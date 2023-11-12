Калужанки научились вышивать шёлковыми лентами и создают шедевры

Людмила Конина по профессии учитель математики. Сейчас она на пенсии, но скучать дома ей некогда. Теперь она вся в творчестве. Людмила Алексеевна увлекается вышивкой лентами.

- Меня часто спрашивают, почему я этим занялась, - говорит мастерица. - Я старалась ответить на этот вопрос, рассказывала, что мой дедушка был портным, а я полюбила вышивку.

Но потом поняла, что это должно идти изнутри человека. Я занималась разными видами рукоделия: шила, вязала, создавала панно-аппликации. Совершено случайно пришла к вышивке лентами. И не ожидала, что так подсяду, что всё отодвину, кроме неё.

За 12 лет Людмила Конина стала настоящим профи, да ещё и других этим видом рукоделия заразила. При шопинской библиотеке организовала клуб любителей вышивки «Рисуем лентами».

Однажды туда заглянула Любовь Катина. До этого о вышивке лентами она и не знала. Но попробовала вышивать и с головой ушла в этот процесс. Днём некогда было: семейные заботы, вышивала ночами.

И продолжает вышивает вот уже почти 12 лет. Жить без этого не может. Хотя дело это тонкое и кропотливое. Например, чтобы изобразить сирень, надо каждый маленький цветочек отдельно вышить и прикрепить. Зато такая красота получается! Цветы, как живые. Они объемные, реалистичные. Не верится, что это вышивка.

А несколько лет назад к Людмиле Кониной и Любови Катиной присоединились Елена Петрова и Светлана Власова. Для них вышивка лентами стала настоящим открытием, которое сейчас делает их счастливей.

- Случайно на выставке увидела вышивку лентами, - рассказывает Светлана. – И она меня просто поразила. Вышивать я не умела, но, глядя на потрясающие работы, сказала: «Тоже хочу так научиться». И очень благодарна Людмиле Алексеевне за то, что она научила меня.

- Знаете, как это затягивает, - добавляет Елена ПЕРОВА. – Я люблю вышивать цветочные композиции. Это такая радость – создавать красоту! За окном хмурая погода, а здесь яркие шёлковые ленты. И все заботы, проблемы уходят на второй план, погружаешься в творчество, настроение сразу понимается.

Прекрасные мастерицы Светлана Власова, Людмила Конина, Елена Перова и Любовь Катина.

Атлас и шёлк

Калужские мастерицы вышивают серьёзные картины: цветы, пейзажи, птиц, а ещё серьги, броши, подвески. Украсили ленточной вышивкой новогодние шары.

И эти работы можно увидеть до 24 ноября в Доме мастеров. Там при поддержке Министерства культуры м туризма Калужской области проходит выставка «Живопись лентами».

- Вышивать за 12 лет мне не надоело, потому что всё время открываешь что-то новое, техника меняется, - говорит Людмила КОНИНА. – Выбираем картины художников, которые нам нравятся. Переносим на ткань. Картинка печатается в мастерской на габардине.

Людмила Конина сама переносит картину на лён.

- Если берешь лён, то можно сделать подмалёвку – с помощью специальных красок самому перевести картину или свою авторскую нарисовать. Раньше, когда мы только начинали вышивать, принт полностью не зашивали: воду, небо, дальний план. Но тенденции последнего времени таковы, что заполняется всё пространство.

По словам калужских мастериц, на пейзажи у них уходит три - четыре месяца. Если есть идея, то засиживаются до полуночи.

Раньше они использовали атласные ленты, теперь чаще вышивают турецким искусственным шёлком, китайским натуральным шёлком. Материалы сейчас дорогие, поэтому обычно покупают белые ленты и сами их красят.

Плюс используют нити мулине, хлопковые «Ирис», вязальную пряжу. После того, как работа готова, ее тоже тонируют. В ход идут краски для шёлка, акварель, пастель, определённые карандаши.

- Есть две категории вышивальщиц, - объясняет Людмила Конина. - Одни любят всё, что делают. И это правильно, надо любит то, что создаёшь. А другая категория, к которой отношусь я, любят себя критиковать.

Я все время в своих работах нахожу какие-то недостатки. Но это заставляете меня совершенствоваться. И чем больше занимаюсь вышивкой лентами, тем больше переделываю. Хотя это мне абсолютно не свойственно, я терпеть не могу переделывать.Раньше ничего не распарывала. А сейчас часто распарываю, вытаскиваю, выкидываю атласные ленточки.

Оценивать работу мне помогает камера на телефоне. Когда делаешь, не видишь недостатков. Но стоит сфотографировать, снимок передает все изъяны, видишь, где надо разгладить или листва крупноватая получилась. Камера – мой первый советчик. И конечно, мы друг с другом советуемся.

Вышивка лентами - это не только картины, но и диванные подушки, скатерти, коробки, ключницы. А ещё можно декорировать сумочку, кошелёк, какие-то элементы одежды. Поэтому у калужских мастериц ещё много идей.

На открытии выставки мастерицы провели мастер-класс.