Осенью калужская молодежь собиралась в бане на ночлежку

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Домой не приходят

В холодное время года, когда урожай уже убран, в деревнях у молодёжи начинались посиделки. Информацию, как они проходили в Калужской губернии, в конце ХIХ века собрали сотрудники Этнографического бюро графа Тенишева. Так, этнографы приводят информацию из Калужского и Жиздринского уездов:

«Осень - скучная пора в деревне - для молодежи проходит сравнительно оживлённо и коротается компаниями. С осени, после покоса начинаются сборища в бане, «на гулёшки, на ночлежку».

В будни собирают одни девки разного возраста. Начиная с 12 лет. Сидят они при лучине далеко за полночь, иногда ночуют там. Всё это делается, строго говорят, с попущения родителей, но не с позволения. Родители относятся к ночлежкам как к неизбежному злу, которое не пресечёшь. По будням девки плетут лапти, вьют оборы (завязки у лаптей), иные шьют. Все эти работы сопровождают песнями.

Особенно не по сердцу родителям ночлежки праздничные, когда к девкам по приглашению их собираются парни. Работы будней обыкновенно откладываются в сторону, и девки начинают приготовлять для парней угощение.

Угощение меняется с каждым новым праздником, в зависимости от тех средств, которыми располагают девки-хозяйки ночлежки. В один праздник варят свёклу, в другой – каравайцы, картоху.

Веселье сопровождается песнями. Каждый парень выбирает себе какую-нибудь одну девку и на ней сосредотачивает своё внимание.

К «чужой» лезть не позволяется, иначе возникнет недовольство или даже драка между парнями. Девки разбегаются в следствие происходящего скандала и битья стекол в бане. Хотя надо сделать оговорку, что подобные случаи редки.

Просидевши до полуночи, тушат лучину. И парень в объятиях девицы, выбранной им, ложится спать. Позволяя себе вышеупомянутые вольности, парни и девицы в данной местности соблюдают целомудрие. «Малиничка как катинятачки лежат сабе асобя, а у бани у аднэй».

Родители недружелюбно относятся к ночлежкам, иногда не пускают дочерей туда, но в большинстве случаев последние поступают вопреки желаниям родителей, сплошь и рядом действуя обманом: «Там буду работать лапти спляту, аборы савью, дома спать буду». А, наверное, домой-то не придёт.

Девушка, не выбранная парнем на ночлежках, тяжело страдает. Она является совершенно лишней…

Парни допускаются на ночлежки только из своей деревни, чужих отваживают даже побоями. Я сам подобного случая не наблюдал, но приведу рассказ одного крестьянина. Он, Родион Шустиков, приехал в Голышовку (от Овсорока около 5 верст): «…Оттуда – к девкам, навстречу голышовские ребята и кричать: «Что за люди, почём идёте? Кто вас просил тут ходить?»

И, к счастью рассказчика, его выручил один из знакомых мужиков, а то парни готовились было вздуть его. Редкое явление подобных ссор объясняется, вероятно, боязнью чужих парней ходить по чужим вечеринкам.

На ночлежки собирается одна молодежь, ни вдовы, ни родители, ни замужние, ни мужчины чужих деревень никогда в них не участвуют, очевидно, в следствие исстари сложившегося обычая».

А вот в Медынском уезде посиделки устраивались только с ведома старших. На праздники вскладчину снимали избу, там собирались только холостые парни и девушки, изредка - молодые вдовы. Устраивали пляски, игры, пели песни.

Парни обычно угощали девушек орехами и пряниками. Иногда выставляли немного красного вина или водки. Стиль общения был достаточно свободным…принято было удаляться парами, подобно хороводному «стоянию за углом».

Худого красивым не назовут

Краеведы Этнографического бюро также описали качества, на которые обращают внимание парни и девушки, выбирая себе пару.

«Для счастливого ухаживания за девкой парень должен обладать известными достоинствами. На первом месте стоит внешняя привлекательность, отсутствие какого -либо уродства по пословице: товар лицом продается.

Без этого качества ни сила, ни ловкость, например рябого молодца, сами по себе не могущественны. «Да медведь здоров, а что им делать», - рассуждала одна крестьянская девка.

Но из красивых берёт перевес сильный и ловкий, так как он обыкновенно выделяется из других и пользуется уважением. Это своего рода «молодечество». С парнем подобного рода не пропадешь и не заснёшь, как говорится…

Девушка, чтобы завлечь парня, должна тоже отвечать известным условиям. На первом месте, опять же, привлекательность, красота, смазливое лицо.

Чтобы иметь успех у парней, девушка должна выделяться среди подруг. Ей прежде всего, разумеется, помогает красота, наряды, опрятность: сережки с пушками, красивая рубаха, понева.

Веселье, умение петь песни хорошо, так как не всякая крестьянка сумеет, участвовать в хороводах, работать, когда нужно, хорошая душа, незлобливость, умение по-своему ловко плясать, руководить девками другими, быть душой компании – вот наиболее заметные качество общей любимицы, за которой не прочь притрепнуть каждый парень.

Я упомяну, что не назовут красивым или красивой худого или худую, а всегда встречаются такие выражения: «Красивая девка кровь с молоком и статная». Не любят страшно нерасторопности и неповоротливости – «лепех», как говорят…

Часто девические мечтания выйти за избранного парня замуж, в следствие различных условий жизни, не сбываются, и они делаются жёнами других».