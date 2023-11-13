Футболистам ФК «Калуга» вручили золотые медали Футбольной национальной лиги

Ранее мы сообщали о том, что ФК «Калуга» одержал разгромную победу в заключительной игре сезона. Теперь «Калуга» будет выступать во 2 лиге Первенства России, дивизион А, группа «серебро».

В понедельник, 13 ноября, победителям вручили золотые медали Футбольной национальной лиги. Наград были удостоены не только футболисты, но и сотрудники клуба, а также министр спорта региона Олег Сердюков, директор клуба Олег Митрофанов, и директор спортивного департамента ФНЛ Василий Иванов.

Митрофанов еще раз поблагодарил болельщиков, а Сердюков отметил, что есть только одно место – первое.

Капитану команды Николаю Суханову вручили кубок.

Награждение вице-капитана команды Дмитрия Каменщикова.

Вручение кубка капитану команды Николаю Суханову.