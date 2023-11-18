В чем заключается отцовская доблесть простой калужской семьи из Сухиничей

Павла Кувшинова, отца многодетной семьи из Сухиничей наградили медалью «Отцовская доблесть».

В конце октября 2023 года 13 пап региона получили награды по итогам областного фестиваля «Отец – защитник семьи и Отечества».

Отборочные туры проходили в течение всего года, сначала на местных, районных уровнях, а итогом стало награждение лучших отцов в Калуге.

Мы встретились с одной из семей, папа которой был награждён медалью «Отцовская доблесть».

Мы подвига не совершали

История семьи Кувшиновых из Сухиничей ничем экстраординарным не отличается от сотен тысяч обычных российских семей. Разве что есть в их мире какая-то особенная теплая атмосфера. Неподдельная радость, настоящая любовь, искреннее, не на показ, желание жить счастливо.

Павел служил на Северном флоте, вернувшись, решил стать железнодорожником. Поступил в Калужский железнодорожный техникум. И именно там судьба предоставила ему шанс стать по настоящему счастливым человеком.

- В техникуме я познакомился с Надеждой, мы учились вместе, - рассказывает Павел. – Это было в 2010 году. Вот с тех пор мы вместе. У нас четверо детей. Мы сразу хотели, чтобы наши детишки были ближе по возрасту, поэтому у первенцев разница была меньше года. Мы хотели, чтобы они росли дружными, чтобы помогали друг другу, плечом к плечу были, друг за дружку. Так и получилось. Поначалу много детей не хотели, но так уж вышло, четверо у нас их, и мы счастливы.

Двое старших сыновей – Константин и Роман – учатся в школе. Уверенно, без троек проходят у них школьные годы. Любят спорт. Футбол и легкая атлетика стали для них любимыми видами. А младший Александр, он ещё дошкольник, с удовольствием ходит в Сухиничский центр дополнительного образования студию интеллектуально- творческого развития дошкольников «Знайка».

Не так давно случилось прибавление в этом дружном семействе, на свет появилась первая дочка – Маргарита.

- Мы никакого подвига не совершали, просто всегда везде стараемся вместе быть, - говорил Павел. - И на огороде, и на отдыхе. На рыбалку, по грибы ездим. В районных соревнованиях участвовали, в сельских играх. Всей семьей. Детки наши и сами уже едят на соревнования.

Не в профессии дело

Павел работает на железной дороге, супруга в Сухиничской библиотеке. Кем станут их дети, какую профессию выберут пока не загадывают. Считают, что это их путь, пусть сами выбирают.

- Мы воспитываем своих детишек, чтобы они выросли хорошими людьми. Я считаю, что это главное, - уверенно говорил Павел. - А мечта у меня есть. Хочу, чтобы кто-нибудь из них стал врачом. Один из сыновей уже говорил нам, что есть у него такое желание. Другой пока историком хочет быть, третий – животноводом. Посмотрим.

С грустью говорил Павел о том, что никто из сыновей пока не изъявил желания пойти по стопам отца.

- К сожалению, по моей профессии не хотят, потеряла моя профессия интерес у молодежи, не хотят они идти в железнодорожники, - вздыхает многодетный отец. - Обидно немного, но что поделаешь. Хотя меня моя работа устраивает.

Чем дальше шел наш разговор, тем понятнее становилось, почему из множества семей, организаторы фестиваля отдали высокую региональную награду Павлу Кувшинову. Заявленная идея - подчеркнуть важность роли отцов в семье и обществе, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства как приоритет национального проекта «Демография» - превращается из сухой официальной фразы в понятную жизненную позицию.

Не важно, кем станут дети Кувшиновых, врачами, историками или все-таки железнодорожниками. Главное – они станут настоящими людьми. Основа этого – семья. А в семье всегда есть лидер. У Кувшиновых это отец. Павел и не скрывает этого, правда говорит о том, что он главный с улыбкой, но при этом понимаешь, что именно он стержень, основа.

Нужно много работать

Не удержались мы и от вопросов, касающихся материальной стороны жизни. И здесь вновь стал понятно, почему именно доблесть. Ни для кго не будет секретом, что зарплаты у библиотекарей очень маленькие. По сути, вся материальная нагрузка лежит на отце. Кстати, семья Кувшиновых не имеет возможности получать какие-либо льготы.

- Мы не подходим под статус малообеспеченных, нам не положены никакие выплаты от государства, - вступает в разговор Надежда, супруга Павла. - Но мы не отчаиваемся. Пока вот доплачивают немного за нашу дочку, но скоро ей исполнится полтора года и снова мы сможем рассчитывать только на свои силы.

- Я вот думаю, что здесь недоработано как-то, вставляет свое веское слово глава семьи. - Есть всякие неблагополучные семьи, там нарожают по десять детей, получают пособия и живут – пропивают эти деньги. А ведь действительно, много — детей- это много забот, много тревог, много хлопот. Все силы у нас супругой уходят каждый день целиком и полностью на детей.

Легкой работу Павла назвать нельзя. Трудиться на железной дороге – это не в теплом офисе по клавиатуре стучать. Сменный график, постоянные поездки, но иначе не прокормить семью. Впрочем, Кувшиновы не из любителей пожаловаться на судьбу. Нормально всё, - говорят, справимся.

– Про то, чтобы ещё детишек родить, я, осторожно так, думаю, - откровенничает Надежда. - Я, конечно, молодая ещё, может когда-нибудь, попозже и решимся на это. Пока тяжеловато. Муж большую часть времени на работе, домашние дела на мне лежат. Бывает, что малышку с собой под мышку – побежали по делам. Всех развести по секциям, кружкам, потом вечером уроки вместе делаем. И с маленькой дочкой Маргаритой нужно погулять и поиграть. Быть многодетным родителем- невероятный тяжёлый труд!

Я была в шоке

Семья Кувшиновых решила принять участие в фестивале «Отец – защитник семьи и Отечества» по приглашению социально-реабилитационного центра «Лучики надежды». Восприняли это как ещё одну возможность для общения, развития детей. О наградах не думали.

- Когда муж получил эту награду, я была немного в шоке, - признается Надежда. - Спасибо огромное «Лучикам надежды». Неожиданно все это было. Гордость, конечно есть, за то, что нас так отметили. Внимание всегда всем приятно.

- То есть папа получил награду, а работает по дому супруга? – спросили мы.

- Да как всегда – кто не работает, тот ест! (смеются оба).

– А если серьезно, то коль он нас бы не обеспечивал, то мы четверых детей никак бы не потянули, добавила Надежда. - Деткам же хочется все самое лучшее. А раз мы никого ни о чем не просим, все сами, то вот так и приходится крутиться.

- У вас прямо-таки идеальная счастливая семья…

- А что? Все хорошо, живем прекрасно, отвечает Павел. - Здоровы, не болеем, а деньги — это так: пришли и ушли. Они не главное ведь в жизни.

В наше гиперпрактичное время услышать такое – редкость. А ведь это те самые засмеянные современными циниками настоящие скрепы. Наши, исконные, российские. Они от земли. От истоков нашей ментальности. И то, что есть семьи, где во главу угла ставится не нажива, а простое человеческое счастье как нельзя лучше доказывает: есть у нас будущее.

Справка

Медаль «Отцовская гордость» учреждается каждым регионом страны самостоятельно. Первыми ею стали награждать многодетных пап в Тюмени. В Калужской области региональное отделение Союза женщин России учредило её в 2020 году. Первым обладателем медали - стал известный в области многодетный отец Геннадий Радченко, правда награда нашла своего героя уже после смерти.

Сегодня эту медаль получили уже более 70 отцов Калужской области. Среди мужчин, достойных этой награды, представители разных сфер, но их объединяет одно – они растят двух и более детей в своей семье, а также успешно участвуют в воспитании подрастающего поколения Калужской области.