Историческое событие: краеведы изменили дату рождения калужского драматурга Соловьева - соавтора Островского

В этом году громко отмечается 200-летие со дня рождения знаменитого драматурга Александра Островского.

Но не все знают, что в Калуге жил соавтор Островского, драматург со сложной судьбой Николай Соловьёв. Вместе они написали пьесы «Светит, да не греет», «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Счастливый день».

И в этом году произошло важное событие: калужские краеведы установили точную дату его рождения.

Соловьёв оказался старше на 2 года, чем считалось. Родился он 7 ноября 1843 года, хотя раньше везде значилось 6 ноября 1845-го. Получается, юбилей в этом году не только у Островского, но и у его соавтора калужанина Соловьева - 180-летие со дня рождения.

Отметили круглую дату 7 ноября в библиотеке им. Белинского. Собрались исследователи творчества Николая Соловьёва, краеведы, сотрудники архива.

- Произведения Соловьева были поставлены на сценах ведущих театров нашей страны. Шли они и в Калужском драмтеатре. Да и жизнь драматурга тесно связана с Калужским краем, - открыл юбилейную встречу министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ. - В этот юбилейный год, по распоряжению губернатора Калужской области Владислава Шапши, создан областной организационный комитет.

Запланировано около 100 различных мероприятий, посвященных Николаю Соловьёву. Многие учреждения культуры рассказывают о нём, на электронных ресурсах создают рубрики, организуют выставки.

На днях такая выставка открылась в Калужском объединённом музее-заповеднике. Знакомить с творчеством Николая Яковлевича Соловьева будем и детей во всех образовательных школах.

Павел Суслов рассказал, что в этом году в области будет множество мероприятий, особенно для молодёжи, посвященных Николаю Соловьёву.

Запрос в Рязань

Из 55 лет 39 Николай Яковлевич Соловьев прожил в Калужской губернии, а родился он в Рязани. Поэтому краевед Нина Фомина сделала запрос в Рязанский госархив.

Там, в метрической книге Староямской Николаевской церкви была найдена запись от 8 ноября 1843 года о рождении 7 ноября 1843 года у художника императорской академии художеств Якова Егоровича Соловьева и его жены Пелагеи Фёдоровны (Стариковой) сына Николая. Даты указаны по старому стилю.

Эту подтвердили и сотрудники Калужского госархива, которые провели своё исследование.

- У нас имеется копия аттестата об окончании Соловьёвым калужской мужской гимназии 25 июля 1861 года, там значится, что Николаю от роду 17 лет, а в ноябре того же года ему исполнится уже 18, - рассказала сотрудник Государственного архива Калужской области Светлана СИМОНЕНКО.

В аттестате за 1861 год значится, что Николая Соловьеву 17 лет.

Слава и забвение

Из Рязани в Калужскую губернию 7-летний Николай Соловьев приехал с матерью в 1851 году, когда после смерти отца Якова Соловьева, семья осталась без средств к существованию. Пелагея Фёдоровна принимает приглашение сестры перебраться в деревню Якшуново (ныне Дзержинского района) Калужской губернии.

Николай сначала находится на домашнем обучении в семье тётки, а потом поступает в калужскую мужскую гимназию. Там участвует в любительских спектаклях, пробует сам писать пьесы. И увлекается пением, любит русские романсы.

Закончив обучение, получает место комнатного надзирателя (воспитателя) в пансионе при гимназии. А директор гимназии Бибиков, зная, что Соловьев заядлый театрал, выпросил для него в театре бесплатный стул.

Николай посещает спектакли, и понимает, что писать пьесы у него не достаёт образования. Тогда он уезжает в Москву и поступает в университет вольнослушателем. В это время сильнейшее впечатление на него производят пьесы Островского.

Он пишет собственные рассказы, пьесы. Но его рассказы запрещены цензурой, а пьесы названы неудобными в исполнении.

Пьесы Николая Соловьева шли во многих театрах. Ставят их и сейчас.

Не получив поддержки от издателей, друзей, своей первой любви калужанки Ольги, Соловьев, бросает университет, заканчивает учительские курсы и решает идти учить народ грамоте.

Весной 1969 года в возрасте 26 лет Николай возвращается Калугу и получает место учителя арифметики и геометрии в Мосальском уездном училище и женской прогимназии. Работает там 4 года, а люди, которых встречает, становятся прототипами героев его пьес.

Затем Николай Яковлевич уезжает Петербург, надеется там сотрудничать с театрами. Но его пьесы нигде не принимают. Посчитав себя никчемным человеком, раздираемый противоречиями, он становится послушником в монастыре и преподаёт в воскресной школе, получая скромный заработок, на который живет сам и содержит мать. Но по-прежнему продолжает писать пьесы.

В монастыре 33-летний Соловьёв знакомится с таким же послушником - литературным критиком Константином Леонтьевым, который старше его на 12 лет. У Леонтьева большой круг знакомых в литературных кругах. Он устраивает встречу Соловьева и Островского. Несмотря на то, что Островский старше Соловьева на 20 лет, между ними завязывается дружба.

Лето 1876 года Николай Яковлевич проводит в имении Островского Щелыково. Они вместе работают над пьесами «Счастливый день» и «Кто ожидал?», которая позже стала называться «Женитьба Белугина». Начинается новый, счастливый, период жизни калужского драматурга. Его пьесы публикуют, их ставят театры, критики пишут хвалебные отзывы.

Сотрудничество с Островским длится четыре года, но и потом они сохранили дружеские отношения и переписывались до самой смерти Островского. Было написано 191 письмо, из них 82 – Островским, 109 – Соловьевым.

В личной жизни Соловьева тоже происходят изменения. Когда ему было уже за 40, он женился на 23-летней Варваре Раевской, у них родились пятеро детей. Через два года после женитьбы семья приезжает в имение Варвары - хутор Крутое Мещовского уезда. Живёт на гонорары, которые присылал Островский.

А получал деньги за общие пьесы именно Островский, так как он стоял первым автором. Половину отсылал Соловьеву. А за «Женитьбу Белугина» отсылал гонорар полностью. Известие о смерти Островского сильно подкосило Соловьева. Его финансовое положение стремительно ухудшалось.

Тогда семья переезжает в Юхнов, снимает на окраине простой деревянный дом. Там Соловьев прожил два года.

Когда 27 ноября 1898 года в возрасте 55 лет Николай Яковлевич скончался, оказалось, что его даже похоронить не на что. Знаменитая актриса Мария Савина организовала спектакль, сборы от которого пошли на похороны. А позже она выхлопотала семье Соловьева пенсию.

Сохранить дом

- Ноябрь – знаковый месяц в личной судьбе Соловьева, - говорит краевед Николай БРОКМИЛЛЕР. - Он родился и умер в ноябре. Похоронен в Юхнове. И теперь требуется исправить дату рождения на надгробии.

В Юхнове чтят его память. Его именем названа одна из улиц, но не всем жителям понятно, какой именно Соловьев имеется ввиду. Поэтому стоит добавить к названию или инициалы, или уточнение: драматурга Соловьева.

Дом, где жил драматург находится в плачевном состоянии.

Переживают краеведы и за судьбу калужского дома Соловьева. Драматург с матерью жили в доме мещанки Масленниковой на ул. Венской (Луначарского, 5, напротив библиотеки им. Белинского). С этого адреса уходили его письма Островскому.

Дом признан мемориальным, он имеет хозяина, который не следит за ним. Часть крыши обвалилась, дом разрушается. Краеведы надеются, что он будет отремонтирован, и там разместиться литературный центр и музей Соловьева.

А небольшой сквер рядом с библиотекой им. Белинского предлагают благоустроить, назвать в честь Соловьева и установить там информационный щит о жизни и творчестве драматурга, а также других калужских писателей.

С просьбой сохранить в Калуге дом Соловьева по видеосвязи обратилась и праправнучка драматурга Ирина Соловьева.