За интервью с Кинчевым в Калуге требовали деньги, а Шуфутинского обозвали душевнобольным

Продолжаем, а точнее заканчиваем с концертами знаменитостей в Калуге в девяностые годы прошлого столетия.

Напомню, в прошлой статье мы остановились на гастролях, которые проходили в Калуге до 1993 года.

Все публикации нашего цикла вы можете посмотреть по ссылке «Музыка СССР». А мы переходим к заключительной части о гастрольных девяностых.

Помятый маньерист

В январе 1993 года свои маргинальные стихи калужанам читал куртуазный маньерист Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт-Компот». Тогда Вадим приехал в наш в город впервые в связке со знаменитым поэтом Виктором Пеленягрэ, который, кстати, учился в Калужском педагогическом институте. Впоследствии они будут в нашем городе не раз.

Пеленягрэ известен, как автор текстов для Лаймы Вайкуле, Сергея Крылова (который приезжал в Калугу в том же 1993 году, 17 апреля), Софии Ротару, Михаила Шуфутинского и других.

Вадим прибыл в нашу гавань несколько помятым. Сей казус он объяснил тем, что в ночь до приезда он посетил московский клуб с несколько фривольными барышнями, за которых вступился, защищая их честь от посягательств московских нуворишей. За что и пострадал.

Вадим не раз после 1993 года был в Калуге, в том числе и с творческими, поэтическими вечерами. Калужская публика всегда с нетерпением ждала Степанцова, а так как он человек без звездной болезни, не раз предлагала ему выпить-закусить. На что он галантно заявлял:

- Ребята, я уже не буду. А вот, клавишника нашего, похмелите. Ему очень надо.

1993 Вадим Степанцов в Калуге. Фото из газеты Калуга Вечерняя.

«Технология»

3 февраля 1993 года к нам приехала самая популярная (после «Сектора газа» и «Мальчишника», например) группа «Технология».

К моменту приезда в Калугу «Технологию» ради певицы Лады Дэнс уже покинул один из композиторов группы - Леонид Величковский, который к тому моменту уже был мужем новоявленной звезды из бывшего женского трио «Женсовет».

На его место пришел Валерий Васько. Роман Рябцев так же вскоре ушел из группы, но в 1993 году в составе «Технологии» он еще был.

В Калуге зал был заполнен на 70 процентов. Сказалась высокая цена на билет, 300 рублей. Но ажиотаж, с которым встречала музыкантов калужская публика, был сильный.

Следующий приезд группы в Калугу состоялся в 2016 году. В Филармонию собралось всего-то человек 300…

Кинчев съел невкусный суп Уорхола

29 и 30 июля 1993 года на стадионе «Центральный» Арт-Центром «АРС» был заявлен концерт группы «Алиса», но тогда не срослось, концерты не состоялись.

В 1993 году, фирма «Эзоп» устраивает долгожданный концерт Кинчева и компании в помещении ДК «Строитель» на площади Победы. На афише было указано: «Презентация нового альбома «Только для сумасшедших, для тех, кто свалился с луны».

Качество звука было ужасным, но еще больше красно-черные фанаты были разочарованы ценой на последний альбом группы «Для тех, кто свалился с Луны» - 650 рублей. Местные журналисты были в негодовании, так как калужские устроители потребовали заплатить им за интервью с Кинчевым и за видеосъемку.

26 сентября 1996 года Кинчев посетил наш город с концертом в рамках тура «Рок-н-ролл – это не работа», который прошел в ДК «КТЗ» на Московской. Перед концертом Константин побывал в студии калужского радио и в течении часа смиренно отвечал на вопросы калужских ди-джеев «эМ-Си радио». В том числе рассказал о связи с Калугой:

- С Калугой у меня связано достаточно длительное воспоминание, поскольку я долгие годы находился в районе Балабаново в пионерском лагере. Нас всё время на экскурсии в Калугу вывозили. В Дом-музей Циолковского. Поэтому я Калугу знаю где-то лет с 10, наверное.

Также в Калуге Кинчев развенчал миф о фирменном логотипе группы «Алиса», который якобы придумал легендарный Энди Уорхол:

- Нет, эти утки придумал Слава Задерий (создатель «Алисы», - прим. автор) вместе с Джоанной Стингрей. Энди Уорхол единственное, что передал – это свой классический суп в банках со своим автографом. Вот и всё. Мы этот суп быстро съели, он не вкусный.

В том же интервью, Константин рассказал о съемках в фильме «Взломщик»:

- От меня милиция тогда отстала, я носил номер журнала «Советский Экран» со своим изображением на обложке. Тогда ещё статья за тунеядство была не отменена. А я заключил трудовой договор. Я пришёл в отделение милиции, показал этот договор, и сказал: вот я работаю, отстаньте от меня. И они от меня отстали. Так что, бесспорно, положительно оцениваю мой опыт в кино, хотя меня озвучивал другой актер.

1996 Группа Браво в Калужской Филармонии. Фото из газеты Калуга Вечерняя

«Поле чудес» в Калуге

В том же 1993 году к нам приезжал Вячеслав Малежик, Роксана Бабаян, Игорь Корнелюк, Вадим Казаченко, София Ротару, Михаил Шуфутинский и даже Влад Листьев с капитал-шоу «Поле чудес».

Разыгрывали видеомагнитофоны, телевизоры, холодильники, магнитофоны, стиральные машины, музыкальные центры, наборы мебели, автомобиль, а также: парфюмерию, трикотаж, посуду, бытовые электроприборы, сувениры, крупные денежные призы.

В 1994 году в Калугу приезжает будущий клавишник «Машины времени» Андрей Державин с хитами: «Брат ты мне или не брат», «Катя Катерина», «Давайте выпьем, Наташа», «Не плачь, Алиса». «Плакала» на сцене Филармонии Татьяна Буланова и группа «Летний сон». Скакал по сцене Вадим Казаченко. Анатолий Кашпировский все еще проводил свои психологические сеансы.

Балет «Тодес», вернее, главная звезда – Валерий Леонтьев, плясали в ДК «Строитель» 6 ноября 1994 года.

28 сентября 1994 года в Калуге были - Игорь Николаев и Наташа Королева в программе «Прощальные концерты Дельфина и Русалки». Программа была организована в честь 25-летия ДК «Строитель» и презентации Калужского областного филиала финансовой компании «Русская недвижимость».

Ярослав Явдокимов, Михаил Боярский, Александр Малинин, Вика Цыганова, Александр Буйнов – все эти артисты попсовой страны выступали в нашем городе в 1994 году.

1996 Реклама концерта группы Агата Кристи.

1995 год

4 марта впервые приезжает лидер «палаточных студий звукозаписи» - Кай Метов. Хит «Position № 1» звучал чуть ли не из всех окон машин и ларьков.

А один из самых интересных концертов произошел 5 октября 1995 года в Филармонии. Уральцы «Агата Кристи» привезли в наш город свой супер успешный на тот момент альбом «Опиум». Зал в Филармонии трещал по швам.

Во второй раз «Агата» приезжала год спустя, 6 декабря 1996 года с программой альбома «Ураган».

Завершая рассказ о 1995 годе, хочу вспомнить о том, что на концерте к празднику День милиции, в Филармонии плясала и веселила калужских представителей правоохранительных органов «Девочка из плюша» - Алена Апина.

Попутал города

В 1996 году, во-второй раз, а именно 28 апреля, к нам приезжает группа «Наутилус Помпилиус». Вспоминать этот концерт очень смешно. Во-первых, вечно инфантильный Бутусов, после первой песни поприветствовал калужского зрителя, таким образом: - «Привет Тула».

Во-вторых, с обещанной пресс конференции попросту сбежал. Журналистам ничего не оставалось, как общаться с оставшимися музыкантами. Они очень гордились своим выступлением на стадионе «Динамо» (Москва) в тот год с легендарными Deep Purple.

На концерте Бутусов был бледен, выглядел очень уставшим. Это был тур с альбомом «Крылья». Вот, что писала о концерте газета «Калуга Вечерняя»:

«Увы, дорогие калужане, концерт являл собой печальное зрелище. И дело не в полупустом зале, не вполне приемлемая (а по столичным меркам - даже очень низкая) цена на билет - около 50 тысяч рублей, а именно «обилие» у служебного входа ярых поклонников рок-н-ролла, коих насчитывалось человек десять-пятнадцать. В Калуге рок-н-ролл мертв, господа! На Бутусова было смотреть просто не в кайф. Развлекал только клавишник и саксофонист Могилевский».

Я и мой коллега Михаил Соловьев брали интервью после концерта у музыкантов и не могу не сказать, что концерт был прекрасным, но наша пресса 90-х описала все по-своему…

Выборы, выборы…

8 июня 1996 года. Начинается предвыборная гонка «Голосуй или проиграешь» Бориса Ельцина. Компания МТО «Лик» привезла в филармонию группу «Браво». Хотя сначала планировался Гарик Сукачев, но он запросил автобус с кондиционером и туалетом. Достать столь диковинную штуку в то время было не с руки, поэтому зрителям пришлось в очередной раз внимать «стилягам из Москвы».

«Браво» на тот момент поменяла вокалиста в четвертый раз. Или даже пятый, если считать певицу Епифанцву, с которой было одно появление народу, в программе «Что? Где? Когда?» с песней «Джамайка».

На сей раз им стал Роберт Ленц. Программа концерта была уже достаточно известна публике. Альбом «На перекрестках весны» с его участием уже увидел свет, а хит «Ветер знает» не покидал теле- и радиоэфиры.

Перед концертом была устроена пресс-конференция для калужской пишущей братией. Но активными оказались, как раз журналисты не пера, а микрофона. Собственно, все вопросы были заданы Валентином Черняком (телепрограмма «Кругооборот») и мною, сотрудником «эМ-Си радио».

Остальные хранили гробовое и, подчас, жутко неловкое молчание. Журналистка газеты «Весть» спросила про какую-то тележку из последнего клипа, кто-то, что-то еще спросил, но шквала вопросов среди журналистов не было. Напрасно директор МТО «Лик» Алексей Аллилуев просил их быть поактивнее.

А вот концерт был хорошим и душевным, публика уже знала новые хиты и с удовольствием подпевала артистам, танцевала в проходах.

И Ленин такой непопулярный

5 августа 1996 года в один из первых ночных клубов нашего города, «Синема» (в кинотеатре «Центральный») приезжает техно-проект из Германии Lenin.

Танцевальный проект не совсем немецкий, его создал из своих соотечественников знаменитый в восьмидесятых годах композитор Юрий Чернавский, на тот момент уже проживавший в Германии. Увы, на концерт в клубе «Синема» пришло три с половиной калеки…

6 октября 1996 года по сцене Филармонии вальяжно ходил с микрофоном Михаил Шуфутинский. В газете «Калуга Вечерняя» по этому поводу была опубликована гениальная по своему идиотизму рецензия:

«6 октября в Концертном зале был установлен рекорд. Билеты на лучшие места партера на концерт Михаила Шуфутинского стоили 90 тысяч рублей. Прежнее высшее достижение было перекрыто одним разом на 20 с лишним тысяч. А народ-то все равно валил. И вроде не сказать, что только богачи особенные. И даже не только любительницы «запеканок». Шли, казалось бы, вполне нормальные мужики, которые, как выяснилось, за милых дам могут не только жизнь отдать, но и 180 тысяч, пойдя при этом на такую жертву, как полуторачасовое выслушивание излияний «душевнобольного» и сердцеплачущего певца. Вот и подумай после этого что-то плохое после этого о наших людях. Последнее с себя снимут, лишний кусок не проглотят, а возможность схавать нечто духовное - не упустят. Герои, а не люди, одним словом».

Браво! Но имеется несколько вопросов, которые так и остались без ответа. Кто такие любительницы «запеканок» и почему Шуфутинский «душевнобольной»?

1997 год начался с Бичевской

11 января к нам приезжала Жанна Бичевская. И вот вам еще один перл из калужской прессы:

«...концерт собрал изрядное количество зрителей. Правда, многих разочаровало первое, эстрадное отделение. Но второе, в котором исполнялись, так называемые «песни отца Романа», привело калужскую публику в восторг. Концерт завершился гимном «Боже, царя храни», во время которого Жанна попросила публику встать и присоединится к пению. Кто-то моментально вскочил, кто-то робко поднялся, а кто-то посчитал исполнение гимна не уместным. Даже группа Queen исполняет на своих концертах «God save the queen». Мы же делаем робкие шаги... И это на двенадцатом году перестройки…»

Ну и расскажем про Надежду Кадышеву и группу «Золотое Кольцо», которые приехали к нам 21 февраля 1997 года:

Цена билетов на это выступление была 60 000 - 80 000 рублей. Вот что писала об этом событии калужская пресса:

«На концерте наблюдался невиданный доселе аншлаг, в корне изменивший представления местной прессы о хронической неплатежеспособности и нищете наших сограждан. Большая часть билетов была выкуплена калужскими предприятиями для своих многострадальных сотрудников. Не лыком шит оказался и сам коллектив, отказавшись работать на «жестком гонораре» и согласившийся работать на выручку со сборов. Высокопрофессиональный коллектив, прекрасно осознающий свои кассовые возможности, полностью оплатил аренду Концертного зала, а заработал в итоге даже больше, чем ожидал».

Попса и радио

Дальше в наш город повалили сплошные попсовые артисты. Светлана Рерих (помните такую?), Наталья Лагода (а эту?), группа «Тет-а-Тет», в составе которой засветился будущий участник «Фабрики Звезд» Иракли Прицхалава.

Группа «Руки Вверх» выступала в Калуге вместе с женским коллективом «Стрелки» 2 октября 1998 года на стадионе «Центральный».

Калужское отделение радиостанции «Европа плюс» праздновало свой первый юбилей. Стадион был полон, но к сцене публику не подпускали. Кстати, это был последний концерт на нашем уже не существующем стадионе.

Далее был Леонид Агутин, концерт Натали (ага, та самая с «Ветер с моря дул»), Валерий Меладзе при поддержке калужского отделения «Русского радио», «Отпетые мошенники» и, скорее всего, самый лучший концерт 1999 года – Николай Носков. Первый вокалист группы «Парк Горького» приехал к нам со своим новым, но, увы, несколько «попсовым» материалом.

Все? Да нет, конечно. Были и другие концерты. Я имею ввиду концерты калужских групп в разных точках нашего города.

Тогда это только развивалось. Скромно, нечасто, но концерты были. И, кстати, со следующего материала я расскажу о калужской рок-сцене.

Так что всех благ и до встречи!