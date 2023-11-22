Максимально прочно: в Калужской области наладили выпуск надёжных анкерных крепежей

Важное событие произошло на прошлой неделе в индустриальном парке «Ворсино»: компании «Системные продукты для строительства» (ООО «СПС») запустило новую линию по производству клеевых химических анкеров.

Продукция полностью отечественная и будет выпускаться по собственным разработкам завода.

Это хороший пример инновационного проекта, где мы смогли успешно заменить аналогичную западную продукцию.

На открытие новой линии в Ворсино приехал губернатор Владислав Шапша, замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, директор департамента химической промышленности минпромторга России Артур Смирнов, представители федеральных и областных профильных министерств, директора ведущих отечественных исследовательских институтов.

Долгое время в России использовались клеевые анкеры иностранного производства. Теперь их будут выпускать в Калужской области. ООО «СПС» запатентовало свою разработку. Научно-исследовательские работы здесь начались 9 лет назад под руководством доктора химических наук Николая Шубина.

К импортозамещению готовились основательно. После запуска линии, предприятие сможет выпускать 2,5 миллиона штук химических крепежных элементов в год. Это порядка 75% потребностей отечественного рынка в таких изделиях, востребованных в транспортной и строительной отраслях.

- В данный момент на территории России действует 27 технических свидетельств на иностранные клеевые химические анкеры. Но российские производители уже делают значимые шаги в импортозамещении ввозимых из-за рубежа крепежных изделий, – сообщил на открытии замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей МУЗЫЧЕНКО. – Минстрой России поддерживает увеличение изготовления строительной продукции по отечественным разработкам и благодарит коллег из Калужской области за вклад в обеспечение технологического суверенитета нашей страны.

Как отметил Владислав Шапша, запуск нового производства - очередной важный шаг на пути импортозамещения важных для отечественной экономики товаров. А ещё это хороший пример совместной работы. Проект реализован благодаря мерам господдержки.

- Сегодня здесь представители двух федеральных министерств, обеспечивающих государственную поддержку проекта, которая вместе с интеллектуальным потенциалом и научной мыслью разработчиков привела к такому замечательному результату, - поздравил всех с открытием новой линии глава региона.

На открытии новой линии Владислав Шапша убедился в качестве продукции.

- Проверил лично - прочность фантастическая. Клеевой анкер выдержал нагрузку более двух тонн, - поделился впечатлениями губернатор.

Производство будет развиваться

В Ворсино Владислав Шапша заехал и на завод компании «Иммид», где в конце октября стартовало производство полиэтиленовых труб, чтобы с руководством предприятия обсудить дальнейшие перспективы.

«Иммид» занимает третье место в России по объему выпускаемой продукции в своей сфере. Учитывая намерения компании развивать производство, с его руководством была проведена совместная работа по размещению новой площадки в Калужской области.

На Петербургском международном форуме-2023 подписали соглашение о сотрудничестве. Как и планировали, в октябре начался выпуск продукции.



Инвестиции в проект уже составили 470 млн рублей. Созданы новые рабочие места. Продукция применяется при прокладке систем водо- и газоснабжения, в том числе в Калужской области.

Компания планирует расширить участие в реализации важных проектов для региона: программе газификации, строительстве инженерных сетей для жилых микрорайонов и социальных объектов.

В Калуге обсудили бережное отношение к природным богатствам

В течение двух дней в нашем городе проходил Второй форум недропользователей Центрального федерального округа.

На него собрались представители власти, профильных компаний, научного сообщества и эксперты. Обсуждались вопросы обновление нормативно-правовой базы, внедрение цифровых сервисов, подготовка кадров. Задача форума - выработать решения, которые повысят эффективность использования природных богатств.

В открытии форума приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

Как рассказал губернатор, минерально-сырьевая база региона (известняк, песок, глина) используется во многих отраслях, прежде всего, в строительстве, дорожном хозяйстве. В промышленную разработку в области вовлечено 55 месторождений.

В 2022 году объем добычи твердых полезных ископаемых составил 12,5 млн кубометров. Важнейшая задача - обеспечить рациональное использование природных ресурсов.

Но недропользователи встречаются разные. К нерадивым принимаются строгие меры. Добросовестным – помогают. Создаются условия для привлечения инвестиций в эту сферу.

- Калужская область на протяжении многих лет свои усилия направляла на развитие промышленности. Более 116 крупных предприятий было простроено в течение 15 лет, триллион рублей инвестиций. Конечно, всё это требует аккуратного, рачительного отношения к природе и недрам, - подчеркнул Владислав Шапша. - Мы стараемся делать это максимально эффективно, с минимальными потерями для природы и восстановлением того, что было когда-то использовано.

В свою очередь руководитель Роснедр Евгений Петров сообщил, что по оценке специалистов Калужская область занимает одну из лидирующих позиций в ЦФО в данной сфере.

Благодаря взаимодействию областного Правительства с региональным Союзом недропользователей, главами муниципалитетов, общественностью и учеными наша область уже несколько лет является одним из наиболее чистых регионов Европейской части России.

Для сохранения животного и растительного мира в прошлом году было высажено два миллиона деревьев. Внедряется раздельный сбор отходов и повышается экологическая культура населения.

А в воскресенье Владислав Шапша вылетел в Китай, чтобы принять участие в международной автомобильной выставке, проходящей в городе Гуанчжоу. - Впереди большая работа. Предстоит ряд встреч с нашими потенциальными технологическими партнерами и производителями автокомпонентов, которые выразили желание работать в Калужской области, - сообщил с соцсетях глава региона.