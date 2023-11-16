«Карету мне, карету!»: Куда пойти или поехать в Калуге в эти холодные ноябрьские дни

Вы знали, что в балете есть поговорка «десятый лебедь в пятом ряду», которая обозначает, танцовщика, не добившегося успеха в карьере или что успех премьеры пьесы «Недоросль» был настолько велик, что зрители забросали сцену кошельками с деньгами?

В нашей традиционной еженедельной афише мы подготовили множество мероприятий, которые могут вас удивить.

Итак, давайте начнем.

Калужский дом музыки (Кирова, 6)

17 ноября в 19:00 состоится концерт «Рахманиновские вечера. Камерная музыка».

В программе камерные инструментальные произведения С.В.Рахманинова - Элегическое трио, Неоконченный квартет номер 2, пьесы и романсы. На сцене зрители увидят Фортепьянное трио, струнный квартет, солистов камерного оркестра и Елену Шумаеву (солистка Калужского дома музыки). В программе также прозвучат произведения П.И.Чайковского и Ф. Крейслера.

18 ноября в 12:00 состоится сказка под музыку «Василиса Прекрасная».

Полина Замкова вместе с Ансамблем старинной музыки расскажет сказку «Василиса Прекрасная». Это история повествует о купеческой дочери и ее помощнице – волшебной кукле. Сказка учит доброте, трудолюбию, послушанию, ведь счастье всегда приходит к тем, в чьих сердцах живет тепло и любовь.

22 ноября в 19:00 пройдет хоровой концерт «Первые шаги к успеху».

Это совместный проект Калужского дома музыки и ДШИ номер 1 им. Н. Ракова. Вместе с Калужским муниципальным камерным хором будут выступать хоровые коллективы детских школ искусств Калуги.

23 ноября в 19:00 пройдет концерт «Рахманиновские вечера» (Юрий Мартынов).

Зрители окунутся в вечер фортепианной музыки. Пианист Юрий Мартынов – профессор Московской консерватории. Его исполнение соединяет в себе русскую фортепианную и западноевропейскую клавирную школы. В его концертную программу вошли три прелюдии в том числе Прелюдия и Павана на смерть инфанты М.Равеля, а также сонаты № 6 и № 23 («Аппассионата») и другие композиции.

Арена КТЗ (Московская, 212)

21 ноября в 19:00 состоится концерт Султана Лагучева.

Певец – заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики, а также лауреат премии «Жара Music Awards», славу Султану принесла песня «Горький вкус». В его концертной программе зрители услышат знаменитые хиты «Горячая, гремучая», «Люблю и ненавижу» и другие композиции в сопровождении собственной музыкальной группы.

23 ноября в 19:00 состоится концерт Марины Бриз.

Девушка является лауреатом премии «Золотой граммофон», а также исполнительницей хитов «Не трогай меня», «Абонент счастлив», «Лютики-ромашки» и других. В ее репертуаре можно найти, как и лирические песни, так и танцевальные.

24 ноября в 19:00 состоится мюзикл «Иствикские ведьмы».

Музыкальная комедия Джона Демпси и Даны П. Роу по роману Джона Апдайка и кинофильму «Иствикские ведьмы», в котором сыграл Джек Николсон. В крохотном городке Иствике тоскуют три одинокие женщины. Они даже не верят, что в их жизни когда-то появится тот самый, но они продолжают мечтать и он приходит…

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

17 ноября в 18:30 состоится спектакль «Ханума».

Никогда не унывающая и властная сваха Ханума сможет свести вместе кого угодно. Но удастся ли ей поженить дочку богатого купца, влюбленную в бедняка, и князя, лишившегося своего состояния, который хочет жениться только для того, чтобы спастись от кредиторов?

18 ноября в 18:30 состоится спектакль «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова.

В Фамусовском обществе все идет своим чередом, но юный Чацкий никак не может смириться с его законами и устоями. На что готов пойти человек, ради получения высокого чина и можно ли смириться с чуждыми тебе нравами? Ответ на этот вопрос зрители смогут отыскать сами.

19 ноября в 18:30 состоится спектакль «Восемь любящих женщин».

В детективной постановке 8 женщин расследуют убийство хозяина дома, в котором они все вместе находились.

21 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Отчаянные мечтатели».

Четверо ученых разрабатывают план первого космического путешествия, строят корабль, а затем, взяв с собой двух девушек, улетают с планеты Земля. Космонавты будут парить в невесомости, строить оранжереи и даже высадятся на поверхность Луны.

22 ноября в 18:30 состоится спектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина.

Постановка рассказывает о проблемах воспитания молодого поколения, и высмеивает жизнь дворян 18 века. Одни из главных героев картины – ленивый Митрофанушка и его невероятно любящая и оберегающая, но одновременно деспотичная по отношению к остальным мать.

Тоже 22 ноября, но уже в 19:00 пройдет спектакль «Вечер».

В одной белорусской деревеньке осталось всего трое мужиков, причем друг с другом они всегда не согласны и постоянно спорят. В этом трогательном спектакле вместе с главными героями зрители смогут порассуждать о жизни, о смерти, о любви, о Боге, о прощении и задаться самым главным вопросом - «Справедлива ли жизнь на этой Земле и имел ли ты хоть раз в ней то, что хотел?».

23 ноября в 18:30 состоится спектакль «Вечно живые (летят журавли)».

Они влюблены. Он – талантливый инженер, она – талантливый скульптор, но внезапно в их жизнь врывается страшное событие - война. Фронтовые времена начинают проявлять в молодых людях их истинную сущность. Как меняют боевые действия человеческие души? И на что способна любовь даже в самые тяжелые времена?

24 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион».

Постановка напрямую связана с древнегреческим мифом, в котором Афродита оживляет скульптуру влюбленного в свое творение мастера.

В самом спектакле профессор Генри Хиггинс тоже создает свое «произведение искусства». Из бедной цветочницы он воспитывает леди, и как в мифе, вскоре начинает испытывать любовь к своему творению.

Также 24 ноября, но уже в 19:00 состоится спектакль «Низкий поклон».

Постановка посвящена жизни артистке мирного и военного времени Клавдии Шульженко, исполнившей песню «Синий платочек», которая стала одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль поставила актриса калужского драматического театра Ирина Бургонова.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

17 ноября в 19:00 состоится концерт «Струн гитары наслажденье…».

Гвоздем этой программы станет классическая гитара. Зрители смогут насладиться Сюитой «From Yesterday to Penny Lane» Лео Брауэра (кубинский композитор), попурри Артура Серобяна «The Beatles», а также другими современными и классическими музыкальными произведениями в исполнении струнного квартета и гитариста Юрия Алешникова.

18 ноября в 11:00 состоится сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха» на стихи Корнея Чуковского.

Интерактивно-игровая музыкальная программа погрузит малышей и их родителей в русскую ярмарку-сказку. Детки отправятся с Мухой-Цокотухой на базар, приобретут самовар и узнают, о том, что случается, когда кого-то не приглашаешь на праздничное чаепитие. Малыши познакомятся с русскими народными играми и станут полноценными участниками сказочных событий.

18 ноября в 12:00 состоится трансляция «Славянские сказки».

Свою музыкальную программу представит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, дирижёр – Владимир Андропов. Для зрителей будут играть на гуслях, свирели, балалайке и домра-альте, на которых исполнят Славянский гимн, «Барыню», вальс «Лесная сказка», фрагмент «Летнего вечера» и другие композиции.

18 ноября в 19:00 состоится литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься...».

Он и она ведут диалог, в котором вспоминают угасшую между ними любовь и, как будто наперегонки хотят поделиться поэтическими строками об этом времени своей жизни. Их прошлое облекается в рифмы Блока, Бунина, Пастернака и других поэтов. В ролях: Ольга Кабо – заслуженная артистка России, актриса театра им. Моссовета. Сыграла в таких фильмах как «Умирать не страшно», «Двадцать лет спустя» и других, всего более, чем в 70 картинах. Вместе с Ольгой на сцене выступает народный артист России Валерий Баринов, который снялся в проектах «Волкодав», «Петербургские тайны» (сериал), «День выборов» и другие, всего на его счету свыше 80 ролей. За музыкальное сопровождение спектакля отвечает заслуженный артист России Матвей Костолевский (альт).

19 ноября в 11:00 пройдет сказка-игра «Дюймовочка» по мотивам произведения Г. Х. Андерсена.

Вместе с главной героиней зрители преодолеют различные испытания и отправятся в волшебную страну Эльфов. Для детей и их родителей выступят артисты Академического ансамбля танца и воспитанники танцевальной школы «ВОРТЕКС».

19 ноября в 15:00 состоится детский балет «Буратино».

Знаменитая история о добром, озорном мальчике, которого выточили из полена. В спектакле используются как традиционные декорации, так и компьютерная графика, благодаря которой зритель сможет увидеть представление внутри волшебной фантасмагории. В главной партии выступает заслуженная артистка России Елизавета Небесная.

19 ноября в 18:00 состоится балет «Лебединое озеро».

Чары злого гения действуют днем, а ночью белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. На озере ее окружают девушки-лебеди, которые называют Одетту королевой лебедей. Согласно легенде, слезы матери, которые она лила по похищенной дочери, превратились в волшебное «Лебединое озеро» и разрушить колдовство может только настоящая любовь. В главной партии заслуженная артистка РФ Елизавета Небесная.

20 ноября в 16:00 состоится трансляция концерта ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко.

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко был основан в 1960 году. Сейчас он входит в число лучших ансамблей народного танца в РФ. До 1991 года им руководил народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда СССР Михаил Годенко, он же является его основателем. Вход на концерт свободный.

22 ноября в 19:00 состоится концертное исполнение оперы С. Рахманинова «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы».

На сцене выступят творческий союз Академического хора, Академического ансамбля танца и солистов областной филармонии. Музыкальное сопровождение – Симфонический оркестр им. С. Рихтера. «Алеко» представляет собой камерную лирико-психологическую оперу с драматическими действиями, герои которой представлены на фоне природы и цыганского быта.

23 ноября в 19:00 выступит Кубанский казачий хор с программой «С чего начинается Родина».

Программу подготовили в ознаменование открытия 212-го сезона Государственного академического Кубанского казачьего хора. Концерт посвящен любви к Отчизне и поддержке Родины даже в самые трудные времена.

24 ноября в 19:00 состоится Опера Гаэтано Доницетти «Колокольчик».

Опера-фарс, созданная по традициям итальянской оперы-буффа и написанная композитором на собственное либретто в 1836 году. События разворачиваются одной ночью в комнате старого аптекаря дона Аннибале Пистаккио, которая располагается рядом с аптекой. Пожилой мужчина решил жениться на молоденькой красавице по имени Серафина, однако с этим не может смериться её молодой воздыхатель Энрико, поэтому на протяжении всей ночи он не даёт старику приступить к исполнению супружеских обязанностей и постоянно звонит в колокольчик под видом очередного посетителя.