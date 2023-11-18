Как учить глухих: династии калужских педагогов школы-интерната имени Федора Рау более 370 лет

В декабре 2023 года калужская школа-интернат № 5 для слабослышащих и позднооглохших детей отметит сразу три юбилея.

Первое учебное заведение для глухих детей открылось на территории Калужской области 120 лет назад. В 1963 году был образован интернат для слабослышащих и, наконец, 45 лет это учебное заведение работает в здании на улице Стеклянников сад.

Славится школа не только своими выпускниками, но и педагогическим составом. Одна из династий насчитывает уже 14 педагогов, общий стаж которых перевалил за 370 лет!

В преддверии солидного юбилея мы съездили в старейшую школу для особенных детей и попытались понять: каково это - учить детей говорить.

Сорок лет одной тропинкой

Первое, на что обращаешь внимание в школе-интернате – строгая охрана и удивительно открытые и радостные глаза ребятишек. Они не просто механически здороваются с незнакомыми людьми, идущими по уютным коридорам школы, они подбегают и с улыбкой приветствуют гостя.

Не всегда это получается. Но когда мы услышали «Драт», сопровождающая нас директор остановила девочку.

- Машенька, ну-ка скажи правильно, - с улыбкой, но достаточно строго попросила ее директор школы-интерната №5 Наталья Аверина.

- Здравствуйте, - почти по слогам произнесла девчушка.

И сразу понимаешь, что учить детей с проблемами слуха задача совсем не из легких.

В 1981 году порог школы переступила молодая девушка Наталья Родичева. Она одна из тех самых 14 педагогов знаменитой учительской династии, суммарный 370-летний педагогический стаж которой тоже наверняка вспомнят 7 декабря во время празднования юбилея школы.

Первые годы Наталья работала пионервожатой, потом учителем. Сейчас Наталья Дмитриевна - педагог-дефектолог. Её заслуги отмечены званием Заслуженный учитель Калужской области и Российской Федерации.

Стены ее кабинета завешаны многочисленным групповыми портретами выпускников и воспитанников. Мы хотели поговорить с педагогом о ней самой, но она сразу стала рассказывать о своих подопечных.

Складывалось впечатление, что Наталья Родичева знает дальнейшую судьбу каждого выпускника школы-интерната.

- Девочка Инночка (показывает Наталья на один из снимков) открыла свою фирму, Алексей стал чемпионом мира по вольной борьбе по спорту глухих. Этот мальчик закончил наш Бауманский, а это Таня, она закончила наш университет, потом магистратуру в Бауманском и сейчас работает в руководящем звене одного из крупнейших калужских предприятий.

Наталья сыпет именами, фамилиями, рассказывает о, порой, нелегкой судьбе своих ребят. Например, одна девочка каждый вечер стирала свою единственную блузку и вешала ее сушиться на балкон. Если к утру блузка не высыхала, девочка сушила ее феном.

В интернате учатся не сироты, у ребят есть родители. Кому-то повезло с мамой и папой, кому-то не очень. У этой девочки с блузкой мать-алкоголичка. Но интернат дал ей шанс встать на ноги и уверенно войти во взрослую жизнь.

- Наши выпускники, у которых есть нарушения только по слуху, практически все поступают в колледжи и вузы, - рассказывает Наталья Родичева. - Мы учим говорить не только наших калужских ребят. У нас живут и учатся ребята из Орла, Смоленска, Тулы.

Педагогическая семья Родичевых образовалась в середине прошлого века. Александр Родичев, свёкр Натальи, с 1976 года работал директором школы № 36, а его жена, Валентина, 33 года руководила школой-интернатом № 5. Сестра Александра Родичева, Антонина, более 30 лет преподавала в Юхновской восьмилетней школе. Дочь самой Натальи, Екатерина, 28 лет отдала детям, а муж – Александр - долгое время работал в школе-интернате воспитателем. Теперь уже и внучка пошла по стопам предков, и тоже связала свою судьбу с детьми, с тяжелой профессией педагога.

- Я больше сорока лет сюда хожу по одной и той же дорожке. Протоптана уже не тропинка – шоссе за столько лет, - смеется Наталья Родичева.

От жестов к речи

Глухие и слабослышащие люди обычно общаются с помощью специально разработанной системой жестов.

Быть может, в своей среде это удобно, однако в повседневной нашей жизни эти люди очень ограничены в общении. Попробуйте пройти по улице хотя бы плотно заткнув уши и вы поймете, каково это – не слышать.

Проблема ещё и в том, что у глухих от рождения не развивается и главный наш способ коммуникации – голос. Именно поэтому в школе-интернате имени Рау пошли по пути обучения ребят устной речи.

Если слух был нарушен в детстве, у ребенка есть задатки голосовой речи и с ним работать проще, а вот с теми, кто не слышит с рождения приходится долго и упорно трудиться. Но оно того стоит. Успешные во взрослой жизни воспитанники этой школы – тому подтверждение.

- Наша цель: научить детей говорить, - рассказывает директор школы-интерната имени Рау Наталья Аверина. – Это наша специфика. Методика устной речи очень важна. От жестового языка никуда не денешься, но мы делаем упор именно на устной речи. Наш выпускник должен уметь общаться голосом, это помогает ему в дальнейшей социализации в обществе. И у нас это получается.

Сам момент, когда молчащий ребенок говорит свою первую фразу запоминается на всю жизнь. И не только самому воспитаннику.

- На одном из занятий детям нужно было выбрать продукты для борща и компота, это такое развивающее занятие, - вспоминает педагог Наталья Родичева. - И одна девочка, до этого не говорившая, долго тянула ручку, хотела ответить на вопрос и так видимо сильно было желание, что она вдруг крикнула: «Я хочу отвечать!» Мы замерли. Случилось! Заговорила! Это счастье, вы не представляете какое! И потом потихоньку все пошло у нее с речью.

Методики обучения детей с проблемами слуха устной речи, которыми пользуются в школе, составлялись десятки лет. До сих пор в кабинете директора на столе лежат разработки 50-х, 60-х годов прошлого века. Они актуальны и сегодня, конечно, с учетом новейших исследований.

То, что удается сделать всему педагогическому составу школы-интерната поистине чудо. И это видят родители детей с проблемами слуха и устного общения.

Желающих отдать своих детей именно в школу-интернат Рау очень много. К тому же, по словам директора, увы, с каждым годом количество детей с особенностями слуха пусть не масштабно, но увеличивается.

В России получить профессию педагога-дефектолога можно лишь в нескольких вузах. Такие учителя на вес золота. Кстати, в калужской школе около десяти педагогов сами выпускники интерната имени Рау.

И ещё одна важная деталь: здесь работают исключительно по призванию. Случайные люди не задерживаются. Слишком сложна и ответственна эта работа – научить детей говорить.

Десять лет назад директором школы-интерната стала Наталья Аверина. Пришла она в школу пионервожатой, потом долгие годы работала педагогом, завучем. Желание научить ребенка говорить у этой женщины в крови. Это ее мечта – научить устной речи.

- Поначалу мне было непросто, - признается Наталья Аверина. - Понимала, что жалость не должна превалировать в моей работе, но мне было жалко этих детишек. Они, действительно, нуждаются в помощи. Но вы понимаете, сейчас я понимаю, что очень важно, чтобы родители знали, как правильно воспитывать своих детей, если у ребенка проблемы со слухом.

Мы взаперти не сидим

Слово интернат подразумевает круглосуточное содержание. Действительно, здесь не только учат говорить. Дети в школе не только получают среднее образование по всем стандартным предметам общеобразовательной школы. Дети здесь живут. В этом же здании. Родители забирают их на выходные и каникулы.

Особенность этих детей ограничивает их свободное перемещение по городу. Так нам казалось. Однако, на наш вопрос: как можно сидеть годы взаперти, директор школы рассмеялась.

- Кто вам сказал, что мы сидим взаперти? Наши дети объездили всю область с экскурсиями, мы постоянно выезжаем на экскурсии и за пределы региона, - пояснила Наталья Аверина. – Детишки наши ходят и в бассейн «Труд», и в спортшколу «Лидер». У нас очень сильная волейбольная команда. У нас в холле целый стеллаж с кубками и наградами в спортивных соревнованиях. Наши ребята с удовольствием ходят и в «Кванториум».

У интерната есть свой транспорт, так что с перемещением проблем нет. Есть на территории школы и место для собственного спорткомплекса. Правда, сейчас там лишь покосившиеся футбольные ворота. К сожалению, средств для обустройства маленького, но очень необходимого школе-интернату стадиона нет. И здесь, как нам кажется, свое «финансовое слово» могли бы сказать и местные депутаты, и городские власти, да и министерство образования Калужской области могло бы помочь. Тем более, что и повод более чем солидный. Шутка ли, 120 лет школе!