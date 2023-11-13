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Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов рассказал о планах на предстоящий сезон

Софья Фирсова, видео автора
Опубликовано: 13.11.2023 17:39 0 202
Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов рассказал о планах на предстоящий сезон

ФК «Калуга» вышел в подгруппу «серебро». Мы поговорили с главным тренером Михаилом Беловым. Он рассказал об укомплектовке команды на следующий сезон, о том, какие эмоции испытал после заключительной игры в Пензе.

Также стала известна география на следующий сезон:  

  • «Калуга» (Калуга)
  • «Волга» (Ульяновск)
  • «Иртыш» (Омск)
  • «Динамо» (Брянск)
  • «Спартак» (Кострома)
  • «Текстильщик» (Иваново)
  • «Авангард» (Курск)
  • «Машук-КМВ» (Пятигорск)
  • «Химик» (Дзержинск)
  • «Торпедо» (Миасс)  

Софья Фирсова, видео автора
Опубликовано: 13.11.2023 17:39 0 202
Тэги: спорт
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