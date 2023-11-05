Свет нам не светит, или Почему в ближайшие 4 года Калуге не видать новых фонарей

На начало ноября в Калуге остаются неосвещенными 37 территорий на 36 улицах.

Внимательно присмотреться к проблеме уличного освещения нас заставили неоднократные просьбы наших читателей разобраться, почему темно в том или ином дворе или улице Калуги.

Жалобы поступают периодически и в среду, 1 ноября с нами связались в очередной раз.

В редакцию позвонила пожилая жительница Ромодановских двориков и рассказала о том, что у них в деревне ежедневно наступает темный час продолжительностью с осени до весны.

Хоть глаз выколи

Калужанка Мария Степановна (имя и отчество изменены по просьбе женщины) живет в Ромодановских двориках несколько десятков лет. Она рассказывает, что раньше проблема уличного освещения не так сильно беспокоила её. Однако, годы и стариковские болячки привели к тому, что теперь она может передвигаться, лишь опираясь на палочку.

Пенсионерка жалуется, что с осени и до весны выйти из дома в вечернее время стало практически невозможно.

- Сейчас темнеет рано и мне не то, что погулять выйти, но и в магазин сложно дойти, - рассказывает Мария Степановна. - Темень, хоть глаз выколи, стучу костылем по остаткам асфальта и земле, как слепая. На дворе 21 век, живем в Калуге, а на деле как в захолустной деревне начала прошлого века.

Об отсутствии уличного освещения неоднократно писали в городскую управу и другие жители Ромодановских двориков. Вода камень точит, упорные и длительные обращения местных жителей к властям города привели к желаемому результату.

- Торги на определение подрядчика для выполнения работ по обустройству уличного освещения в Ромодановских двориках состоятся 8 ноября, - сообщили нам в управлении городского хозяйства Калуги. - До конца года постараемся зажечь новую линию.

В Ромодановских двориках нет не только света, но и дорог.

А вот жителям улицы Зерновая в Калуге повезло меньше. Там опасный неосвещенный участок дороги от поворота с Грабцевского шоссе на Зерновую так и останется в темноте на неопределенное время.

- На этом участке дороги находятся около четырех фонарей, и они работают, далее по Зерновой идет брошенная линия частного застройщика, а еще дальше необходимо строительство линии до поворота на Черновский хутор, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Дело в том, что логичнее сначала отремонтировать дорогу, построить тротуары, и уже потом монтировать новые линии уличного освещения. Когда техника появится на этом участке города в управлении не уточнили. Сроки пока не определены.

Просьбы поставить уличный фонарь, осветить ту или иную часть дороги приходят с самых разных уголков областного центра. На днях ещё об одном проблемном месте поведала на странице городского головы Калуги калужанка Наталья Викторовна:

- Деревня Галкино 2а, ближе к оврагу не горит фонарь и создаёт плохую видимость на дороге, где ездит много автомобилей. Там дорога узкая и овраг с другой стороны. Месяц не могу никому дозвониться. Установите хороший фонарь!

Чей фонарь?

Многочисленные жалобы калужан на плохое уличное освещение заставили нас внимательно присмотреться к этому вопросу. Ситуация, мягко говоря, не совсем понятна. На одних улицах Калуги зачем-то меняют нормально светящие фонари на новые. Недавно, например, добротно светящие теплым желтым светом уличные фонари на улице Пухова поменяли на слепяще белые, холодные. При том, что на улицах города освещения нет вовсе.

По нашему запросу управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги предоставила нам полный список мест в городе, где нет уличного освещения. Оказалось, что таких объектов 37.

Причем есть в списке как места в центре, например, перекресток улиц Рылеева и Кирова, так и удаленные от центра города территории. Последние занимают львиную долю всего перечня.

Полный список смотрите в конце этой статьи.

Ругать за темноту на улицах энергетические компании было бы неправильно – это не их компетенция.

- Организация благоустройства населенных пунктов, включая освещение улиц, парков, скверов и др. относится к компетенции органов местного самоуправления, - пояснили нам в городской управе Калуги. - Специалисты филиала «Калугаэнерго» выполняют работы по обслуживанию уличного освещения в соответствии с заявками от заказчика и в рамках заключённых договоров с органами местного самоуправления.

В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений после предоставления нам полного списка объектов? на которых требуется обустройство освещения, добавили, что работы не запланированы и до 2027 года в бюджет средства на строительство не закладывались.

Так что в ближайшие 4 года темнота не отступит.

Мы-то тут причём?

Ситуацию с невозможностью осветить все улицы Калуги нам популярно объяснили в кулуарах городской управы. Разговор «не под запись» заставил посмотреть на эту проблему с другого угла зрения.

- Вы будете бесплатно работать? Нет! Вот и мы не будем, - откровенно признался наш собеседник. – Даст дума денег, да хоть всю Калугу фонарями заставим!

А ведь, действительно, обычно во всех бедах и проблемах, козлом отпущения становятся городские чиновники. К ним всегда прилетают гневные письма, на них улетают жалобы во все возможные и невозможные инстанции.

А всегда ли в проблеме виноват чиновник? Не подумайте, что мы пытаемся обелить «братство бюджетных пиджаков», на нашем сайте и в газете достаточно публикаций на тему, когда проблемы появляются именно по их недосмотру, лени или недостаточной квалификации. Но в данном случае надо понимать, что решение проблемы упирается в банальное отсутствие финансов.

Вот только 37 темных пятен на карте Калуги от этого понимания светлее не станут…



Объекты в Калуге, где необходимо строительство (реконструкция) линий наружного освещения:

- ул. Майская в районе д.339 по ул. Московская

- участок центральной дороги, проходящей через населенный пункт д. Воровая г. Калуги

- на участках автомобильных дорог по ул. Секиотовская от д. № 41 до поворота на 3-й Секиотовский проезд

- уличное освещение вдоль автомобильной дороги, проходящей через населенный пункт д. Шахты г. Калуги

- ул. Богородицкая

- освещение автомобильной дороги от п. Молодежная до д. Лихун

- ул. Грабцевсое шоссе вдоль д. № 85 и до проезда ул. Грабцевское шоссе до АК «РИТМ» (проезд Ю. Круглова) г. Калуги;

- ул. Л. Толстого от д. № 41 до д. № 103, начиная от ул. Советской до д. № 97 по ул. Л. Толстого г. Калуги

- ул. Железняки от д. № 18 до ул. Путейская

- от ул. Гурьянова д.79 до д. Карачево

- от ул. Гурьянова до д. Анненки

- ул. Кирпичный завод МПС г. Калуги

- ул. Молодежная в районе д. № 66 д. Лихун

- ул. 6-ая Кедровая г. Калуги

- мкр. Куровской, ул. П. Семенова, д.8-13

- ул. Тарутинская

- д. Колюпаново, ул. 1 Полянская

- перекресток ул. Рылеева и ул. Кирова

- пер. Дальний, д.1

- участок автодороги от ул. 3-й Академический проезд до д. Рождествено

- участок ул. Тарутинская от мкр. «Малиновка» до выезда на трассу Р-132

- ул. Светлая и далее через д. Галкино до с. Муратовский щебзавод

- д. Чижовка

- ул. Кожедуба

- от д. Тинино до д. Георгиевское

- от ул. Гурьянова д. 34 до поворота на д. Бабенки

- ул. 2-я Клубничная;

- д. Тимашево

- ул. Спартака

- ул. Озерная

- ул. Зерновая

- ул. Байконурская

- ул. Параллельная

- ул. Вооруженного восстания

- ул. Железняки

- ул. Малая Доможировская

- от д. № 21 по ул. Матвеевская, до д. № 1 по ул. Алексеевская д. Крутицы г. Калуги.