В Калуге четвертый раз выбрали «Красу студенчества»

В нашем городе конкурс «Краса студенчества» проводится с 2020 года.

Как рассказали организаторы, в этот раз было подано более 30 заявок. Участницы прошли серьёзные отборочные испытания: писали сложный орфографический диктант, чтобы проверить знания по русскому языку, проходили тест по географии и истории Калужской области.

В итоге, в финал вышли 20 участниц: 10 студенток вузов и 10 студенток ссузов.

Подготовка к заключительному этапу конкурса была волнительной. Девушки учились мастерству дефиле, участвовали в мастер-классе по флористике и фотосессии, придумывали творческие номера.

Финал регионального этапа Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества» состоялся 1 ноября в ИКЦ. Участницы представили самопрезентации, рассказав о своих хобби и достижениях, и творческие номера. А завершилось все общим музыкальным номером – песней о конкурсе.

Выступления оценивало жюри, в составе которого были представители индустрии красоты и специалисты по работе с молодежью.

На торжественное награждение участницы вышли на сцену в вечерних платьях. Каждой вручили цветы и подарки.

Корону победительницы получили четыре студентки.

Титул «Вице-Краса студенчества Калужской области» среди ссузов завоевала Оксана ДОНЧУ (Калужский колледж экономики и технологий).

Среди вузов «Вице-Красой студенчества Калужской области» стала Диана Котова (КФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Титул «Краса студенчества Калужской области» среди ссузов получила Анна Калашникова (Калужский техникум электронных приборов).

«Красой студенчества Калужской области» среди вузов стала Тагуи Тарханян (Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Подробности конкурса читайте в ближайшее время в репортаже на нашем сайте.