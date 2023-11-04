Частный сектор у Синих мостов Калуги страдает от фур и грязи, а ремонт завершится только весной

Во вторник, 31 октября, на традиционной планерке в Горуправе Калуги речь зашла о реконструкции Синих мостов.

— За минувшую неделю строители приступили к бурению свай, на это уйдет ориентировочно 8-10 дней, – сообщил и.о. руководителя УКС Антон ДЕМИН. – Завершаются работы по устройству ливневой канализации.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сразу добавил, что сам мост появится уже в этом году, а подъезды и съезды в следующем.

Напомним, Синие мосты перекрыли в понедельник, 24 июля. Жителей частного сектора, через который направили поток машин, власти просили потерпеть до конца лета: 26 августа должны были открыть после ремонта перекресток улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда. Однако этого не случилось, а сроки неоднократно переносились. Градоначальник тогда назвал причиной затянувшегося открытия перекрестка множество ранее неучтенных сетей.

На дворе ноябрь, а перекресток до сих пор не открыт, ремонтные работы продолжаются. Мы решили посмотреть, как обстоят дела в частном секторе и во вторник, 31 октября, отправились на место.

«У нас тут автострада»

Свой путь начали с улицы Луговой от школы № 1. Калужане жаловались, что дорога здесь состоит из сплошных ям. Пешеходная дорожка вдоль школы гармонирует с состоянием асфальта – требует замены. Хотя видно, что не так давно на проезжей части был проведен ямочный ремонт, самые глубокие ямы залатали, но в целом о благоустроенности речи нет.

Трутоур вдоль школы № 1.

Улица Луговая. Справа детский сад «Забава».

Ямочный ремонт, как показывает практика, держится до первой весны.

На перекрестке улиц Луговой и Вагонной собралось много дорожных рабочих, техники, по всей Вагонной делают ямочный ремонт. Рабочий процесс громкий, но позволяет поговорить со стоящими у одного из домов мужчинами. Местные жители Сергей и Вячеслав делятся впечатлениями.

— Очень много стало шума у нас, вот эти пробки постоянно, – говорит Вячеслав, показывая рукой на вереницу автомобилей. – Шум и день и ночь, а кто еще погромче музыку включит.

— В общем, у нас тут стала автострада, – подхватывает Сергей. – Водители бывают разные, но в основном уступают пешеходам.

Затор на Вагонной, где вели ямочный ремонт.

Пожилая женщина и молодая мама провожают взглядом поток машин.

— Как думаете, перекресток улиц Тарутинской и 2-го Городского проезда скоро откроют?

— А вот это мы хотим у вас узнать, – парирует Вячеслав. – К декабрю вроде теперь обещали открыть. Ждем. А пока с 6 утра и до 11 вечера – шум, шум, шум.

— Вот две аварии вчера (30 октября – прим.ред.) произошли за день: одна на этом перекрестке, другая на последнем, – говорит Сергей. – Там вообще, говорят, столб сбили. Так что здесь творилось! Просто мертвая зона была: машины встали, и ни туда, ни сюда.

— Пуская машины в объезд власти не подумали, что фура ведь тоже здесь пойдет, – рассказывает Вячеслав. – А ребята (водители фур – прим.ред.) идут по знакам, потом смотрят – им не проехать. Выруливают кое-как, ломают ветки деревьев, провода обрывают.

Последствия одной из аварий, о которой говорил Сергей.

По словам местных жителей, автомобиль влетел в столб перед жилым домом.

Части автомобиля все еще валяются на месте ДТП.

«Фуры проезжают, мы креститься начинаем»

Вслед за потоком машин сворачиваем на улицу Степную. Вдоль частных домов пролегла старая пешеходная тропинка, направляемся по ней в сторону 2-го Городского проезда. Проезжая часть Степной улицы двустороння, но узкая, что подтверждают следы шин за краем проезжей части. Легковушки прижимаются к обочине, пропуская более крупный транспорт.

В одном направлении с нами идет жительница улицы Степной. Спрашиваем ее о впечатлении от соседства с таким потоком машин.

— В этой ситуации больше всего возмущает то, что не организовано ничего, ­– говорит женщина. – Вот тротуар, он идет не до конца улицы. Люди идут утром на работу и возвращаются вечером, уже темно, им приходится выходить на проезжую часть. Улица у нас двусторонняя, и то не все разъезжаются, кто-то съезжает на край дороги, пропуская встречную, и людям совсем идти негде.

Дальше выходим на Путейскую (жители Малинников десятилетиями называют так нынешний 2-й Городской проезд – прим.ред.), а там же нет тротуара, только грязь и машины одна за одной. Мы и до ремонта Синих мостов шли по той дороге, но движения такого не было, не так опасно, а теперь грузовики ездят. Много людей идут на работу пешком, они, бедные, жмутся к этой грязной обочине.

А фуры, вы не представляете! Тут же частный сектор, все провода низко висят. Когда фуры проезжают, мы все выходим и креститься начинаем, лишь бы не оборвали! Еще поворот на Вагонную со Степной очень резкий, почти под 90 градусов. Вот видите, столб стоит? Его скоро не будет! Въезжают в него очень часто, вылетают и не вписываются. Фура на днях поворачивала, так вообще заехала к соседке чуть ли не под окна. Наши улицы просто не рассчитаны на такой поток машин. Приходится терпеть.

Улица Степная.

Местные жители опасаются, что грузовики однажды не только сломают ветки деревьев, но и порвут провода.

По пути встретили вот такой дом.

К слову, один из хозяев дома теперь предпочитает не покидать свою территорию.

Пешеходная дорожка вдоль домов идет не до конца Степной.

Проезжей части улицы Степной недостаточно для двустороннего движения.

Без резиновых сапог не пройти

Тротуар заканчивается, наша собеседница смело идет вперед, а мы, оценив плотность потока машин, грязную обочину и неблагоустроенный для пешеходов перекресток улицы Степной со 2-м Городским проездом, решаем идти в обход, по улице Луговой.

Дорожное полотно в заплатках и ямах. Не совсем понятно, по какому принципу тут латали дорожные провалы. Поток машин непрерывный. Тротуаров снова нет. Выходим на 2-й Городской проезд. Грязь и лужи продолжаются. Попытались пройти ближе к перекрестку с Тарутинской, но без резиновых сапог сделать это не представлялось возможным. Ремонтные работы здесь продолжаются, все перекопано, в глубоких ямах стоит вода.

Нелегкий путь по Луговой и 2-му Городскому проезду.

Вдоль улицы, которая именуется на картах как 2-й Городской проезд, стоят частные дома на несколько семей. На домах таблички — улица Путейская. Во дворе одного из домов, стоящего близко к Синим мостам, встречаем женщину в резиновых сапогах. Калужанка Марина живет в этом доме с рождения. Интересуемся, какие изменения она отметила с начала реконструкции Синих мостов.

«Не можем выйти со двора»

— Грязь бесконечная, мы вообще не можем никуда выйти со двора, – говорит женщина. – Я с ребенком езжу по субботам на занятия. Очень тяжело добираться. Нам или на 25-ю школу идти на остановку, или переходить через линию и идти на 10 троллейбус, но туда тоже не пройти, грязь.

Радовались мы, что мост сделают, но нам создали такие условия, что мы разочарованы. Самих строителей, работы, не очень-то и слышно. Главной проблемой стала грязь.

Думаю, этот ремонт надолго, – уверена Марина. – Даже вот эту дорогу они делают уже сколько? (показывает на 2-й Городской проезд) Выкапывают трубы, демонтируют или что, тут же закапывают. На следующий день они могут опять раскапывать. Откачивают воду или что там, не знаю, но что-то у них не получается.

Сейчас дождь был: масляная пленка, грязь строительная, - все стекало к нам во двор с дороги.

2-й Городскоей проезд. Поворот на 8 Марта.

Работы идут.

Прогулка с риском для жизни

Попрощавшись с Мариной, направились на улицу 8 Марта. Скажем честно, пройти этот отрезок пути оказалось сложнее всего. Перебежать 2-й Городской проезд еще можно, но ступить на улицу 8 Марта без риска для жизни невозможно.

Машины вылетают из-за угла одна за одной. На краю дороги грязь, обочины нет. Пешеходу идти негде, только урывками пробегать вперед по дороге, то и дело прижимаясь к краю, пропуская потоки машин.

Улица 8 Марта. Пешеходам и машинам не видно друг друга из-за резкого поворота направо, забора и кустарников.

Местные жители идут домой по дороге. Тротуаров на улице 8 Марта нет. Водители в большинстве своем объезжают пешеходов аккуратно, дают пройти по дороге до очередного сухого островка обочины.

Маршрутки едут тем же путем.

Улицу 8 Марта мы преодолевали, как полосу препятствий.

Понятно, что все те сложности, о которых говорили нам местные жители, временны. В городской черте не бывает больших дорожных строек без грязи, пробок и других сопутствующих проблем. Однако отдельные вещи все же необходимо было предусмотреть, но, почему-то ответственные этого не сделали.

К примеру, не установлены временные знаки, запрещающие проезд фурам, которым там не развернуться. Можно было бы вместо знаков повесить информационный стенд с предупреждающей водителей большегрузов информацией.

Да и с информированием калужан тоже неплохо было бы поработать и обозначить хотя бы месяц, когда откроют для проезда перекресток улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда. На этот счет мы сделали запрос в Горуправу, получили ответ.

- Предварительно планируемый срок открытия конец декабря 2023. В настоящее время подрядчиком на данном участке выполнена разбивка трассы дорожного полотна. В ближайшее время планируется начать работы по устройству земляного полотна по 2-му Городскому проезду.

Согласно данным на сайте госзакупок сроком исполнения контракта на выполнение всех работ по реконструкции путепроводов «Синие мосты» № 0137200001222003864 стоит 31.03.2024. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3402710458022000037

Тем временем власти продолжают приводить в порядок улицы частного сектора. Горуправа сообщила, что в ближайшую неделю будет закончен ямочный ремонт на улице Луговой, проведен на Степной.

Надеемся, вместе с ремонтом дорог на Малинниках займутся и благоустройством.