на следующий день его уже нет, и он раз в 10 лет возникает. Или какие-то виды, которые были в прошлом году, в этом году не появились.
Но изучать грибы интересно. Это не растения и не животные. У грибов уникальное строение. Их плодовое тело состоит из нитей, которые, переплетаясь, образуют мицелий (грибницу), находящуюся в земле. Питаются они, всасывая питательные вещества.
Меня часто спрашивают: правда ли, что грибы захватили планету? Грибы давно уже всё захватили, они существуют миллионы лет. И нет таких мест, где нет грибов. Без них невозможно существование ни леса, ни луга. Без них нет эволюции. В природе всё тесно переплетено.
Да, есть паразитические грибы, но не такая большая группа. И, как любой хищник, они выполняют санитарную роль. И паниковать при встрече с грибами не надо. Надо постараться увидеть их красоту, а не думать: можно съесть или нет.
Наталья Прохорова охотится за редкими грибами.
Будет отслеживаться
- Что касается нового Закона, то первое слово здесь «Умышленно». В первую очередь это касается тех, кто массово собирает, продает, вывозит в больших количествах те или иные редкие грибы, понимая, что они редкие, - объясняет специалист. - И наиболее тяжелое наказание предусматривается для тех, кто торгует в интернете. Это будет отслеживаться.
И это надо иметь ввиду тем, кто любит найти, сорвать, сфотографировать гриб и похвастаться в сети. Конечно, закон только вышел, и возникает много вопросов. Он ещё утрясётся, с ним будет работать юристы.
Грибница истощается
- Интересно, что в Европе, в частности в Германии, белых грибов можно собрать не больше 2 кг на человека, иначе лишние грибы отбираются и отдаются в дома престарелых, - рассказывает Наталья Прохорова. - В нашей стране существуют региональные ограничения.
На севере – в Магаданской и Мурманской областях, всеми любимая лисичка находится в Красной книге, а на Камчатке – рыжики. В Московской области нельзя собирать зеленую сыроежку. В Челябинской - маленькие грузди.
А наша Калужская область в этом году рекордсмен по сдачи лисичек. У нас пока никто грибы не взвешивает и не ограничивает.
Но происходит, когда мы срываем гриб? Мы же видим только плодовое тело, а грибница находится в субстрате. Как она реагирует на это? Считает, что надо дать побольше спор, плодов. И так истощать её, нехорошо.
Какие грибы в Красной книге?
- Красную книгу обновили в 2020 году. Сейчас в неё включено 42 вида грибов, 42 вида лишайника. Как правило, она раз в10 лет обновляется. Есть виды, которые восстанавливаются. Все меняется. Особенно с юга сейчас приходят новые виды, потому что идет потепление.
Наталья Прохорова рассказала о многих краснокнижных и редких грибах, возьмём наиболее интересные и встречающиеся в Калужской области.
Саркосома шаровидна – весенний гриб. Пропустил сезон - всё. Встречается в ельниках.
Лепиота древесинная (чешуйница), его, по мнению специалиста, все знают.
Мухомор шишкообразный, а также мухомор Виттадини. Их лучше не трогать, можно получить отравление.
Сетконоска сдвоенная. «Может вы знакомы с вонючим грибом, русское народное название - срамной гриб. Похожа на него, но отличается белой сеткой-юбочкой, - рассказывает Наталья Прохорова. - Вся белая. Вылупляется из яйца. И в свежем виде даже полезна от разных болезней. Воняет, потому что ей надо привлечь мух, которые разнесут споры».
Грифола курчавая (гриб-баран, танцующий гриб). Он у нас есть, даже искать не надо. Растет только под дубами.
Полипорус зонтичный (трутовик разветвленный) тоже в Красной книге.
Трутовик лакированный. Он на ножке и весь блестит даже в сухую погоду. По словам специалиста, только одна точка осталась в Калужской области.
Спарассис курчавый (грибная капуста) водится в сосняках. Наталья Прохорова говорит, что в этом году прямо вспышка его была.
Звездовик сводчатый - тоже у нас может встречаться.
Ежовик альпийский. «Я еще это экзотическое чудо природы не находила, но поскольку идёт потепление, такие виды вполне возможны. Готовьтесь, на дачном участке как вырастет», - предупреждает Наталья Прохорова.
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