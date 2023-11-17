Калужские крестьяне украшали избы обрезками обоев и зеркалами

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Зима в наших краях была не сильно морозной. Вот что писали в конце ХIХ – начале ХХ века сотрудники этнографического бюро князя Тенишева про Боровский уезд:

«Заморозки начинаются к 15 октября. Если к этим числам были дожди, то случается, что картофель остается в поле, его стараются выкопать, когда будет солнышко.

Снег выпадает с 20 октября по 10 ноября. Зима не бывает очень сурова, морозы доходят до 23-26 градусов. И за зиму бывают три-четыре раза, дня по два. Метели бывают большей часть в феврале, и сообщения с окрестностями если и прекращаются, то на день на два».

Две избы

Свои избы крестьяне старались украсить. И обычно избы было две.

Так в Медынском уезде «Избы чаще строятся из елового леса. А лучшие избы – из соснового. Только самые бедные строят из осины. … Строевой материал крестьяне покупают у ближайших лесовладельцев.

Мох для конопатки стен собирают по местных болотам, пеньку покупают. Солома на крышу чаще всего своя. Избы здесь две: одна тёплая, другая – холодная, иначе называемая горницей. В тёплой избе ставится большая русская печь с подпечкой и печурками.

От печи до противоположной стороны устраиваются полати (дощатые настилки) от пола приблизительно в рост человека. Под полатями - дощатые нары. От переднего угла вдоль стены в одну и в другою стороны идут лавки.

В переднем углу находится божница с образами. В том же углу стоит большой стол и приставная скамейка. В каждой, даже самой бедной избе, между окнами вешается зеркало.

Часто крестьяне покупают в городе у разносчиков остатки обоев от оклейки комнат. Эти разнообразные по цвету и рисунку обрезки служат украшением переднего угла, ниже божницы.

Посреди избы для освещения ближе к потолку подвешивается керосиновая лампа. Возле порога - умывальник.

Холодная изба отличается от теплой разве что только тем, что в ней печь отсутствует, и что стены её ещё пестрей украшены всевозможными дешёвыми картинками».

«Чтобы дух из хаты не выходил»

В холода крестьяне часто угорали. Вот, что узнали этнографы в Мещовском уезде:

«Обстановка бедного крестьянина старая 7-аршинная хата, наполовину вросшая в землю, с одним крошечным окном.

К хате примыкают трехаршинные сени, летом в них спят обитатели избушки, а зимой здесь стоит корыто для свиней и кур. Здесь же лежат пуки хвороста для топки.

Двери имеют меньше двух аршин высоты: «чтобы дух зимою не выходил из хаты». В хате темно и тесно, вся она закоптелая от дыму, потолок заплесневел от зимней сырости. Чуть ли не половину занимает глиняная печь.

От неё во все стороны по стенам идут неширокие закоптелые лавки… Если есть сундуки, они помещаются под лавками или в сенях, в особых чуланах...

…Большинство хат на зиму оказываются заваленкой (заговаленкой) и огораживаются соломой, оставляя только окна. Трубы закрывают очень рано, угорают часто.

Так как в большинстве хат тесно и вмещают они не только людей, но и скот, то бывает очень жарко, а иногда и душно. Говорят обыкновенно: «Воздух такой спертый, хоть топор вешай».

Если же хата основательно холодна, тогда все в ней ходят одевшись, а спать забираются поголовно на печь и полати возле неё.

На улице особенно не кутаются, разве баба наденет потеплей шаль, а мужик, отправлясь в лес или в дорогу, наденет армяк (тулупы редко), да рукавицы с везенками. Если в дороге кто почувствует обморожение, то начинают тереть ту часть тела снегом или полой армяка».

А в Жиздринском уезде сотрудники этнографического бюро записали следующие сведения:

«Не во всех избах одинаковая температура. В одних бывает тепло, в других – холодно, что в морозы сидят в зипунах. И температура очень неравная: к утру и во время топки печки бывает холодно, в это время всех детей сажают на казенку или на печку.

А к вечеру в избе становится жарко. Потом на нижнем полу, который всегда делается без накатника, бывает холодно, на верхнем – теплее, а на казенке – жарко.

Женщины работают обыкновенно на втором полу, там в ноги не дует, а сидеть удобнее.

Многие из крестьян обивают дверь и занавешивают окна соломенным щитами с наружней стороны.Это делают для тепла и для того, чтобы не замерзли окна.

Когда зимой работают на открытом воздухе и очень зябнут руки, их натирают снегом, отчего руки начинают гореть, согреваются, и работа идет быстрей. А также снегом крестьяне трут обмороженные места».

Трубы по всему потолку

В Калужском уезде для отопления использовали дополнительные печи.

«Отопление жилища за недостатком своего леса производится хворостом, который приобретается у соседних землевладельцев.

В зимние стужи, когда бывает недостаточно топления печи, ставят в избах чугунные (а если таковых не имеется - кирпичные) маленькие печи с длинными, проведенными под потолком всей избы железными трубами….

Подобная маленькая печь ставится в дальнем углу. И по потолку всей избы проводятся жестяные трубы к главной трубе. Кроме того, когда этого бывает недостаточно, одевают овчинные и другие шубы. А в дорогу сверх шубы надевают ещё тулуп и чекмень.

Во время поездок, когда почувствуют озноб, крестьяне стараются согреться движением, - беганием.

Освещение употребляется керосиновое. Лампы со стеклами. Они начинают зажигаться со второй половины августа, с наступлением сумерек, а тушатся зимой за полночь, а то и позднее. Для зажигания огня употребляются исключительно спички».