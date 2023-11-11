Клужский художник Юрий Инюшкин рассказал о людях в картинах

В Доме музыки проходит совместная выставка отца и сына – художников Юрия Инюшкина и Егора Гусева.

Называется она «Люди» и это проект-размышление. Увидеть её можно до 29 ноября.

Вернисаж прошёл оживлённо. Гости обсуждали творчество семьи Инюшкиных, было множество интереснейших трактовки картин и от коллег-художников, искусствоведов и коллекционеров.

- Главное в моих работах – люди, все работы связаны с людьми, пейзажей практически нет, - объясняет Юрий ИНЮШКИН. - Это мои размышления о людях, навеянные жизнью. Размышления о каких-то моментах, событиях, в том числе и личных.

Все-таки все люди похожи, я имею в виду не внешне, у нас есть близкие проблемы, радости, сомнения. Мне близки общечеловеческие темы. Можно назвать работы философскими, это кто, как считает.

Единственный пейзаж на выставке - «Вид из окна», 1980 год.

- Люблю яркие цвета: желтый, красный, синий. Они – основные, - поясняет художник. - А черный, белый – дополнительные. Вот, работа «Адам и Ева». Адам у меня получился красным. А потом кто-то сказал, что на древнеаравийском Адам переводится как красный.

«Адам и Ева», 2011 год.

Династия художников

На выставке 49 работ, сделанных в разное время, начиная с 1986 года, после того как Юрий закончил институт.

А родился он в Комсомольске-на-Амуре в семье советского художника, графика. Его отец - Евгений Фёдорович Инюшкин - участник Великой Отечественной Войны, командовал разведвзводом, дошёл до Берлина.

Был награждён, в том числе, двумя медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды. В 1968 году семья переехала из Комсомольска-на -Амуре в Калугу.

«Ангел, покидающий город», 2007 год.

Юрий Инюшкин, как и его отец, стал художником. Сначала закончил Ярославское художественное училище, затем – художественный факультет Московского полиграфического института. Сейчас его картины находятся в частных коллекциях России, Польши, Германии, Франции, Китая, США.

На полотнах в Доме музыки люди, страдающие и радующиеся, находящиеся в моменте выбора и в ожидании.

Часто стиль, в котором работает калужский художник, называют авангардом, кубизмом. Сам Юрий определяет его так:

- Реализм с градациями в разные стороны: где-то - к кубизму, где-то -к трафаретному искусству. На картине «Люди №5. Из серии «Деревья. Птицы. Люди» я по трафарету делал мелкие детали - фигурки людей, исходя из дорожных знаков. Там их много. Это просто чтобы обозначить человека – знак человека.

А главное, в этой работе – показать, к чему может привести цивилизация. Много красного, у кого-то могут возникнуть ассоциации с кровью. Но у меня есть ещё одна работа, она сюда не поместилась, на ней – вырастают новые деревья, новая цивилизация.

«Люди №5. Из серии «Деревья. Птицы. Люди»

Футуристические образы

Сыну Юрию Инюшкина - Егору Гусеву - 29 лет. Это уже третье поколение художников в этой семье.

- Но художественного образования у Егора нет, - рассказывает Юрий Инюшкин. - Сын с малых лет рисовал удивительно хорошо. Пошёл в художественную школу. Но пробыл там буквально два занятия, пришел домой расстроенный и сказал, что больше не пойдёт.

Оказалось, ему там дали домашнее задание, что-то нарисовать на свободную тему. Он нарисовал. А педагог взял его рисунок, показал всем детям и сказал: «Вот так не надо рисовать, потому что это срисовано». И сын обиделся. Но наблюдал, как я работаю, и рисовал.

Ещё он с детства серьёзно занимался паркуром, даже участвовал в Москве в соревнованиях, завоевал серебряную медаль. Но потом оставил это направление: травмы пошли. Опасное это дело.

А рисовать ему нравится. Он много читает, и работы у него необычные: футуристические, ассоциативные. Очень тонкая, добротно сделанная, графика.

Работа Егора Гусева «Философ», 2016 год.

Как рассказал сам Егор Гусев, он вдохновлялся работами других мастеров. Его любимые художники – Павел Филоновов и Рокуэл Кент, особенно его графика.

Рисует Егор гелевой ручкой. И порой это фантастические и пугающие образы, но при этом, они выражают какие-то человеческие сущности. Специалисты отмечают, что работы Егора отличаются доскональной «сделанностью» и точностью, которой могут позавидовать и опытные художники.

Работа Егора Гусева «Превращения», 2020 год

На вернисаж пришли калужские художники Евгений Столяров, Владимир Арепьев, Владимир Обухов.

В каждой работе художник подкидывает серьёзные темы для размышления.