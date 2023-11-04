Как прошел в Калуге конкурс «Краса студенчества»

В нашем городе конкурс проводится с 2020 года. Это совместный проект Областного молодежного центра, региональной организации Российского Союза Молодежи при поддержке управления молодежной политики Калужской области.

Как рассказали организаторы, в этот раз было подано более 30 заявок. Участницы прошли серьёзные отборочные испытания: писали сложный орфографический диктант, чтобы проверить знания по русскому языку, проходили тест по географии и истории Калужской области.

В итоге, в финал вышли 20 участниц: 10 студенток вузов и 10 студенток ссузов. Подготовка к заключительному этапу конкурса была волнительной. Девушки учились мастерству дефиле, участвовали в мастер-классе по флористике и фотосессии, придумывали творческие номера.

Финал регионального этапа Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества» состоялся 1 ноября в ИКЦ. Участницы представили самопрезентации, рассказав о своих хобби и достижениях, и творческие номера. А завершилось всё общим музыкальным номером – песней о конкурсе.

Все четыре часа в зале за участниц переживали однокурсники, родные и друзья. Группы поддержки пришли с плакатами, воздушными шарами и букетами цветов.

Со всех сторон слышалось: «Варя – ты лучшая! Даша – королева наша! Анастасия – Краса России!» Этот конкурс не только помогает раскрывать творческие способности, дает импульс для дальнейшего развития, но и сплачивает студентов.

- Приятно присутствовать на конкурсе, где находятся самые красивые люди Калужкой области, - заметил директор Калужского областного молодежного центра Константин ПАРХОМЕНКО. - Красота ведь заключается не только во внешности, хотя все девчонки красивые, но и во внутреннем мире. А самое главное - талант. Калужские студентки очень талантливые. И сегодня мы это увидели.

Все девушки достойно справились с конкурсными заданиями, каждая была яркой. Студенки пели, удивляли оригинальной хореографией и гимнастическими номерами, читали стихи, размышляли на тему любви, человеческих пороков, предназначения в жизни и учили оказывать первую помощь младенцу.

Выступления оценивало жюри, в составе которого были представители индустрии красоты и специалисты по работе с молодежью.

На торжественное награждение участницы вышли на сцену в вечерних платьях. Каждой вручили цветы и подарки. Корону победительницы получили четыре студентки.

Титул «Вице-Краса студенчества Калужской области» среди ссузов завоевала Оксана ДОНЧУ (Калужский колледж экономики и технологий).

Среди вузов «Вице-Красой студенчества Калужской области» стала Диана КОТОВА (КФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Титул «Краса студенчества Калужской области» среди ссузов получила Анна КАЛАШНИКОВА (Калужский техникум электронных приборов).

«Красой студенчества Калужской области» среди вузов стала Тагуи ТАРХАНЯН (Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).



В начале конкурса ведущие представили каждую участницу.

Первыми выступали представительницы средних учебных заведений.

Надежда БУРАКОВА, студентка 4 курса Перемышльского техникума эксплуатации транспорта.

Девушка учится по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Ещё во втором классе Надежда увлеклась маршевыми барабанами, вместе со своей командой барабанщиц участвовала в конкурсах в разных городах, где они занимали призовые места.

Ей нравиться активный образ жизни. Сейчас Надежда занимается волейболом, легкой атлетикой, лажным спортом. Участвует в военно-патриотических соревнованиях по стрельбе и в различных интеллектуальных проектах. Награждена знаком «Юный защитник Отечества» и «Лучший стрелок».

Варвара ВАСИНА, студентка Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства»

Варвара размышляла о страхах, которые мешают двигаться вперёд и о том, как с этим справляться. Рассказала, что с детства занималась пением, танцами, гимнастикой.

А в колледже погрузилась в общественную деятельность. Варвара - председатель студенческого совета самоуправления, член волонтёрского отряда и медиацентра.

Не боится ошибок и неудач, потому что они помогают стать лучше и сильней. Её девиз: не бойтесь, действуйте!

Анастасия ИВАНОВА, студентка 4 курса Калужского колледжа экономики и технологий.

Анастасия будущий повар-кондитер. И считает, что это не такая уж простая профессия.

У зрителей девушка спросила, знают ли они, чем рис отличается от булгура? А потом объяснила, что булгу немного полезней, потому что не содержит углеводы.

Девушка призналась, что не может сидеть на одном месте. С детства пела под любую рекламу по телевизору, а после ремонта дома нарисовала на новых обоях маленьких человечков. А сейчас участвует во всех мероприятиях колледжа.

Мирослава КОСАРЕВА, студентка 2 курса Калужского технического колледжа.

Мирослава будущий разработчик. Она любит путешествовать, организовывать праздники, танцевать и участвовать в разных конкурсах.

Девушка посещала театральный кружок и закончила художественную школу. Как рассказал Мирослава, художественные навыки помогают ей в монтаже видеороликов.

Ксения ПАВЛОВА, студентка Калужского коммунально-строительного техникума им. Ципулина получила Приз зрительских симпатий. Команда болельщиков у неё была очень сильная.

Ксения рассказала, что всегда боролась с препятствиями, которые ей подкидывала жизни. Папа научил её упорству, а мама - чувству юмора. Считает, что человек живет в своих поступках. И главное не внешняя красота, а пылающие сердца. Её девиз: все в наших руках.

Вероника ФЕДОСЕЕВА, студентка Калужского технического колледжа, спела о любви.

Вероника веселая и любит придумывать что-то новое. Говорит, что в колледже максимально раскрылись её свои способности.

Она поет, танцует, ведёт разные мероприятия и любит создавать праздник. Дома вяжет крючком - это успокаивает и расслабляет. Веронике нравится графический дизайн, она создает логотипы и визитки.

Екатерина ЧУВЕРОВА, студентка Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Екатерина 18 лет, она будущий эколог. Отличница, общественница, яркая, творческая и спортивная. С 7 лет занимается спортом – сначала плаванием, волейболом, баскетболом и лёгкой атлетикой.

А потом переключилась на акробатический рок-н-ролл, и за 9 лет добилось высоких результатов. На данный момент Екатерина является тренером и судьёй 3 категории.

А в коллеже она член студенческого совета самоуправления, волонтер и несет вахту Памяти на посту №1.

Ксения ШИШОВА, студентка 4 курса Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Ксения - будущий ветеринар 4 курса и пришла на конкурс с своей хаски Тессой.

Девушка рассказал, что всегда любила спорт и животных. В детстве все время приносила домой, то котенка, то щенка, заботилась о них, лечила. И теперь хочет помогать животным, делать их здоровыми и счастливыми.

«Вице-Краса студенчества Калужской области» среди ссузов Оксана ДОНЧУ, студентка 4 курса «Калужского колледжа экономики и технологий».

Девушка учиться по специальности «Экономика и бухучет». Выбрала эту специальность, так как ей близка математика.

Оксана - староста группы, член студенческого совета колледжа.

Она занимается спортом (волейбол, баскетбол, легкая атлетика) и творчеством. Ей интересно участвовать в конкурсах, особенно процесс подготовки.





«Краса студенчества Калужской области» среди ссузов Анна КАЛАШНИКОВА, студентка Калужского техникума электронных приборов сразила жюри восточной песней про арабскую ночь.

Девушке 17 лет, она любит петь и писать песни. На конкурс пришла, чтобы прокачать свои навыки, познакомиться с новыми ребятам и поделиться своим творчеством. Ей хочется, чтобы песня доходила до глубины сердец.

Учится Анна по специальности Сетевое и системное администрирование и хочет изменить мир к лучшему.

В вузах тоже много талантливых студенток. Расскажем вам о них.

Ольга БУРАКОВА, студентка 4 курса КФ Всероссийского государственного университета юстиции.

Ольга уже много лет занимается баскетболом, ездит со своей командой на соревнования, всегда настраивает всех на победу и заряжает оптимизмом.

Друзья считают её отзывчивой, готовой всегда прийти на помощь, выслушать и поддержать.

Ольга заместитель председателя культмассового сектора в университете, помогает организовывать разные мероприятия. Занимается наставничеством и кураторством студентов. А ещё она задорная, улыбчивая и целеустремленная.

Елизавета ВАСИНА, студентка 3 курса КФ МГТУ им. Баумана

Девушка учится на кафедре Колесные машины и легко может рассказать об устройстве автомобиля.

В вузе Елизавета освоила инженерные программы и сейчас работает над патентом по усовершенствованию авто.

Помимо учебы занимается активной деятельностью в профкоме студентов. Играет в баскетбол и лазертаг, печёт торты и много путешествует.

Дарья ИВАНОВА, студентка 2 курса КГУ им. Циолковского исполнила шикарный гимнастический номер с лентой, сразив жюри и получив от него специальный приз.

Дарье 18 лет, она – будущий переводчик.

С 5 лет занимается художественной гимнастикой. Сейчас она - кандидат в мастера спорта и преподает гимнастику детям.

Обучалась в модельной школе, участвует в профессиональных фотосессиях, конкурсах красоты и таланта.

В вузе является представителем 1 курса в студсовете, корреспондентом медиацентра и ведущей программ, состоит в группе поддержки КГУ по черлидингу. В этом году репортаж Дарьи занял 1 место на калужской студвесне.

Полина МОРАЧЁВА, студентка 4 курса медфакультета Обнинского института атомной энергетики.

Полина - будущий акушер-гинеколог, медик в третьем поколении: её мама и бабушка врачи.

Школу закончила с золотой медалью. С детства занималась танцами, лепила и вышивала.

Сейчас она волонтёр-медик, открыла акушерско-гинекологический кружок для студентов, где студенты вместе с опытными врачами и преподавателями разбирают разные медицинские ситуации.

В будущем Полина планирует заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Анастасия ПАНФЁРОВА, студентка 4 курса КФ «Всероссийского государственного университета юстиций»

Анастасия возглавляет студсовет. А недавно ездила в Москву на первое заседание молодёжного парламента при госдуме.

Считает, что недостаточно мечтать, надо ставить цели. Ей удалось подняться на горы Кавказа и Хибины. Она любит покорять вершины, и не только горные.

Ксения ПОТАПОВА, студентка КФ Финансового университета при Правительстве РФ.

Несмотря на то, что Ксения добрая, искренняя и нежная, она сильная духом. Целеустремлённая, стремится воплотить мечты в реальность. Для Ксении важна музыка, она с детства танцует, поет, выступала и побеждала на конкурсах и фестивалях.

А ещё пишет проникновенные стихи.

Ирина СТРУКОВА студентка КФ Российского государственного аграрного университета им. Тимирязера.

О себе девушка говорит, что во всём ищет позитив и не скрывает эмоций. Ирина добрая, отзывчивая, не бросит в беде.

Участвовала в конкурсе «Староста года-2023», со своей командой заняла 2 место на квесте Легенды старой Калуги. Участвует в спортивной и творческой жизни вуза.

В детстве хотела стать принцессой и пришла на конкурс , чтобы воплотить мечту в реальность .

Валерия ШПИНЁВА студентка 4 курса КФ Всероссийского государственного университета юстиций.

Валерии 21 год, она очень город, где родилась и выросла - Калугу. С детства занималась разными видами спорта, ходила в музыкальную школу. Серьезно увлекалась конным спортом.

Говорит, что он научил её бороться, не сдаваться и быть собой. Валерия является заместителем председателя худсовета и председателем студактива, волонтером.

Помогает ребятам младших курсов найти себя. Считает, что у каждого обязательно должно быть любимое дело.

«Вице-Краса студенчества Калужской области» среди вузов Диана КОТОВА, студентка 4 курса КФ Российской академии народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ.

- Все время бегу достигать новые цели и задачи, - рассказала о себе Диана. – Я активист, всегда стремилась к яркому, творческому. Впереди - получение красного диплома.

Диана 15 лет занимается танцами. В вузе является председателем студсовета, вожатой педотряда.

«Краса студенчества Калужской области» среди вузов Тагуи ТАРХАНЯН, студентка 4 курса КФ Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Девушка предстала на сцене в образе дьявола, рассказав о людских слабостях. Готовила этот номер Тагуи два дня, сестра ей сшила костюм. Жюри оценило оригинальный подход.

О себе Тагуи рассказал, что до 9 лет жила в Армении, потом семья переехала в Калугу.

Здесь родители отдали дочь на народные танцы, чтобы она пропиталась русской культурой. Она так прониклась, что в 10 классе решила стать президентом средней Перемышльской школы.

А в вузе на втором курсе стала руководителем волонтерского штаба, участвовала в различных мероприятиях, проектах, организовывала фестивали. Сейчас помогает приюту для животных.

Является куратором и наставником для первокурсников и вступила в педотряд при гордуме Калужской области.