«Она его завалила и начала грызть»: в Калуге бойцовская собака напала на детей

В четверг, 9 ноября, около 17 часов вечера во многих чатах жителей микрорайона Веснушки появились тревожные сообщения:

«Будьте бдительны, во дворе 36 дома собака напала на девочку, в соседнем дворе набросилась на мальчика, загоните своих детей домой!» Обеспокоенные жители прилагали фотографию агрессивной собаки.

Позже в редакцию пришло сообщение от читательницы:

- В Калуге на ул. Минской бойцовская собака искусала двоих маленьких детей. Только благодаря тому, что все произошло вблизи жилых домов, на крики детей прибежали взрослые мужчины, им удалось отбить детей от собаки, которая кусала их не менее двух минут. Детей увезли в больницу, они сильно пострадали от укусов, накладывали швы. Собака была без хозяина и без намордника. Свидетелями происшествия было множество жителей близлежащих домов.

Нам удалось выйти на связь с родителями двух пострадавших детей, они согласились рассказать страшные подробности вечера на условиях анонимности.

«Мама, меня покусала собака!»

- Я была на работе, моя десятилетняя дочь позвонила мне в истерике, в крике: «Мама, меня покусала собака», - рассказывает мама школьницы. - Мы с мужем вместе работаем, сорвались, муж сразу поехал к дочке, а мне сказал забрать младшую из садика. Он прилетел домой, забрал ребенка и срочно повез в Анненки. Я тем временем вернулась с младшей домой и у дома узнала все подробности.

Моя дочка с подружкой стояла у пятого подъезда дома № 36 по улице Минской, они разговаривали, внезапно на мою дочь налетела собака, начала грызть. Рядом в машине сидел таксист, он выскочил из машины, подхватил моего ребенка, собака прыгала, продолжала бросаться. Он как мог собаку ногами отпинывал, защищал ребенка. Потом посадил дочку и ее подружку в машину свою, закрыл и побежал во двор мальчика помогать спасать.

В соседнем дворе играли мальчики. Пока таксист детей запихивал в машину, видимо, собака переключилась и побежала туда, накинулась на одноклассника моей дочери, завалила и начала грызть.

Пока я ехала с работы, наши соседи и мама пострадавшего мальчика поднимались к квартире хозяев. Там горел свет, дома никого не было. Соседка из квартиры напротив сказала, что вышла ранее, увидела дверь нараспашку, прикрыла ее. Соседи почему еще пошли туда, было страшно, ведь у хозяина собаки у самого двое детей, одному девять лет, другой в садике. Собака, кажется, американский стаффордширский терьер. Ее я раньше не видела, хозяев не знала.

- Какие травмы у вашего ребенка?

- Рваные кусаные раны. Выписки под рукой нет, но одна рана 3 на 2 сантиметра. Собака прокусила ногу в двух местах, пять швов наложили. Левую руку прокусил в районе локтя. Сейчас мы на перевязку ездили, туда швы не наклывают, у нее из этой раны подкожная клетчатка торчит. Куртку зимнюю мембранную прокусил насквозь. Дочку таксист спас, мальчик пострадал сильнее.

- Как ваша дочка переживает эту ситуацию?

- Она боится выходить на улицу. Уже сидит и винит себя, что пошла гулять. Говорит, если бы не пошла, ничего бы не произошло. И она даже пытается в какой-то степени собаку жалеть: «С одной стороны жалко собаку, с другой стороны нет, страшно, боюсь». Она всю ночь не спала, все болит, на ногу наступать не может, помогаем вставать. Я следила всю ночь за температурой, да и просто заходила в комнату дочери, зайду, поцелую, посмотрю, как она.

- Владелец собаки выходил на связь?

- Ему дали номера телефонов наших супругов, потому что мы, женщины, все на эмоциях, а мужья наши могут с ним поговорить. Они встречались с ним, разговаривали. Потребовали справку, что собака привита. Требовали, чтобы усыпил собаку. Когда владелец приехал на место происшествия, пошел искать собаку в поле в сторону Кречетникова Парка. Не нашел, стал садиться в машину и пытаться уехать, мы все подошли к нему и просили остаться, дождаться полиции. Он ответил: «Мне нужно поймать собаку, она может быть в другом районе». Мама пострадавшего мальчика сначала не хотела его отпускать, я ее попросила, ведь в другом районе тоже могут гулять дети, они могут пострадать. И в тот момент, как он стал отъезжать, из-за соседнего дома выбежала эта собака. Он ее ловит, сажает в машину, везет к своему подъезду и заводит домой.

Мы, конечно, подали заявление в полицию. Туда ездили и мы, родители пострадавших детей, и соседи-свидетели. Девочка, которая была с моей дочкой, давала показания.

Контакты таксиста мы еще будем пытаться найти, потому что вчера в состоянии стресса, во всех этих событиях, мы просто не догадались даже спросить его номер телефона, не запомнили номер машины. Это он оказался рядом, он оказал помощь моей дочке.

Мальчика собака погнала, завалила, грызла за ноги. Когда его прирнесли на руках домой, маме там плохо стало, она говорила мне позже, что просто куски мяса висели.

«Собака даже не реагировала, кровь почувствовала, и все»

- Я ехал с работы, мне позвонил сосед, сообщил, что произошло, - начинает рассказ папа десятилетнего школьника, пострадавшего от нападения собаки. - Жена была дома, когда ей на руках принесли сына, она в шоке была, потому что увидела эти раны, они серьезные. Жизни сына ничего не угрожает, но пострадал сильно. Мы отвезли ребенка в Анненки. Ран много разных, бедро разорвано - около 8 сантиметров рана, колени, икры. Раны на нижней части тела.

После того, как таксист отбил у собаки девочку, животное побежало в соседний двор, к дому № 34 по улице Минской, там играли парнишки. Некоторые ребята замерли, когда увидели собаку, она пробежала мимо, мой сын испугался и начал бежать, ну вот такая у него реакция произошла на неожиданную ситуацию. Собака кинулась на него, повалила на землю, кусала. Подбежали соседи, пытались отогнать и палками, и камнями, собака даже не реагировала, вцепилась. Кровь почувствовала, и все.

Рядом проходила молодая мама с коляской, она нашла где-то в траве палку, подбежала, начала палкой собаку бить, чтобы отпустила моего сына.

- Как мальчик переживает все случившееся?

- Пока сложно сказать, он скорее в шоке пребывает, не понимает до конца, что произошло. Но боится на улицу выходить. У меня еще дочка есть, мы ее разбудили сегодня в школу, а она говорит: «Не пойду, там собака».

Мне даже в голову не приходило, что в нашем районе может такое произройти. Все молодые семьи с детьми, все адекватные, а тут вот как оказалось.

Вчера после всех событий я говорил с хозяином собаки. Он признает свою вину, но тем не менее, у ребенка моего останется в памяти это происшествие. Как, думаю, оставило отпечаток на всю жизнь и для тех детей, кто стал свидетелем того, как собака пытается разорвать ребенка.

Если бы в этот момент вокруг не было никого из людей, собака бы не остановилась точно.

Я хочу, чтобы владельцы таких собак задумались, несли ответственность. Даже вчера вечером мы после всего сидели с соседями у подъезда, мимо проходил человек с точно такой же собакой. Собака была на поводке, но без намордника. Мы ему тут же сделали замечание, рассказав, что сегодня произошло. Гуляйте с собакой, но одевайте ей намордник. На что он ответил: «Моя собака, я в ней уверен».



Редакция обратилась за комментариями в полицию, там сообщили, что по данному случаю уже проводится проверка:



- 9 ноября в дежурную чать УМВД по городу Калуге поступило сообщение о нападении собаки на двух несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, обстоятельства устанавливаются.



ЧП произошло в тихом спальном районе Калуги - микрорайоне Веснушки.