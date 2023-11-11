Запуск «Моей школы» в Калужской области обернулся скандалом из-за бездарной техподдержки

Конец первой и начало второй четверти учебного года в школах Калужской области добавило проблем всем участникам учебного процесса.

Аккурат с 1 ноября многочисленные тематические паблики в социальных сетях запестрили криками возмущенных родителей по поводу внедрения в школах вместо электронного дневника новой программы под названием «Моя школа».

Мы выслушали мнения родителей, учителей, регионального минобра и попытались понять, что же это за зверь такой – «Моя школа»: удобный девайс или очередная игрушка министерства?

Чтобы не расслаблялись

Известие о том, что в школах России вводится новая федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа» облетело регионы еще в июле этого года. В постановлении правительства РФ говорилось, что с 1 сентября к этой платформе подключат 15 регионов, а с 1 января 2024 года все российские школы должны будут перейти на нее.

Предыдущая платформа «Сетевой город. Образование» была одобрена для всех школ страны в сентябре 2015 года. Тогда ее внедрение тоже не обошлось без криков и возмущений, однако, со временем и учителя, и родители привыкли к электронному дневнику и прочим онлайн новшествам.

Как видим, успокоились они рано.

ФГИС «Моя школа», по заверениям ее разработчиков, станет «ещё лучше, ещё доступнее, ещё информативнее». Однако, пресс-служба министерства просвещения РФ, по цитате ТАСС, говорит о том, что «решение о выборе и применении ПО принимает учебное заведение на основе требований к качеству образовательного процесса и законодательства РФ».

В Калужской области, как известно, все решения принимает не учебное заведение, а чиновники от образования. Несогласных просят на выход. Что поделать, такая практика сложилась. И, тем не менее, вопросы остаются.

Почему «Мою школу» не внедрили с 1 сентября, объявив об этом в начале августа? Чтобы учителя и родители потренировались и спокойно вошли в новый учебный год.

Зачем было так бить пыльным мешком по голове, сообщив в осенние каникулы, что вторую четверть начинаем с «Моей школой»? Чтобы жизнь учителям и родителям мёдом не казалась?

Блюдо недоварили

Нам удалось поговорить со многими учителями и родителями нескольких школ Калуги. Там, где «Моя школа» запустилась сейчас, отношение к новой платформе резко негативное. Но мы отбросим эмоциональную составляющую данных нам комментариев, оставив лишь информативную.

На что же конкретно жалуются калужане?

Все имена и отчества ниже изменены, так как и педагоги, и родители наотрез отказывались говорить с нами, кроме как на условиях анонимности. И те, и другие, боятся последствий и санкций со стороны чиновников от образования за критику.

- Много случаев, когда учитель подсоединяется к сервису только как родитель, но не как работник (учитель), - рассказывает учитель Ольга Семеновна, у которой свои дети тоже учатся в школе. - Внутри школы эту проблему решить нельзя, как и множество других. Только через техподдержку.

- Если по независящим от учителя причинам к классу невозможно прикрепить КТП (календарно-тематическое планирование, то есть темы уроков по месяцам, неделям, дням, - прим. ред.), то оценки нужно выставлять в адском режиме. Приходится каждому ученику устанавливать тему занятия, форму контроля, - говорит учитель Сергей Иванович. - А если это диктант, где каждому нужно поставить две оценки, и классов - не один? Это просто физически невозможно!

- В системе нельзя исправить домашнее задание на предыдущий день, - поясняет очередной нюанс учитель ещё одной калужской школы. – Учитель - не робот, он не может механически выполнять только одну работу - заполнять журнал. За целый день он выполняет огромный спектр работ и может что-то просто не успеть, а на следующий день исправить ничего уже нельзя. По идее, система должна упростить жизнь педагогу, а получается наоборот.

- Если предлагается входить в систему индивидуально каждому родителю через Госуслуги, то она должна быть отлажена, а то у нас только один родитель может зайти, а второй нет, он начинает ежеминутно писать классному руководителю, жаловаться, - говорит о еще одном неудобстве мама школьника Ирина Петровна.

Кроме прочего педагоги жалуются, что каждый учитель загружает все данные индивидуально, со своего аккаунта в Госуслугах, а это очень неудобно. Нельзя договориться с коллегами и разделить работу, как было в «Сетевом городе».

Проблем с новой платформой, действительно, много. И дело не в нежелании учителей и родителей с ней работать. Общаясь с педагогами, постоянно возникала мысль: как можно было региональному минобру, городскому управлению образования до такой степени запугать весь учительский состав калужских школ?

- На диктофон ни слова не скажу, все нормально у нас, - это стандартная фраза на нашу просьбу к учителям, завучам и директорам школ дать свои комментарии о «Моей школе» под запись.

Все спокойно

В региональном министерстве образования и науки признали, что «Сетевой город» свои задачи выполнил и теперь все школы занимаются в системе «Моя школа».

- Система «Моя школа» разработана Минцифры России с учётом рекомендаций Минпросвещения России, - рассказал нам ведущий специалист министерства образования и науки Калужской области Михаил МОРОЗОВ. — Это полностью отечественная разработка, в которой не применяются зарубежные сервисы, а также не участвуют зарубежные компании. К «Моей школе» не применяются зарубежные лицензии.

Вход в систему «Моя школа» осуществляется через личный кабинет Госуслуг, который тоже является отечественным цифровым сервисом. Синхронизация с Госуслугами является важнейшим фактором защиты персональных данных. Работу с персональными данными ведет только администрация учебного заведения.

Кстати, в Калуге три школы в качестве эксперимента, перешли на работу в этой новой системе ещё год назад. Речь идет о школах №№ 13, 19 и 25. Там сегодня, действительно, тихо, никто громко не возмущается.

- Год назад были проблемы, например, вход в систему был сложный, тупил часто, - рассказала нам родитель ученика школы №25 Елена. – Но, сейчас все легко, привыкли быстро. Информация доступна. Задания, оценки... да, мы привыкли уже.

Дайте техподдержку!

Любая новая компьютерная программа, а тем более такая масштабная и сложная, как платформа «Моя школа», требует тщательного тестирования. И даже после него часто возникают проблемы, не обнаруженные профессиональными специалистами.

На первых порах необходима масштабная помощь пользователям. Ведь речь идёт не об игрушке, а о базовом информационном продукте взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Да, имеется есть очень подробная - с картинками – инструкция, как зарегистрироваться и войти в «Мою школу». Размещена она на портале myschool.mos.ru. Ей многие пользуются, но и здесь возникают проблемы.

- Инструкции - отдельная тема разговора, - говорит педагог одной из школ Калуги Татьяна Васильевна. - Все очень красиво и просто написано, только не найти там информации о том, как действовать, если что-то идет не по сценарию. Тогда только, опять же, техподдержка. Ожидание ответа может затянуться надолго, а учитель все это время не может работать в нормальном режиме.

- Я написал в техподдержку «Моей школы» 3 ноября, - рассказывает родитель Евгений. – Указал город, номер школы. Первая реакция на мое обращение пришла только через 4 дня, 7 ноября. Да и то ничем не помогли, так как к тому моменту, я уже все выяснил у учителя и вступать в дальнейшую переписку, отвечая на их уточняющие вопросы, смысла уже не было.

В связи со всем сказанным возникает вопрос. Раз уж министерство образования и науки Калужской области решило устроить всем участникам школьного процесса этот «снег на голову», то почему чиновники не позаботились о поддержке пользователей? Да еще и выбрали запуск новой системы в период, попадающий на праздники, когда техподдержка «Моей школы», судя по всему, отдыхала, бросив педагогов и родителей на произвол судьбы?

А ведь в Калужской области это ни много, ни мало более семи тысяч педагогов и в разы больше родителей учеников!

Есть такая практика обучения плаванию: человека бросают в воду на глубину, срабатывает рефлекс, и он начинает плыть. Способ весьма спорный, но что бесспорно – он точно не подходит для той ситуации, в которую в начале ноября поставили тысячи калужских педагогов и родителей.

Интересно, этот провал в планировании запуска очередных образовательных новшеств хоть чему-то научит наших чиновников от образования? Добьются ли они от разработчиков «Моей школы» исправления положения с безобразной техподдержкой или плюнут и забудут? Мол, само как-нибудь рассосется?..