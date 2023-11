Человека характеризует его выбор досуга: куда можно пойти в Калуге в ближайшие дни

Концерт Шамана перенесли, а рэп-мюзикл «Преступление и наказание» состоялся, теперь пришло время идти дальше.

Будущая неделя богата на события, куда сходить, чтобы приятно провести время и не маяться от безделья, вы узнаете в нашей традиционной еженедельной афише мероприятий.

Давайте начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

4 ноября в 19:00 состоится спектакль «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой «90 на 90».

Трое абсолютно разных людей вместе арендуют квартиру, деньги заплачены за полгода вперед, а хозяйка жилища внезапно куда-то исчезла и теперь мужчины вынуждены делить небольших размером пентхаус в центре столице. Сначала они друг друга просто терпеть не могут, а потом простая человеческая солидарность и сострадание начинают творить чудеса и делать их по-настоящему счастливыми. В ролях - Александр Наумов, сыгравший в сериале «Адмирал Кузнецов» Клемента Ефремовича Ворошилова, Олег Штефанко, исполнивший роль Зубова в сериале «Лесник», Сергей Медведев и Константин Соловьёв, сыгравший в военном фильме «Балканский рубеж» вместе с Гошей Куценко.

6 ноября в 19:00 состоится концерт симфонического оркестра Imperial Orchestra Virtuoso. Игра престолов.

Зрители смогут услышать саундтреки из самых известных фильмов и сериалов современного времени: «Пираты Карибского моря», «Храброе сердце», «Ход Королевы», «Ведьмак» и другие. А в конце шоу для поклонников «Игры престолов» исполнят заглавную музыкальную тему Рамина Джавади, а также мелодии из ключевых моментов сериала.

7 ноября в 19:00 состоится спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

Берлиоз, которому отрубил голову трамвай, свита во главе с самим сатаной, именующего себя Воландом, любовь Маргариты и Мастера и любовь Мастера к своему роману, Понтий Пилат и бал Сатаны. Постановка создана в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным. В спектакле есть элементы шоу и мизансцены, которые сменяются по принципу кинокадра, зритель не знают, откуда появляются и куда исчезают герои. В ролях: Сергей Алдонин, Юлия Хлынина, Ксения Лукьянчикова, Михаил Горский, исполнивший роль сержанта Максименко в сериале «Солдаты» и другие.

8 ноября в 19:00 состоится концерт Богемская рапсодия. Radio Queen.

Группа является преданными поклонниками знаменитых «Куинов» и воссоздают на своих выступлениях атмосферу концертов тех времен. Для зрителей исполнят We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now и другие хиты знаменитых исполнителей, жанр: рок.

10 ноября в 19:00 состоится концерт певицы Мари Краймбрери.

Девушка является двукратной обладательницей национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское Радио» (за композиции «Пряталась в ванной» и «Океан»), также у нее была коллаборация с Гуфом и HammAli, дуэты с Биланом, Клавой Кокой. Исполнительница выступает в жанре R’n’B (Rhythm and blues), он сочетает в себе блюз, джаз и госпел, также Мари поет в жанре поп.

Калужский областной Драматический театр (Театральная площадь, 1)

3 ноября в 18:30 и 4 ноября в 18:30 состоится спектакль «Недоросль» по пьесе Дмитрия Фонвизина.

Просвещение молодого поколения и невежество в жизни дворян, пьесу Фонвизина, вышедшую в 1782 году, сразу же окрестили «комедией воспитания». Деспотичная госпожа Простакова, ленивый Митрофанушка и само олицетворение добра и справедливости – Софья, Милон и Правдин. На сцене театра зрителям покажут жизнь дворян того времени, приправив постановку нотками иронии и насмешки.

5 ноября в 11:00 состоится спектакль для детей «Большие секреты для маленьких театралов».

Ребята смогут встретиться и поиграть со сказочными персонажами. Мальвина, Пьеро и Буратино раскроют маленьким телезрителям и их родителям секреты профессионального театра, поведают о разных чудесах культурного заведения и о тех, кто их создает. После окончания постановки для зрителей проведут небольшую экскурсию по закулисью.

Также 5 ноября в 18:30 состоится спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» по пьесе Островского.

Главный герой постановки – мелкий чиновник Миша Бальзаминов. Он не очень умен и совсем не талантлив, в жизни он стремится только к одному – быть счастливым, причем в его понимании счастье подразумевает богатство, а для того чтобы этого достичь он видит лишь один единственный вариант – выгодно жениться.

7 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Шинель» по повести Николая Гоголя.

Мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин очень робкий и неуверенный в себе мужчина. Пределом его мечтаний является шинель, но как только она у него появляется, в тот же вечер ее крадут. Не выдержав груз потери самого дорогого, что у него есть, чиновник умирает, а его призрак начинает отбирать шинели у случайных прохожих. В постановке поднимается проблема «маленького» человека, хорошо ли это или плохо относиться к этому типу людей, зритель сможет решить сам.

8 ноября в 18:30 состоится спектакль Борис Годунов.

Сам Пушкин вслух размышляет о тяжелом времени для правителя, о власти и о том, что нужно делать простым людям, чтобы страну не поглотили междоусобицы. Борис Годунов – первый русский царь из династии Годуновых, избранный в 1597 году Земским собором. Правитель за свое недолгое царствование (до 1605 года) сделал для Руси очень много, но по-настоящему «развернуться» ему не дали, Годунова обвинили в убийстве царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного.

9 ноября в 18:30 пройдет спектакль «Гамлет» по пьесе Шекспира.

В этой трагической постановке принц Гамлет мстит за смерть своего отца, призрак которого ему явился. У главного героя есть девушка, которая ему небезразлична, но любит ли он ее на самом деле? Провоцировал ли дух короля своего сына, чтобы тот отомстил за него? И самое главное, не повредился ли юный принц рассудком?

10 ноября в 18:30 состоится спектакль «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Напряженные поиски фамильных драгоценностей, спрятанных в одном из 12 стульев, заставляют бывшего аристократа Ипполит Матвеевича и энергичного авантюриста Остап Бендера проехать через всю страну, однако не одни они ищут сокровища. Параллельно поиски ведет священник отец Федор, которому о богатствах рассказали на исповеди.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

4 ноября в 11:00 состоится спектакль для детей «Щелкунчик и кошки».

В нем примут участие знаменитые хвостатые артисты Владимира Куклачева, сын знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева. Постановку начинает волшебник Дроссельмеер (Владимир Куклачев). Пушистые создания будут исполнять номера под музыку Чайковского. В спектакле зрителей ждет рождественский праздник в богатом доме и сказочное путешествие Маши, Щелкунчика и Дроссельмеера.

Также 4 ноября в 19:00 состоится музыкально-литературный вечер «Мир русской усадьбы. Тайна Пиковой дамы».

Источником вдохновения знаменитых произведений Пушкина и Чайковского послужила Наталья Голицына. Благодаря ей на свет появились «Пиковая дама» (А.С. Пушкин) и одноименная опера П. И. Чайковского. Причем еще в 1834 году, когда повесть вышла в свет, великий русский классик писал: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся». Кем же на самом деле являлась Наталья Петровна? Возможность узнать ответ на этот вопрос появится на литературном вечере. В качестве музыкальной составляющей будут представлены сцены из оперы «Пиковая дама», а также романсы П. И. Чайковского.

5 ноября в 12:00 состоится трансляция сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».

В программе музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари, музыка Джоаккино Россини. На сцене сыграет Академический симфонический оркестр Московской филармонии, в качестве дирижера выступит Николай Цинман. Вход свободный.

В этот же вечер, 5 ноября, но уже в 17:00 состоится танцевальный спектакль «Каменный цветок».

История беззаветной любви и размышлений о судьбе художника. Балет, вдохновением для которого послужили уральские сказки Павла Бажова, будет представлен в исполнении Академического ансамбля танца.

6 ноября в 18:00 состоится шоу братьев Сафроновых «Ураган чудес».

Иллюзионисты номер один в России, обладатели награды «Лучшая большая иллюзия в мире» и премии «За вклад в жанр мировой иллюзии» на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy, премия вручается лучшим магам и фокусникам со всего земного шара. Помимо этого, они установили мировой рекорд - «Наибольшее количество одновременно левитирующих людей в рамках иллюзионного шоу в мире».

Представление братьев рассчитано как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Зрителей удивят знаменитым номером «распиливание», который не исполняет ни один иллюзионист в мире, левитацией, телепатией, телепортацией и другими магическими трюками.

9 ноября в 19:00 состоится концертная программа «Киношлягеры» с участием Губернского духового оркестра.

В нем выступят солистка областной филармонии Ольга Невская и приглашенные солисты Агата Вавилова и Максим Маминов. Само мероприятие проходит в рамках XIII Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. Целое поколение людей выросло на музыке этого композитора, который работал в кино с Эльдаром Рязановым, Георгием Данелия, Алексеем Германом и другими известными режиссерами. Композиции, созданные для кинокартин Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля» и множество других - вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В программе мероприятия будут мелодии Андрея Петрова, которые стали символам эпохи рассвета отечественного кино.