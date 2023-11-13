Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов рассказал о планах на предстоящий сезон

ФК «Калуга» вышел в подгруппу «серебро». Мы поговорили с главным тренером Михаилом Беловым. Он рассказал об укомплектовке команды на следующий сезон, о том, какие эмоции испытал после заключительной игры в Пензе.

Также стала известна география на следующий сезон:

«Калуга» (Калуга)

«Волга» (Ульяновск)

«Иртыш» (Омск)

«Динамо» (Брянск)

«Спартак» (Кострома)

«Текстильщик» (Иваново)

«Авангард» (Курск)

«Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Химик» (Дзержинск)

«Торпедо» (Миасс)