Кинолог о нападении псины на детей в Калуге: «Это генетически бракованная собака. Ей просто хотелось кусать»

Ранее мы рассказывали, как в Калуге в микрорайоне Веснушки агрессивная собака напала на двоих десятилетних детей.

Девочке на помощь пришел таксист, а мальчика от собаки отбивали местные жители.

Мы узнали, как себя чувствует пострадавшая девочка, увидели травмы ее одноклассника, которого собака отпустила далеко не сразу.

«Психологически ей тяжело»

- Общее состояние дочки нормальное, она дома, потихоньку начинает ото всего отходить, правда, ногой пока наступает только на носок, на пятку больно, - говорит мама пострадавшей. - Вчера подружка к ней приходила, навещала.

Психологически ей тяжело, боится выходить на улицу, боится собак, - продолжает женщина. - Мы сегодня спускались из дома, надо было только дойти до машины, навстречу шла соседка с маленьким шпицем, моя дочка сначала остановилась, потом стала проходить мимо аккуратно так, с опаской, хотя у соседки собака на поводке, все как положено.

Сегодня дочке сделали очередную привику, всего их будет около семи. Проводят курс антирабической вакцинации (против бешенства - прим.ред.). Диагноз: множественные укусы, раны левой нижней конечности, левого предплечья.

Раны на ноге девочки местами настолько глубокие, что потребовалось накладывать швы.

С дочкой на перевязке в этот раз был папа.

Рука тоже прокусана.

- Владелец предоставил справки, что собака не заражена бешенством, сейчас она на десятидневном карантине дома, - говорит женщина. - Соседи сказали, что хозяин выводил ее гулять поздней ночью, когда никого на улице не было. Но у него самого двое детей, я не представляю, как эта собака сейчас может находиться с его детьми рядом. Даже мне страшно, - завершает разговор калужанка.

Узнать подробнее, как сейчас себя чувствует мальчик, нам пока не удалось, но надеемся, что ребенок тоже потихоньку идет на поправку. По рассказам местных жителей, 10-летнему школьнику также делают перевязки, ребенок лечится. Ранее папа мальчика присылал нам фото травм ребенка.

Мальчик пережил страшные минуты нападения. Нога сильно искусана.

Жуткую рану зашивали.

У мальчика пострадали обе ноги.

«Собаке просто хотелось кусать»

Мы показали видео нападения канистерапевту, кинологу, зоопсихологу, психологу и психотерапевту из города Владимира Лоре ПАНИНОЙ. Женщина около 20 лет работает с собаками. Кинолог была признана лучшим канистерапевтом страны по итогам 2022 года.

Канистерапия - это признанный метод лечения и реабилитации взрослых и детей с использованием специально отобранных и обученных собак, вид медицинской и социальной реабилитации, может использоваться как психотерапевтическая методика.

- Я возмущена этим жутким случаем, - берет слово Лора Панина. - Чем вызвано это нападение собаки? Да ничем! Это абсолютно неспровоцированная агрессия, собаке просто хотелось кусать! На что еще я обратила внимание: она мужчину испугалась! Вы понимаете? Она отбежала! Когда эта собака рвала ребенка, был момент, она немного переключилась и хотела наброситься на вторую девочку, она уже пошла в атаку, я считала это в ее поведении! В этот момент выскакивает мужчина, кричит, и тут собака отходит. То есть она знает какие-то запреты, понимает, что ей сейчас прилетит, попадет.

Если бы собака хотела идти до конца, она бы и этого мужчину атаковала. Но здесь явная агрессия на детей. Значит, что мы имеем? Генетически бракованную собаку, которая взрослого не тронет, а на детей будет кидаться!

Порода американский стаффордширский бультерьер - это декоративна порода, выведенная из спортивной бойцовской породы питбультерьер. Генетически правильно выведенный амстаф абсолютно лоялен к детям, людям. То, что я вижу, - это брак породы. Когда люди покупают щенка без документов, не спрашивая, чем и как живет мать щенков, которая и передает им генетическую лояльность к детям и прочее, получают такую собаку.

Генетически дефектных собак надо сразу усыплять. Возможно, это первичный случай и владелец не мог предположить, что собака себя так поведет. Но он проживает дома с детьми и, как я подозреваю, сигналы уже были.

То, что произошло, ну ни в какие рамки не укладывается. Дети для собак должны быть табу! У правильной собаки должна быть безусловная лояльность к детям.

«Максимально работать с психологом»

- Школьников уже покусали, теперь их нужно реабилитировать, но страх останется с ними на всю оставшуюся жизнь, - продолжает канистерапевт. - Теперь те собаки, которые даже и не думают кусать, будут чувствовать этот выплеск адреналина, а уж они его считывают прекрасно!

Меня саму кусала собака, кавказская овчарка. Казалось бы, я уже столько лет работаю кинологом, у меня свой питомник собак, но этот страх остается с тобой навсегда. Дам совет родителям, насколько возможно максимально работать с психологом. Ко мне дети тоже приходят со страхом к собакам, мы учимся преодолевать его, работа канистерапевта с собакой постепенно дает ребенку реабилитацию.

Девочку и мальчика надо обязательно водить к психологу, который умеет работать со страхом, это должны быть не рядовые школьные психологи, нужны сильные специалисты. Я считаю, работу психолога с детьми должен оплачивать владелец этой собаки. А если он ее взял у какого-то заводчика с документами и прочим, то обязательно привлечь и заводчика за генетически дефектную особь!

Нельзя покупать животных бездумно, без тщательного выбора. Вы же не только себе в дом берете это в будущем чудовище, вы подвергаете риску не только жизни членов своей семьи, но и других людей. Если собака проявляет какую-либо агрессию к детям, ее категорически нельзя использовать для разведения! Такие собаки - брак.

Не отрицаю, есть ответственные заводчики с хорошими амстафами, где многие поколения растут собаки игривые, спортивные, веселые, открытые. Но их мало! Больше безответственных. После таких случаев у людей с адекватными амстафами спокойного житья не будет, но другие не виноваты, что среди владельцев и заводчиков есть люди безответственные, - завершает Лора.

От редакции

Шокирующий случай вызвал большой резонанс не только в региональных СМИ, но попал и на федеральный уровень. После широкой огласки пришло указание из Москвы: следственный комитет Российской Федерации взял на контроль расследование резонансного происшествия в Калуге. Лично Александр Бастрыкин ждет доклада по итогам расследования. Следователи уже забрали дело у полиции и переквалифицировали его в уголовное. Судьба собаки будет решаться позже, сначала ведомства должны провести свои проверки и расследования.

Будем ожидать результатов работы и проинформируем об их решениях.