Где калужанину на Сахалине увидеть и попробовать все

Наше решение поехать на Сахалин было спонтанным. Чехов после своей знаменитой поездки на остров писал: «Я видел все». Писатель добирался до острова 80 дней и рассказал о муках каторги. В нашей время все изменилось и нам предстояла поездка по одному из самых популярных и красивых туристических направлений.

Выслушав все заказы на морепродукты от родственников и знакомых, мы стали бронировать билеты. Цены на данное направление всегда кусаются, но при длительном отслеживании можно ухватить их по достаточно выгодной цене. Если вы, как и я, студент или просто хотите оставить побольше денег на экскурсии и местные деликатесы, можно выбрать пусть и не Чеховский, но тоже нелегкий - с пересадками.

Забронировав перелет через Иркутск, а обратно через Новосибирск, мы принялись мониторить такой знакомый всем перед поездкой вопрос: «А куда пойти?»

В последнее время остров притягивает туристов, манит своими видами, самобытной кухней. Сахалинская область уникальна сама по себе тем, что является единственным регионом страны, находящимся на островах. Самый большой остров - Сахалин, омываемый с западной стороны проливом Лаперуза, а с восточной стороны Охотским морем. Курильская гряда насчитывает огромное количество островов, большая часть из которых не заселена людьми.

В этой статье я расскажу, какие люди живут на «кочке», а именно так сахалинцы называют свою родину, куда лучше поехать, чтобы, действительно, увидеть и попробовать все, а также почему на Сахалин лучше взять несколько курток.

Джетлаг +8

В Домодедово объявили посадку на рейс Москва-Иркутск. Ручная кладь сильно давила на плечи, ведь перед поездкой все неравнодушные предупредят вас о неустойчивой погоде, так что вещами мы запаслись. Однако осень, как нам уже позже рассказали местные - лучшее время для путешествия, поэтому заботливо сложенные 10 пар шерстяных носков нам так и не пригодились.

Ночной Иркутск встретил неожиданно теплой погодой.

По прилете в аэропорт Иркутска главное, не проспать пересадку. В международном аэропорту с одноименным названием можно купить байкальского омуля, поговорить с местными, которые часто бывают на Сахалине, и послушать рассказы о Байкале.

При перелете из Иркутска в Сахалин весь самолет мирно спал после приема пищи, а самым стойким из окна иллюминатора открылся захватывающий вид.

При выходе из самолета в аэропорту острова мы ощутили диссонанс внутренних часов и внешних факторов. За время перелета день окончательно смешался с ночью.

Неприятные ощущения от джетлага разбились о потрясающий вид на горы.

Аэропорт находится на южной окраине города. Отсюда до Южно-Сахалинска удобнее всего добираться на такси. Общественный транспорт есть, но ходит плохо.

При бронировании машины учтите, что все они праворульные, а залог, если вам нет 21 года, составит ни много, ни мало 100 тысяч рублей. Если вы старше, то 10 тысяч, но многие арендодатели квартир любезно готовы встретить вас сразу после прилета. Так было и с нами - нас забрал хозяин квартиры Антон.

Наша однушка располагалась в пяти минутах от комплекса “Горный воздух”, о котором я расскажу позже. Тут стоит упомянуть об особом расположении местных к туристам. Они называют центральную Россию “материком”, а приезжих “люди с материка”. Островитяне по-особенному счастливые, заряжают своим настроением и заставляют чувствовать себя, как дома.

Нависающая над городом величественная сопка “Большевик” приковывала взгляд.

Японский парк

Пока Антон готовил квартиру к заселению, мы прогулялись по центральному парку. Его история началась в 1906 году. Японские оккупанты, которые, кстати, называли остров остров Карафуто, выбрали для сада живописное место с двумя водоемами.

Пруд под названием Одзи, ныне озеро Верхнее, сохранился до наших времен, и сразу же притягивает внимание. Осенью оно дарит гостям парка умиротворение и чувство эйфории от уединения с природой в окружении деревьев и сопок, а зимой здесь делают каток.

Парк - излюбленное место сахалинцев. О числе посетителей можно судить по количеству прикормленных белочек, которые постоянно выглядывают из-за деревьев.

Также на территории расположены аттракционы и зоопарк, но туда мы не успели. Звонок от Антона, означающий сигнал о заселении, прервал нашу прогулку.

Парку мы не уделили должного количество времени, но он однозначно стоит посещения.

Весной в парке цветет сакура. Фото из галереи сайта городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Исполин на стыке двух морей

На следующий день нам предстояла поездка на таинственный маяк на скале Сивучья. Выезжали от Музея Победы. Перед поездкой нам порекомендовали плотно поесть, так как завтрак на краю света выйдет в копеечку.

Но в местных магазинах можно найти сэндвичи с рыбой, которые практически не отличаются по цене от таких же с курицей или индейкой. Организаторы путешествия посоветовали взять с собой перекус, так как дорога предстояла долгая.

В 8:00 все с трепетным ожиданием и предвкушением собрались на ступеньках перед музеем. Гид сказал свои напутственные слова и раздал бутылки с водой.



После выезда за пределы города мы не могли оторвать взгляд от окна.

По дороге была остановка на побережье Анивского залива, где расположен единственный на много километров магазин. Правда, водитель очень просил групу не бежать туда, так как в нем работает одна продавщица, и мы можем застрять тут надолго, а впереди нас ждет самое интересное.

Покорно послушавшись совета, мы пошли осматривать побережье.

После того, как всев нашей группе нафотографировались и все-таки докупили в магазине продукты, мы отправились на следующую точку нашего маршрута - село Новиково. Именно там мы должны были сменить автобус на моторную лодку и отправиться в часовое путешествие к загадочному дому чаек - маяку Анива.

На берегу нам провели подробный инструктаж по технике безопасности, персонал выдал спасательные жилеты и плащи. С собой необходимо было взять шапку и обязательно перчатки, которые защитят руки при высадке на скалу Сивучью. Одеться лучше тепло, что мы и сделали, но погода в тот день была более, чем благосклонна, поэтому от количества вещей, жилета и дождевика, порой, становилось душно.

Штурман Анатолий перед посадкой сделал несколько кругов вокруг пирса, спустил из моторной лодки воду, подплыл к причалу и поприветствовал нас с широкой улыбкой. Наша группа из 12 человек плюхнулась в лодку.

- У меня громко работает мотор, вы меня слышите, а я вас нет, связь будет односторонняя, - громко предупредил сидящий сзади, на моторе Анатолий. - Будут жалобы или вопросы, поднимаем руку. В лодке без моей команды не встаем, есть шанс вылететь за борт.

Мыслей ослушаться Анатолия ни у кого не возникло, и мы отплыли от берега.

Чем дальше мы отплывали в открытое море, тем сильнее чувствовалась вся мощь стихии. Харизматичный капитан нашего судна бодро сообщил:

- Вы не волнуйтесь, она у меня непотопляемая!

Но волноваться было в прямом смысле некогда.

Слева проносились водопады и скалы. Справа открывался вид на бескрайнюю морскую гладь, в которой периодически появлялись медузы ярко-желтого цвета.

Я пыталась разглядеть в толще воды плавники косаток, но нам их увидеть не удалось. Анатолий объяснил это тем, что стало прохладнее.



Время пролетело незаметно и вдалеке показался подвиг инженерной техники.

Ввизитная карточка Сахалина и дом чаек. Это все о нем, маяке-призраке Анива, построенном в 1939 году по проекту японского инженера Миуры Синобу. Но все эти довольно красноречивые названия никогда не смогут передать тех эмоций, которые испытали 12 пассажиров лодки под командованием Анатолия.

Штурман упомянул о том, что на маяк высаживаться не рекомендуется, но я уверена, что каждый из нас в своих мыслях уже стоял на 12-м, последнем этаже маяка и смотрел на смешение Охотоского и Японского морей.

Но рекомендации - это не запрет, так что мы начали готовиться к высадке.

Анатолий предупредил, что вылезать из лодки можно только на корточках, а лучше на коленях, ведь ее качает от волн.

- У меня периодически находятся непослушные туристы, они со скалы улетают обратно в лодку, отбивают себе спину, - сказал он.

Высаживаться предстояло на скалистую поверхность. Командир лодки обозначил, что на прогулку по маяку нам дается один час.

- А я пока порыбачу, - озвучил свои планы Анатолий.

Дорога к самому маяку из-за скольких камней и острых выступов довольно трудная, но пройти можно, так что обувь лучше выбрать нескользящую.

На маяк приезжают люди разных возрастов. И то ли из-за особой энергетики этого места, то ли от переизбытка эмоций, пожилые люди взбирались к Аниве так же быстро, как дети.

Для устойчивости при подъеме на верху закреплена веревка.

В этом месте не хотелось делать фотографии, не хотелось думать и говорить. Здесь хотелось только жить и полной грудью вдыхать морской воздух.

Особый трепет внутри маяка вызвали окна, из которых открывался вид на морскую гладь.

Чем выше мы поднимались по винтовой лестнице, тем сильнее захватывало дух от увиденного. В комнатах царит особая атмосфера. Несмотря на то, что маяк находится в полуразрушенном состоянии, тут можно найти следы того времени, когда он работал и в радиорубке передавали информацию о проплывающих суднах, а на самом верхнем, 12 эатаже, работал вращательный механизм.

У подножия маяка волны размеренно разбивались о скалы.

По дороге назад капитан нашей непотопляемой лодки рассказывал о местной природе и медведях, которых местные периодически видят. Его разговор прервал чей-то возглас: «Смотрите, нерпа!». Из-под толщи воды вынырнула мордочка с большими, черными глазами. Сахалинцы говорят, что нерпы любят музыку и подплывают к лодкам ближе, если включить какую-то мелодию.

Анатолий рассказывал много фактов о местной флоре и фауне. Одна из интересных историй произошла с нашим штурманом во время того, как он собирал ягоду клоповку - так местные называют краснику. Это эндемик - она растет только на Сахалине.

- Меня высадили по пути на маяк и я пошел на гору Крузенштерн. По пути зашел в лесок, нашел сооружения, то ли японские, то ли наш советский фундамент, какие-то катакомбы там были, - рассказал он.

Когда Анатолий собрался домой, его поджидала интересная встреча.

- Насобирал ягод, но увидел в лесу еще одно интересное сооружение, зашел в него, и начал снимать. Навел камеру и стал прикалываться: “Нашел электронный коллайдер”, - и своим голосом напугал медведя, который оказался рядом. Ну, и он меня, конечно. Он в пяти-семи метрах от меня сидел, здоровый, рыжий такой. Рванули друг от друга в разные стороны. Он в лес побежал, а я к берегу. Там меня подобрала группа, которая шла назад на лодке.

Этой фотографией со мной поделился местный репортер.

Следующей точкой маршрута стал мыс Мраморный, усыпанный ламинарией. Там нас угостили чаем, выпечкой и дали время забраться на скалу.

Здесь подъем был более крутым, чем на Аниве, но панорама сверху того стоила.

По берегу и скале мыса мы ходили час. Побережье усыпано ракушками, водрослями. Над скалами кружат чайки. Затем мы взяли курс обратно.

О местной кухне

На Сахалине сидеть дома не хочется совсем, поэтому после поездки на Аниву пошли знакомиться с местной кухней. До этого мы кушали в общепите или готовили дома.

Перед поездкой коллега посоветовал мне взять с собой банку сметаны и обменять ее на икру. Молочные продукты на острове есть, но цены на них сильно удивят жителей материка.

В супермаркетах йогурты, молоко, фрукты стоят в два раза дороже, чем у нас. Однако есть продукция местного производства, которая в разы дешевле. Судя по рассказам моих знакомых путешественников, Сахалин далеко не самое дорогое туристическое направление в России и здешние цены уже можно считать вполне приемлемыми. В местных магазинах можно купить сахалинские конфеты или зеленое пиво, которое тоже продается только на острове. Но вернемся к местной кухне.

Мы посетили один из самых известных ресторанов острова «Пак Дегам». Там можно попробовать аутентичную корейскую кухню. У блюд достаточно необычная подача. Мы заказали Бибим-бам с морепродуктами и Хемуль Куи.

Порции в ресторане большие, одним таким блюдом можно наесться на весь день.

Меню в заведении необычного формата - заказ оформляется на специальном планшете, блюда добавляются в корзину, а затем приходит официант и уточняет ваш заказ. Мне такой вариант не пришелся по душе. Несмотря на то, что все ингредиенты можно уточнить и в электронном меню, оно оказалось не совсем удобным и продуманным, так как в приложении придется изрядно покопаться, прежде чем понять, что к чему.

Бибим-бам - блюдо корейской кухни. В него входят рис, мясо или морепродукты, соус и жареное яйцо. Мы заказали с морепродуктами. К нему подали небольшую чашку с бульоном. Все ингредиенты, а именно - рис, листы нори, кальмары, креветки и овощи располагались в тарелке отдельно, не перебивали вкус друг друга. По желанию бибим-бам можно было запивать бульоном и ли добавлять его в тарелку.

Хемуль Куи - тарелка с мидиями под сыром, одна из ракушек была с гребешком. Пока мы доели большую порцию бибим-бама, они уже остыли, но все равно были вкусными и свежими.

В таких заведениях, где подают корейскую кухню, лучше не заказывать много, ограничиться одним-двумя блюдами, так как съесть больше будет трудно. Средний чек на двоих выйдет в 2000-2500 рублей без учета напитков.

Лучше гор могут быть только горы

Все местные жители в один голос советуют посетить спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Он находится практически в самом центре города.

Несмотря на то, что сейчас не сезон лыж и сноубордов, «Горный воздух» однозначно заслуживает внимания.

Вид на Южно-Сахалинск со смотровой площадки горы Большевик, также отсюда можно полюбоваться Суснайской долиной.

Разовый подъем обойдется вам в 170 рублей, но для полноты картины гостям предлагают приобрести абонементы – 3 часа за 900 рублей, 5 часов за 1100. До смотровой площадки мы добирались по гандольно-кресельной канатной дороге. Персонал рассказал, что она признана одной из самых быстрых в мире.





Во время подъема открылся вид на эко-тропы, осенний лес и горы.

Впечатление усиливает то, что на кресельном подъемнике ничто не ограничивает взор, местные виды окутывают со всех сторон, а голова кружится от чистоты местного воздуха.

Поднявшись чуть выше по канатной дороге, мы зашли в местную кафешку, в которой готовят любимый островитянами фастфуд – пирожки пян-се или пигоди. Это блюдо корейской кухни представляет собой пирожки на пару с начинкой из мяса, капусты или кимчи. Сахалинцы любят есть эти пирожки на завтрак.

Сахалин окутала ночь и с гор открылся вид на вечерний город.

Покубатурим?

Стоит сказать о колоритном диалекте сахалинцев. Креветок тут называют чилимами, доширак кумсой, а еще не думают, а кубатурят.

Еще островитяне очень доброжелательны к туристам и стремятся помочь освоиться, всегда подскажут, где купить свежую рыбу или краба. Нам порекомендовали посетить рынок «Техник», где закупаются все местные, или магазин Янтарь.

Даже на футболе фанаты команды-соперника, узнав, что я из Калуги, стали приглашать приезжать сюда почаще или вообще остаться в Южно-Сахалинске насовсем.

Сахалинцы болеют за свою команду на стадионе с видом на горы.

Местные посоветовали посетить Невельск и набережную в селе Охотское, до которого нам удалось добраться в последний день поездки.





Охотское море часто меняло настроение и то бушевало, то спокойно поглаживало песок.



Рядом с побережьем растут суккуленты.

После поездки на Сахалин остается приятная и щемящая ностальгия не только по потрясающим видам, вкусной и аутентичной японской и корейской кухни, но и по людям. Даже в большей степени по людям и атмосфере, царящей в этих краях. Островитяне никуда не спешат, как будто знают рецепт того, как быть счастливым и с удовольствием делятся им с туристами.

Путевеодитель от коренного жителя

Секретами путешествия по Сахалину со мной поделился журналист и фоторепортер Игорь Карпук, с которым мы познакомились на футболе. Он живет на острове всю свою жизнь, более 67 лет.

- Наш остров уникален в первую очередь из-за людей, - говорит Игорь. - Здесь можно встретить рыбаков, шахтёров, учителей, врачей - людей разных профессий. Особенно интересны рыбаки и шахтеры. Рыбаки по многу месяцев проводят в море, рассказывают истории о своем промысле.

Та самая ягода клоповка, которую так любят на острове.

Игорь отметил, что выделить что-то одно, ради чего стоит приехать на остров невозможно.

- Мне кажется, что Сахалин привлекает отдаленностью от центральной части России. Людям интересно, как живут на краю света, - предположил журналист.

Игорь советует в Южно-Сахалинске прогуляться по областному центру, зайти в художественный и краеведческий музеи, посетить парк культуры и отдыха.

- Однако хотелось бы, чтобы туристы заглянули дальше, побывали на Аниве, посетили остров Монерон, вышли на рыбалку в Охотское море или в Анивский залив. Здесь можно насладиться уловом камбалы, если повезет, на крючок может попасться и палтус, - рассказал он. - Прекрасная ловля трески и тунца, который в последнее время стал попадаться на Сахалине. До этого его практически не было.

Улов за раз может составить от полкило до 15-ти.

Таке Игорь Карпук советует заглянуть в центральную часть Сахалина, побывать на севере. Здесь туристы познакомятся с жизнью и обычаями аборигенов - нивхи.

Основной вид деятельности нивхи - рыбалка, охота. Еще они разводят оленей.

Также можно побывать на национальных праздниках, один из которых проводится накануне путины (нереста).

В этот день коренное население выходит к морю и старается подкупить своими дарами Нептуна. Никого не оставят равнодушным танцы, песни и национальные костюмы.

Игорь отметил, что кухня - особый дар сахалинцев. На острове можно отведать корейскую, японскую, русскую и, если повезет, то даже татарскую. Все эти блюда можно попробовать на традиционных праздниках, которые ежегодно проводятся на острове.

- Корейская кухня экзотическая, стоит учесть тот факт, что большинство корейцев, живущих на Сахалине, потомки тех людей, которых привезли в 30-х и 40-х годах прошлого века, - рассказал журналист. - Они умеют готовить эти блюда, такое не попробуешь в Москве или где-либо еще.

На Сахалине популярны велопрогулки. Можно объездить юг острова.

- Выходя в море на рыбалку, если повезёт, можно наблюдать красавиц касаток, - продолжает рассказ мой собеседник. - Эти морские гиганты, порой, устраивают такие водные представления, какие и в аквапарках не увидишь. А прогулка в Невельск, чтобы увидеть лежбище морских котиков, это предел мечтаний. Такого ни где больше в России, да и за рубежом, вы не увидите.

Касатки часто встречают и провожают лодки. Видео со мной поделился Анатолий Ковязин.

Также Игорь рассказал, что многие туристы думают, что остров выходит к Тихому океану, но это не так. С западной стороны Сахалин омывается проливом Лаперуза, а с восточной - Охотским морем.

Для тех, кто хочет помочить ноги в Тихом океане, путешествие на Сахалин можно совместить с посещением Курильских островов, что является довольно частым выбором.

- Самые популярные острова - Итуруп и Кунашир, - говорит Игорь. - На Итурупе созданы прекрасные условия для туристов, здесь можно посмотреть на вулканы, горячие источники. Предел мечтаний любого рыбака - попасть на ловлю палтуса. Однако тут нужна доля везения.

Был случай, когда москвичи неделю ждали хорошей погоды, постоянно штормило. Погода восстановилась, они вышли в море и поймали всего 7 штук и не более, чем на 10 килограммов, что считается скромным уловом по курильским меркам, - рассказал фоторепортер.

В жизни Игоря были случаи, когда на рыбалке удача оказывалась на его стороне.

- Я вышел в море с рыбаками и в тот день мы отпускали палтусов весом 7-10 килограммов, так как они считались мальками, а брали только тех, что были по 15 килограммов и более. Самый большой - 80 килограммов, - вспоминает мой собеседник.

По словам фоторепортера, даже если палтус проигнорирует ваши приманки, окуни весом от 500 до 1500 граммов будут клевать не реже одного в минуту.

- Чайки и глупыши будут воровать из ваших рук приманку. А какие они устраивают бои на воде за лакомые кусочки — это шедевр птичьего боя, - рассказал сахалинец.

Также Игорь посоветовал к посещению горячие источники на Курилах.

- Медики говорят, что они лечат суставы, - отметил он. - Утверждать не могу, но искупаться в них даже зимой на открытом воздухе - предел мечтания любого туриста.



Горячие источники на острове Итуруп.

По словам Игоря, зима на Сахалине суровая, сугробы бывают по два метра и более.

- Самые сильные морозы на Крещение, но сахалинцы идут купаться в проруби в городской парк, - сказал Игорь.

- Что касаемо наших цен, как говорится, не дорого стоит, а кто сколько зарабатывает, - уточнил Игорь. - Кому-то может показаться, что они высокие, а кому-то, что средние, тут сложно сказать однозначно.

В завершение нашей беседы Игорь ностальгически поведал о прелестях зимней рыбалки на Сахалине.

- Вы сидите у лунки, вытягиваете корюшку, и она пахнет свежими огурцами. Это незабываемое ощущение, которое необходимо испытать.

Местные закаты не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.

В завершение хочу сказать, что на “кочку” стоит вернуться еще не раз. Игорь очень точно подметил, что Сахалин затягивает и не отпускает, люди заболевают этим местом. Симптомы этой болезни я ощутила и на себе.

Дорога домой заняла у нас 14 часов. Только в самолете мы немного пришли в себя от пережитых впечатлений. А закончить хочу одной из любимых фраз местных: «Для каждого ветра - своя куртка», что намекает на непостоянство погоды на острове, от которого он еще более прекрасен.