Калужанин прошёл пешком по осеннему Крыму

Большая Крымская тропа – известный маршрут среди любителей походов, найти его можно в одноименной группе в соцсетях.

Павел Раченко прошёл его вместе с другом Юрием.

Маршрут они разбили на две части.

- Всего тропа охватывает 600 км, проходит через все побережье Крыма, - рассказывает Павел. - Начинается она в степях от Керчи, потом идёт через города Феодосию, Судак и постепенно из бухт поднимается в горы.

Павел Раченко свой отпуск всегда проводит активно.

- Когда тропу проектировали, старались захватить как можно больше видовых мест и избегать тех участков, где проход затруднён виноградником, частным сектором и т.д.

Конечно, совсем обойти такие места не удалось: кое-где были перегороженные дороги, встречались препятствия. Но в основном маршрут можно пройти свободно, без посещения заповедников и подобных мест, требующих извещения властей.

Составили тропу несколько лет назад. В неё объединили ранее разрозненные маршруты. И первым тропу прошёл известный путешественник Александр Советов.

В соцсетях легко найти трек Большой Крымской тропа, который можно наложить на карту, закачать в навигатор и идти по нему. Там обозначены пути сходов с маршрута, откуда можно уехать, если что-то случилось, нанесли источники воды, потому что в Крыму проблемы с водой: она бывает только по весне или поздней осенью, летом источники пересыхают.

Добавили магазины, палатки, где можно провизию закупать, достопримечательности, встречающиеся по пути, видовые площадки. Карту стараются поддерживать в актуальном состоянии.

Амбициозный план

Поскольку маршрут протяженный, мы решили разделить его на несколько частей и проходить постепенно. Также нам показалось неинтересно идти по степи, и мы её исключили.

Павел и Юрий вот время путешествия по Крыму.

Продуманность маршрута позволяет составить из неё приключение себе по силам: от короткого похода на пару дней до длительного автономного путешествия.

- Первую часть Большой Крымской тропы мы с Юрием прошли в начале сентября 2021 года: за неделю - 220 км. Начинали свой путь от Феодосии. До Судака шли практически вдоль побережья вместе с отдыхающими на пляжах, а потом поднялись в горную часть и по безлюдной местности добрались до Ангарского перевала.

Идти между городами легко: продукты и воду не нужно нести на себе, а можно закупать по мере надобности в магазинах. Но основные достопримечательности и видовые места находятся вдали от поселений.

Точки заброски начинаются с низин, и постепенно ты поднимаешься в горы. Когда идёшь по плато – проще, самое тяжёлое – первый набор высоты. Потом просто надо поддерживать высоту. Бывают подъемы, но это уже не так сложно.

Погода в Крыму непредсказуемая. На побережье было жарко, мы шли в футболках, а ночью в горах прохладно, без спальников и тёплой одежды некомфортно.

Поскольку километраж приличный, а время отпуска ограничено, мы хотели это компенсировать большими дневными переходами. Тогда у нас был амбициозный план – идти по 30 км в день. Такой темп мы выдерживали дня четыре. Потом чуть сбавили до 25 км, старались уложиться в график.

23 км в день

- В этом году решили пройти вторую часть маршрута. И тоже выбрали сентябрь, чтобы было прохладней. И хотели увидеть золотую осень - самое красивое время года в Крыму.

Но сентябрь оказался жарким, и деревья стояли ещё относительно зелёные, хотя уже были красивые, облетающие дубы, буки с золотыми листьями.

Первая часть похода в 2021 году у нас была больше любительско-комфортной: мы шли вдоль городов, винзавода, виноградников. В этом году вторая часть была больше видовой: шли в основном по горным хребтам, почти не спускались вниз.

- Начали путь от Ангарского перевала и дошли до Балаклавы. За 8 дней преодолели 180 км, при этом в день проходили около 23 км. В какие-то дни были сложные переходы, перевалы, а в какие-то полегче: хорошая дорога по лесу, мы там практически ничего не видели, зато шли быстро, по спортивному.

Серебряные струи

- Так как было тепло, нам пришлось брать запас воды. Потому что в некоторые дни мы оставались совсем без родников. Плюс в родниках, где сделаны накопители из колец, бетонных баков, вода не была чистой.

Зато прошли много красивых мест. Увидели водопад Серебряные струи. Когда-то я уже был здесь, водопад тогда был высоким, покрытым мхом, по нему стекали ручьи.

И за счёт того, что на него падает свет, ручьи серебрятся. Действительно, серебряные струи. Потом его подмыло, и он обвалился.

- Теперь струй гораздо меньше, уже не постоишь под водопадом. Но там осталась стоянка. И если раньше это был туробъект, на который все стремились попасть, то сейчас туристов мало, ну и не сезон, конечно, был.

Пещерные города

- По пути, в окрестностях Бахчисарая, мы хотели посмотреть пещерные города в скалах. Шли к ним мимо монастыря, который находится в долине. Его достраивают, экскурсий пока нет. Но вокруг проходят тропинки, и можно походить, посмотреть монастырские окрестности. Там в стенах есть интересные рельефные изображения.

В пещерные города вход платный – 300 рублей. Пока мы доставали из рюкзаков деньги, нам рассказали удивительные истории, как там жили люди, как в глубине из колодца добывали воду, выдерживали вражеские осады, про предателей, которые сдавали эти города…

- Сам пещерный город Чуфут-Кале большой, вокруг открываются потрясающие виды. Пещер много, целое общежитие. Заходишь, внутри они похожи на наши кухни, кровать поставить - и можно ночевать. У нас такие комнатушки сейчас сдаются как хостел.

А вот дорога в пещерном городе была каменистой, из-за того, что там часто пользовали телегами, появилась серьезная колея. Пройти по ней трудно.

- Поблизости есть мусульманские мечети с интересными орнаментами в камне и православные горные храмы. Проходы везде платные, даже на мусульманское кладбище.

Можно увидеть средневековый пещерный монастырь Качи-Кальон. Изначально там жили отшельники, которые выдолбили в скале пещеры. Кстати, горная порода там мягкая, даже пальцем царапается.

Сейчас монастырь активно реставрируют, восстанавливают мозаику, обновляют проёмы в скалах, укрепляют склоны. Есть сувенирная лавка и лавка с монастырскими продуктами.

- А спуск к храму - из автомобильных покрышек. Там была очень крутая тропа, они решили её улучшить с помощью вот такого доступного материала. Из покрышек сделали ступени. По ним тоже не очень удобно ходить, но лучше, чем по крутой тропе. Покрышки там вообще универсальный материал, ими и склоны укрепляют.

Пройдут даже дети

- Крымская тропа соединяется и с официальным маршрутом, который сделали крымские власти. Называется он Большая Севастопольская тропа.

Маршрут размечен, благоустроен: поставлены указатели с направлением, километражем, сделаны мостики, и в сложных моментах, где надо залезать по трудным подъёмах, в камни вмонтированы держатели для тросов-перил и скобы-ступени.

Установлены большие информационные стенды, на которых отмечены важные точки, где возможны стоянки, привалы и примерное время до них. Указан профиль высот, чтоб знать, где какие подъемы и рассчитывать свои силы.

Тропу сделали относительно безопасной даже для начинающих путешественников.

Можно приехать в Севастополь и на пару дней выбраться, даже с детьми, в горы, пройти какой-то участок этого маршрута. Приехать на автобусе в определенную точку Большой Севастопольской тропы, пройти километров 15-20 до следующего перевала и вернуться обратно на автобусе. Получится интересное путешествие выходного дня.

Зимовка на побережье

- Конечной точкой нашего маршрута была Балаклава. На подходе к ней, мы решили ещё на три дня остановиться на диких пляжах. Рядом находятся пляжи «Инжир», «Золотой», «Серебряный». Мы выбрали «Инжир». Море было тёплым, спокойным, практически без медуз, только если заплыть подальше попадались крупные непрозрачные медузы.

На «Инжире» встретили пару, которая решила остаться зимовать в палатке на побережье. Это люди уже в возрасте, по-моему, из Волгограда, и у них не первый опыт такой зимовки.

Они останавливались на зиму на побережье со стороны Сочи и рассказывали, что снега практически не видели. И сейчас решили провести холодное время года на море. Они уже приспособились, обустроились, готовят еду на горелке, знают, где воду брать, продукты. Там в 5-6 км Балаклава, это час-полтора идти.

Минус пять килограммов

- С погодой нам повезло. За все время, пока мы шли, дождя не было ни разу, он пошёл только в день нашего отъезда.

Вставали мы с солнцем, часов в 5 утра, чтобы выйти не позже 8 часов. И шли до 17 часов. Потому что по старой туристской традиции после 17 уже хороших стоянок не найдешь. Ну и в 18 часов там вечерело, а в 19 уже было темно. Ночи тёплые, спали без утепления.

Рюкзаки в этот раз брали облегченные, постарались уложится в 12 кг, хотя обычно бывает 20-25. Готовили на горелке, взяли с собой хлопья быстрого приготовления: рис, гречку, овсянку и мешали их со специями.

У Юры проблемы с суставами, ему нельзя мясо, поэтому поход у нас получился вегетарианский и максимально облегченный: 70 г каши на утро и 70 г каши на вечер. Обошлись без мяса и бобовых. За время похода я скинул более 5 кг, но сил хватало.

По дороге встречалась ежевика, шиповник, кизил. В поселках попадался инжир. И уже начался сезон грецких орехов, они падали, мы их собирали. В поселках покупали арбузы и дыни.

Смелые белки

- Во время похода встречали разную живность. Особенно много белок: смелые, бойки, бегают, ничего не боятся, собирают шишки, зерна какие-то. Отнимали у нас шкурки от дынь, печенье выхватывали прямо из рук.

Встречали ещё сколопендр, пауков, змей – ужей в основном, богомолов. Ещё как-то вечером, часов в 17-18, на тропинке видели кабана. Он просто стоял, смотрел на нас, без агрессии, не хотел ни убегать, ни подходить.

И в это время года у оленей начинается гон, они громко кричат всю ночь, это конечно мешает спать.

Новые планы

- Теперь из планов – закончить с Уралом. Мы уже прошили Полярный, Южный Урал, остался Приполярный - гора Манарага, Народная.

С дочкой в следующем году собирались на Фишт – это лёгкий поход, чтобы заодно и на море отдохнуть. Стараемся каждые 5 лет туда ходить. И давно собираюсь на Архыз.

А питерские друзья зовут на Ладожское озеро посмотреть отечественные фьорды. Осталось только отпуска найти на всё.