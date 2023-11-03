Улица Ленина в Калуге раньше делилась на три части и сменила много названий

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Улица Ленина появилась в Калуге в начале 1960-х годов. А если заглянуть в историю, когда-то одной из главных в нашем городе была Большая Московская улица, расположенная параллельно нынешней ул. Ленина.

На Москву

Много веков назад улицы Калуги были узкими, кривыми и шли хаотично. Одной из центральных была Большая Московская. Она начиналась внизу, у Оки, где переправа и Казанская церковь, шла по нынешней Воскресенской и заканчивалась у начала современной Московской улицы.

Большой Московской её назвали, так как отсюда начиналась дорога на Москву. Краеведы говорят, что это одна из самых старинных улиц Калуги, появилась она примерно в ХVI веке. Её ещё назвали Проезжая Егорьевская, так как здесь находилась церковь Георгия за лавками. И в то время по этой улице шли приезжающие и уезжающие обозы.

Позже Большую Московскую разделили на привычную нам Воскресенскую и Благовещенскую (нынешнюю Московскую). Названия дали в честь церквей, которые на этих улицах находились.

А одной из главных в городе стала Новая Большая Московская (будущая современная улица Ленина), которую сделали более прямой и широкой. Проложили её в конце ХVIII веку по новому градостроительному плану Калуги.

Вдали видны Москосвкие ворота, которые были в районе нынешнего Концертного зала.

Светская жизнь

К ХIХ веку происходят изменения. Большая Московская разделилась на две части: верхнюю часть стали называть просто Московской (от современного Концертного зала до сквера им Карпова), а нижнюю (от сквера им. Карпова до пл. Старый Торг) - Никитской, в честь расположенного здесь Никитского храма.

Позже улица разделилась уже не на два, а на три участка. Добавился участок от нынешнего Концертного зала до вокзала. В то время это была ул. Ямская (в том районе жили ямщики). Обычно извозом занимались крестьяне из окрестных деревень. В раное время у этой улицы были еще называли Киевская и Харьковская.

Но самой оживленной была ул. Никитская. Здесь кипела светская жизнь. Было много банков, гостиниц, ресторанов, библиотек, учебных заведений, строили дома богатые люди Калуги. Внизу Никитской находилась гостиница «Киев», которую арендовал француз Кулон.

Сначала у него была гостиница и дорогущий ресторан на Невском проспекте в Санкт Петербурге. Князя Урусов писал, что там любили останавливаться богатые калужские купцы, проматывали приличные деньги и однажды задолжали хозяину кругленькую сумму.

Пришлось французу отправиться в Калугу, где он получил от должников большой жилой дом на ул. Никитской и в 1856 году открыл здесь шикарную гостиницу. У Кулона останавливались только богатые постояльцы.

Современники вспоминали: «Француз Кулон, один из пяти знаменитых поваров-иностранцев, работавших в России в XIX столетии, состоял главным поваром в Михайловском дворце, у великой княгини Елены Павловны, а затем содержал гостиницу и ресторан на Невском…

Я застал в Калуге многих почитателей кулоновского таланта и сам пил вина, привезённые когда-то из великокняжеского погреба». Известно, что в гостинице останавливались критик Белинский, актёр Щепкин и почти месяц жил имам Шамиль.

На улице Московской долго были деревянные дома.

Улицы объединили

Новые изменения коснулись этой улицы после революции. Улицу Ямскую переименовали в ул. Желябова, ул. Московскую – в Советскую, а Никитскую – в ул. Революции. Но потом ул. Желябова вообще убрали, соединив с Советской.

В 1950-м – улицу Революции переименовали в ул. Сталина. Но через 10 лет ул. Сталина в нашем городе не стало. Сделали одну длинную ул. Ленина.