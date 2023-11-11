Выбор велик: какие культурные события ждут калужан на следующей неделе

В этот раз жителей и гостей города приглашают окунуться в мир ирландского шоу, поохотиться за сокровищами, послушать классическую музыку и не только.

Как обычно мы публикуем нашу традиционную еженедельную афишу мероприятий, где вы сможете подобрать досуг на ваш вкус.

Давайте начнем.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

11 ноября в 12:00 состоится трансляция сказки «Волшебник Изумрудного города».

Зрители услышат композиции в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии, дирижер - Игорь Манашеров. В программе музыка Дворжака, Дюка, Холста и других композиторов. Вход свободный.

Также 11 ноября, но уже в 19:00 пройдет Ирландское шоу «Celtica».

Зрителей познакомят с танцевальной и музыкальной культурой Ирландии. Кельтские мелодии, ирландский степ, живая музыка и пение солистов. Труппа танцуют уже более 10 лет, причем с культурой «Изумрудного острова» они знакомы не понаслышке, ведь сами обучались у мировых звезд ирландского танца - Колина Дана, Джона Кэрри, Ронана МакКормака и других.

12 ноября в 15:00 состоится Юбилейная концертная программа Народного коллектива ансамбля танца «Калужский сувенир» «Только начало…»

Руководителем и постановщиков выступает Елена Соболева. На концерт можно попасть как по билетам, так и по приглашениям.

12 ноября вечером, в 19:00, состоится оперетта «Гастроли неподражаемой Сильвы в Гостиных рядах».

Артистка кабаре Сильва Вареску и дворянин Эдвин фон Валлергейм безумно любят друг друга и даже играют свадьбу за кулисами. Как высший свет переживет женитьбу Князя на простой певичке, сколько всего могут выдержать два любящих сердца и чем эта история закончится, вы сможете узнать сами.

13 ноября в 16:00 состоится трансляция концерта «Короли и дьяволы».

Зрители услышат композиции в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, дирижер - Александр Сладковский. В программе: «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон» Георга Генделя,

Торжественный коронационный марш Чайковского, Куплеты Мефистофеля из II действия оперы «Фауст» Шаля Гуно и другие.

16 ноября в 19:00 состоится спектакль «Одинокая насмешница».

Веселая и одновременно грустная история. Постановка повествует о последнем годе жизни советской и российской актрисы театра и кино с неповторимым чувством юмора, народной артистки СССР и лауреата трех Сталинских премий - Фаины Раневской. Она снялась в фильме «Подкидыш» в роли Ляли, а также многих других. Действие спектакля происходит в ее московской квартире. В главной роли – Ольга Хохлова, сыгравшая Людмилу, бабушку Никиты, в сериале «Лада Голд», в котором также снялся Павел Прилучный.

17 ноября в 19:00 состоится концерт «Струн гитары наслажденье...».

Одним из ведущих сольных инструментов этой программы станет классическая гитара. Зрители услышат Сюиту «From Yesterday to Penny Lane» кубинского композитора Лео Брауэра, попурри Артура Серобяна «The Beatles» и другие как современные, так и классические композиции в исполнении струнного квартета и гитариста Юрия Алешникова.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

11 ноября в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».

Постановка является продолжением романа 12 стульев. Только теперь Остап Бендер мечтает не просто разбогатеть, а разбогатеть, чтобы уехать заграницу. Увенчается ли его очередная авантюра успехом, вы сможете узнать об этом сами.

12 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Шоу для настоящих леди».

Двое парней убегают от гангстеров и прячутся от них в гастролирующем шоу, но есть один нюанс, туда берут только девушек. У героев выбор не велик и они решают стать полноправными участниками шоу, точнее участницами, облачившись в женскую одежду.

14 ноября в 18:30 состоится спектакль «Хармсюита» по произведениям писателя-абсурдиста Даниила Хармса.

Как однажды он записал в своем дневнике: «Меня интересует только чушь, только то, что не имеет никакого смысла». На сцене зрителей ждет настоящая клоунада, абсурдная, нелепая и добротно приправленная черным юмором.

15 ноября в 18:30 состоится спектакль «Примадонны, или шоу продолжается».

Два приятеля гастролируют по США под псевдонимами Майкл Кларк и Пол Гейбл. Денег у них нет, и они надеются лишь на счастливый случай. Однажды они читают в газете, о старушке-миллионерше, ищущей двух своих наследниц, с которыми уже много лет не общалась. Друзья понимают, что это их шанс, поэтому снова примеряют на себя уже привычный женский образ.

Также 15 ноября в 19:00 состоится спектакль «Москва-Петушки».

Философские мысли, социальное дно – все это описание жизни Венички, который живет в мире грез и алкоголизма.

16 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Играем в дружную семью».

Жизнь одной с виду благополучной семьи - клубок скандалов и интриг, которую однажды переворачивает простой телефонный звонок.

Также 16 ноября в 19:00 состоится спектакль «Бобок».

Спившийся литератор приходит ночью на кладбище и внезапно начинает слышать голоса усопших. Теперь главный герой становится свидетелем множества сплетен и перебранок покойников.

17 ноября в 18:30 состоится спектакль «Ханума».

Князь, убегая от своих долгов, хочет жениться на девушке с приданным, а богатый купец совершенно не против выдать свою дочь за пожилого аристократа, чтобы получить титул. Но сердце девушки уже занято, она отдала его бедному учителю. Когда разобраться в сердечных и не совсем сердечных делах самостоятельно не получается, на помощь приходит энергичная и властная сваха Ханума.

SlaughterHouse Concert Club and Bar (2-й Берендяковский переулок, 1)

17 ноября в 20:00 состоится концерт российской рок-группы альтернативной волны 7Раса.

Для зрителей сыграют большой электрический концерт, где презентуют новый трек. Однако без лирики, которая является визитной карточкой коллектива, слушатели тоже не останутся.