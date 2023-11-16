Клон Оззи Осборна с косой, нелепые тексты о ядерной войне и другие чудачества калужского рок-клуба

Продолжаем наш цикл статей о музыкальной Калуге времен СССР.

В очередной публикации, как и обещали, мы переходим к рассказу о калужских рок-группах.

Все статьи цикла вы можете почитать по ссылке: Музыка СССР.

В прошлых публикациях шла речь о группах, которые были прикреплены к нашей филармонии. Напомню, в Союзе существовала практика приписывать тот или иной коллектив в конкретной музыкальной организации, причем вне географических рамок. Как следствие, многие группы с официальной пропиской в одном городе, могли вообще ни разу в нем не появляться.

К примеру, «Галактика». Эта группа совсем не из Калуги, как многие думают, а просто числилась в нашей филармонии официально. Не более того.

Сегодня же мы расскажем именно о калужских музыкантах и их коллективах.

Убогие 80-е

В семидесятых годах прошлого века в Калуге уже были ребята, лабавшие в собственных группах.

К примеру, ансамбль «Фантазия», «Лель» или «Любита». Я как-нибудь потом расскажу об этом, но позже, а сейчас вспомнил их, чтобы дать понимание того, что в самом начале восьмидесятых в Калуге уже были рок-группы, от которых к этому десятилетию остались лишь названия: «Уши» и «Б-52».

Группы ютились по актовым залам разных профтехучилищ или ДК «Молодость». Но в начале восьмидесятых прошлого века, все это было убого.

Во-первых, из-за отсутствия репетиционной базы и хороших инструментов. Во-вторых, из-за того, что многие участники подобных групп не верили в популярность, возможность выхода на большую сцену, и даже не рассчитывали на концертную площадку в нашем городе.

А это в свою очередь приводило к тому, что участники подобных рок-групп впоследствии, к сожалению, выбирали работу на заводе, так как не видели перспектив своего творчества.

Ну и в-третьих, из-за давления властей. Весь этот рок шел вразрез с коммунистической идеологией.

И все же, кое-что в Калуге случилось. Правда, началось все в Ленинграде за пять лет до движухи в Калуге.

Историческое отступление

В городе на Неве 7 марта 1981 года по адресу улица Рубинштейна, 13 прошел концерт «Ленклуба любителей музыки». С этого концерта начинается история первого в Советском Союзе рок-клуба.

Идея собрать единомышленников - группы, играющие рок-музыку, - в некое объединение витала в Питере еще с 70-х годов. Если верить Артемию Троицкому (ныне признан иноагентом) рок-клуб появился с шестой попытки.

Как и положено, в советском обществе у клуба был устав и положение. Его президентом стал Николай Михайлов.

- В городе в то время значительно сократилось количество сейшенов (концертов), легальных было мало, а нелегальные тут же пресекала милиция, - говорил в свое время Михайлов. - Нужно было что-то делать, ведь в Питере тогда насчитывалось более пятидесяти рок-групп, которым негде было выступать и общаться. После фестиваля в Тбилиси власти немного смягчили свое отношение к року и нам разрешили.

Стоит заметить, что власти имели от рок-клуба и свою выгоду, сообразив, что в одном месте этих волосатиков будет легче контролировать.

Это отступление - к слову об участии КГБ в создании клуба.

Первыми группами, которые вошли в состав Ленклуба стали «Мифы», «Россияне», «Аквариум», «Пикник» и «Зоопарк».

А вот москвичи долго запрягали, да быстро поехали. Свой рок-клуб в столице появился через четыре года после питерского. 23 октября 1985 года по указу тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Виктора Гришина, открылась московская рок-лаборатория. Официальный статус, она приобрела в следующем, 1986-ом году.

Новыми московскими рок-звездами стали группы, многие из которых и по сей день имеют культовый статус: «Звуки Му», «Бригада С», «Центра», «Николай Коперник», «Ночной проспект».

Когда началась Горбачевская перестройка, не только в Москве и Ленинграде стали появляться свои рок-клубы. В 1986 году они открылись в Свердловсе, Владивостоке, а на следующий - в Калуге.

Филармония. Именно здесь состоялся первый концерт калужского рок-клуба.

Клон Оззи Осборна с косой

В сентябре 1986 года во главе калужского рок движения встал ныне покойный Евгений Горин. Он собрал в своем доме единомышленников-музыкантов с целью обсудить создание в городе своего рок-сообщества.

Многие прекрасно помнят Евгения. Его пробивной талант показал себя уже в июне 1987 года, когда на сцене калужской филармонии состоялся первый концерт-смотр калужских рок-групп.

На тот момент в составе калужского рок-клуба уже присутствовало более одиннадцати коллективов, но в первом смотре приняли участие семь.

Сразу скажу, что в то время рок-музыканты склонялись к популярному в то время стилю «хэви-метал». Многие из тех, первых групп нашего рок-клуба уцелели до начала девяностых, поэтому в моих исторических музыкальных летописях их названия будут мелькать не раз и в будущих публикациях.

Воспоминания о первом концерте калужского рок-клуба поделился Владимир МАРКИН:

- Первыми на сцену, сверкая одежками из кожзаменителей, утыканными и увешанными железной фурнитурой всевозможных форм и назначений, поднялись металлисты. Причем, по части антуража, жестов и поз, усердно скопированных с обложек западных музыкальных журналов, всех в тот вечер перещеголяли музыканты калужской группы «Доктор».

Групп, играющих подобную музыку в первом фестивале калужского рок-клуба было немало. «Номинал», «Железный дом», так же играли «хард-н-хэви» и получили на том смотре немало критических взглядов от калужской пишущей братии.

К примеру, в вокалисте группы «Номинал» многие рассмотрели подражание Оззи Осборну, хотя коллектив получил одобрение за использование в сценических шоу вспомогательных аксессуаров. Это была коса. Вокалист «Номинала» рьяно пытался размахивать ею над головами собравшейся калужской рок-тусовки.

Особенного внимания, конечно, заслуживают тексты. У калужских металлистов они, на мой взгляд, были самые нелепые, посвященые угрозе ядерной войны.

Джаз, закатанный в металл

Группа «Гелиос», которая играла после хэви-метал-сета, попала в проигрышную ситуацию. Публика, которая фанатела от тяжело-металлических ритмов попала в оковы утонченного джаз-рока и, конечно, осталась недовольна. Но в конце своего выступления «Гелиос» сыграл хард-роковый трек, который все-таки немного расшевелил заскучавших было калужан.

Следующая за ними группа - «Дискант» - играла музыку, которая уже тогда начала надоедать советской молодежи. Подражание «Динамику», «Карнавалу» и «Машине времени» не вызвало у калужской публики ни малейшего интереса.

Группа «Авось» сыграла примитивный хард-рок, но в составе были достаточно техничные и интересные музыканты. Именно этим, скорее всего, обуславливается решение поставить именно этот коллектив закрывающим всего этого калужское безобразие.

Но был все-таки в калужском рок-клубе коллектив, который так же принимал участие на первом смотре калужского рока и стал одним из самых известных и интересных групп первой волны калужского рока. Речь идет о группе «Дети лейтенанта Шмидта».

Я пока не буду слишком заострять внимание на них в данном рассказе, так как еще не раз упомяну в будущем.

По традиции, сложившейся в Калуге, после концерта для всех желающих работала дискотека «Круг» Валентина Черняка.

Дубль два

В конце сентября 1987 года в ДК «КЭМЗ» состоялся еще один концерт доморощенных калужских рокеров.

Как было заявлено в афише, калужский рок-клуб начал свой второй сезон на сцене Дома Культуры КЭМЗ. На улице Салтыкова-Щедрина должны были выступить все те же «Гелиос», «Доктор», «Авось» и новые, примкнувшие к рок-знаменам Евгения Горина, «Парадокс», «Стайер», «Парк Культуры».

Самое интересное, что деньги за выступление калужские рок-группы решили перечислить в фонд голодающих Африки, который в 1984 году возглавил основатель британской группы Boomtowns Rats, Боб Гэлдоф. Он создал фонд Band Aid.

Эти концерты состоялись в рамках празднования Дня города, который в 1987 году отмечался в городе широко.

Но об этом и о приезде в Калугу Борзыкина, Мамонова и других, читайте на следующей неделе.

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