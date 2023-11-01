Киркоров погарцевал по стадиону на коне, Борис Гребенщиков* в Калуге починил глаза, а Юра Хой оказался скромным интеллектуалом

На прошлой неделе мы начали цикл о меломанской и гастрольной Калуге 90-х годов.

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Продолжаем рассказ о концертах известных артистов, которые добрались до нашего города в лихие девяностые.

Меньше, но разнообразнее

С одной стороны, гастролей становится немного меньше, чем в 80-е, ведь ранее артист, приезжавший в Калугу, давал несколько концертов, иногда в течении недели. Рекорд был установлен в конце июля-начале августа 1978 года, когда Муслим Магомаев и Тамара Синявская дали аж 28 концертов!

С другой стороны, афиша становится разнообразнее. Гастролеры, приезжавшие в наш город, всем известные. Правда, не на все концерты приходило достаточное количество публики. Как говорится, народу было не до развлечений.

Зарплаты задерживали, население было недовольно ситуацией в стране, старшее поколение проклинало старую и новую власть, а молодежь беззаботно радовалась свалившейся на нее свободе и раскрепощению.

Но вернемся к концертной Калуге. Начнем с 1991 года.

После выступления групп «Ария» и «Коррозия металла», о которых мы рассказывали в прошлой статье, вспомним шоу, которое проходило 27 и 28 апреля в Драматическом театре.

Реклама гласила:

- Впервые в Калуге, в драмтеатре, шоу-конкурс «Он и она. Семейная гармония-91». Молодые семейные пары в двухдневном конкурсном театрализованном марафоне с помощью зрителей и членов жюри определят первых победителей-калужан.

В этом интересном, ярком, красочном представлении примут участие Юрий Лоза и группа «Джем», артисты советской эстрады, ведущие творческие коллективы и самодеятельные исполнители города Калуги.

Для вас - аукцион «Темп», танцевально-развлекательная программа «Диалог», сувениры для молодой семьи, зрительская лотерея. Все начинается с 17 часов 30 минут».

Несмотря на Лозу, зрителей в те дни было очень мало, о чем недовольно заявил калужскому журналисту сам музыкант. Скорее всего, отсутствие ажиотажа объясняется дорогими билетами по 10-12 рублей.

Помимо Юрия Лозы и его «Плота», публику развлекала Ольга Кормухина, особенно неизвестная широким массам, и калужанка с оперным вокалом Жанна Домбровская.

В соревновании семей победила молодая чета Татьяны и Вадима Чепелевых. Им достался цветной «Рубин» и японский утюг.

ДДТ, стадион «Центральный». За барабанами наш земляк.

Оправдания Доцы и побег Белоусова от поклонниц

Летом 1991 года, в Калуге вновь начались стадионные концерты.

Всего один день, 14 июня, хотя изначально было заявлено несколько, по стадиону скакал, плясал и делал сальто под «Морячку» и «Эскадрон» Олег Газманов.

А в начале июля 1991 года на стадионе «Центральный» выступила группа ДДТ. Несмотря на то, что в группе аж с 1987 года барабанил уроженец Калуги Игорь «Доца» Доценко, ДДТ приехали в наш город впервые.

- Все как-то не складывалось, - оправдывался в одном из интервью Доца.

Публики на стадионе вновь было не слишком много. Сцену поставили к западным трибунам. Чуть позже газета «РМГ» (Российская Музыкальная Газета) рассказала на своих страницах забавный случай:

- Благодаря газете «Провинция-Информ» широкой публике стали известны новые подробности, связанные с пребыванием в городе группы ДДТ. Вернувшись поздно вечером после концерта в свой номер гостиницы «Приокская» и решив принять душ, Юрий Шевчук, по простоте душевной, никак не мог предположить, что если в кране нет воды, значит это надолго. Оставив кран открытым, он ждал, ждал, да и задремал…

По словам директора гостиницы В. Смирнова, ущерб составил несколько тысяч рублей, хотя сколько именно, пока неясно, так как неизвестно, «разбухнет» паркет или нет. Всю ответственность за последствия стихийного бедствия взял на себя деловой центр «Прометей», который и пригласил ДДТ в Калугу.

Такие вот сообщения в московской прессе.

На этом фоне вспоминается случай с певицей Сандрой, которая в 1989 году жаловалась на тараканов в номере московской гостиницы, отсутствие воды и хвалила добрую бабушку-уборщицу, которая принесла певице в номер свой обогреватель.

Но вернемся в Калугу.

После ДДТ на стадионе «Центральный» рукоплескали бабушкам-старушкам Вячеслава Добрынина и его коллективу Доктор Шлягер.

В начале августа по стадиону бегал Женя Белоусов. К тому моменту он был выгнан из-под опеки своих «родителей» Виктора Дорохина и Любови Воропаевой и попал под крыло композитора Игоря Матвиенко.

Какое-то время Белоусов был на плаву с новыми хитами «Вечерок», «Девчонка - девчоночка», а затем ушел из музыки в водочный бизнес.

На концерте в Калуге в те времена, как и в прошлом, наблюдался девичий фанатизм. Белоусов буквально спасался от поклонниц бегством, прямо на поле запрыгнув в свой новенький BMW.

Пресняков вживую

Вышеупомянутый композитор и продюсер Игорь Матвиенко в конце августа привез в Калугу свое детище – «Любэ». На разогреве у Николая Расторгуева выступала группа «Гуляй – поле».

Приезжал в наш город и Владимир Пресняков с приставкой младший, хотя к тому моменту, скорее средний.

Сын Никита уже родился, а старший – Петрович со своим коллективом «Провинция» на калужском стадионе «Центральный» открывал концерт сына, который состоялся 27 августа.

Впервые в тот день к сцене разрешили подойти публике.

Я помню тот концерт. Все было очень профессионально, без фонограммы и как-то по-душевному. Звук и свет, действительно, были отличными, а Пресняков пел вживую.

У Владимира тогда начинался новый период в творчестве. Благодаря балладам «Странник», «Незаконно рожденный сын», «Я буду помнить», его полюбила и более взрослая публика.

Вскоре после концерта в нашем городе он выпустил свой самый народный хит «Стюардесса по имени Жанна», но в Калуге его еще не пел. Вроде бы. Возможно, я просто это запамятовал.

Концерт на крыше

1 сентября я отправился учиться в 10 класс, а вечером Дня знаний мы большой компанией пошли на «Наутилуса Помпилиуса».

Билетов на концентр, который, к слову, тоже проходил на стадионе, у нас не было. Потому нам ничего не оставалось, как забраться по пожарной лестнице на крышу пятиэтажки по ул. Ленина, 55 и оттуда внимать новым хитам Вячеслава Бутусова.

А 15 сентября по приглашению «Арт-Центра АРС» в Калугу с новым-старым составом приехала «Машина времени». Я имею ввиду вновь присоединившихся к группе Евгения Маргулиса и Петра Подгородецкого, которые ранее покидали ее.

БГ, ну, вы поняли, кто это, в Калугу приехал под эгидой того же «Арт-Центра АРС». Он дал концерт 26 и 27 сентября в «Народном доме». И это было его второе пришествие. Впервые, если верить газете «Провинция-Информ», Гребенщиков* был в Калуге в 1989 году.

- Первый раз он приехал в Калугу, а точнее в Анненки, в октябре 1989 года, - пишет автор статьи Александр ЛАНСКОЙ. - Одна моя знакомая позвонила утром и огорошила заявлением, что Гребень едет делать операцию глаз у Федорова. Потом оказалось, что приехал он с англичанами из компании Channel 4 и Саввой Кулишом, а жили - в филиале МНТК. Англичане снимали в Оптиной фильм «Икона и топор»... В Калуге Боб не пел старых песен, говорил, что сыт ими по горло.

Кстати, «Арт-Центр АРС» в том же году пригласил в наш город и Настю Полеву. Она также выступила в «Народном Доме», в конце ноября 1991 года.

Секрет Хоя и просто «Секрет»

А 8 октября в первый и в последний раз в Калуге выступает группа «Секрет». Максим Леонидов в тот момент уже покинул коллектив и уехал в Израиль. Оставшиеся трое участников попытались сохранить популярность группы в общем-то неплохим альбомом «Оркестр в пути», но популярность у «Секрета» была уже не та.

Группа «Сектор газа» приезжала в наш город трижды. В первый раз как раз в 1991-м и в помещении «Народного дома» дала три концерта: 22, 23, 24 октября.

Во второй раз «Сектор газа» выступал в кинотеатре «Центральный» 9 ноября уже 1997 года (была заявлена дата 8 ноября, но концерт на сутки перенесли). В тот день я узнал от директора радиостанции эМ-Си радио, что вечером должен взять интервью у лидера группы Юры Хоя.

Я очень сильно отказывался, так как всегда считал и считаю, что творчество данного коллектива сродни «Ласковому маю», только в диаметрально противоположном направлении. Но все же пришлось, так как я в те годы работал программным директором и иногда приходилось делать то, чего не хочется.

Но Юрий Хой удивил меня тем, что оказался очень воспитанным, скромным и эрудированным человеком. Интервью с ним получилось очень интересным.

В третий раз «Сектор газа» приезжал в Калугу 12 февраля 1999 года. Выступал в Концертном зале.

Комбинации Апиной и Гулькина

1992 год начался с концертов калужской филармонии бывшей солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной.

В Калугу певица приехала со своим проектом «Звезды». Хитов к тому моменту у них уже хватало: «Солнце горит», «Дискотека», «Никогда», «Мой маленький принц».

Почти все песни с первых двух альбомов написал для Гулькиной участник группы «Технология» Леонид Величковский, а в 1991 году записать третий альбом ей помог Сергей Лемох из группы «Кар-Мэн».

Алена Апина, еще одна певица из другой поп-группы «Комбинация», в феврале 1992 года дала в Концертном зале целых четыре концерта. Я не был на них так что процитирую нашу местную газету:

- На всех четырех концертах был аншлаг. Пришедшие на концерты зрители, своим социальным статусом стремящиеся соответствовать Алёниным песенкам о «вишневой девятке», с удовольствием отплясывали в проходах. Поначалу пытались изображать хип-хоп, потом перешли на родные ресторанные танцы, благо со сцены звучала подходящая музыка.

Апина, начавшая сольную карьеру в 1991 году, сразу же круто взлетела с хитом «Ксюша». Так что аншлаги на ее концертах были не удивительны.

В апреле в Калуге состоялось выступление Ларисы Долиной. Устроители концертов поселили ее в гостинице Ока, но певица показала свой грозный нрав - ей не понравился номер. Так что ее пришлось срочно селить в гостиницу «Калуга».

Российская музыкальная газета (Москва), фотография из №45 от 1992 года, которая иллюстрировала статью о выступлении Киркорова в Калуге.

Филя в городе

Торжество попсы продолжилось 10 и 11 июня в Концертном зале. Там выступала Татьяна Овсиенко, а 20 и 21 июля на стадионе «Центральный» концерты дал Филипп Киркоров.

Для своего шоу в Калуге Киркоров потребовал лошадь, на которой он демонстративно проехался по ныне уже не существующему стадиону.

Группа «Кар-Мэн» в 1993 году гастролировала уже без Богдана Титомира. Они приехали к нам в город 5 января.

На афише была допущена смешная ошибка. Солиста назвали Романом Лемоном вместо Сергей Огурцов-Лемох, как правильно зовут второго участника группы, который продолжал тянуть «Кар-Мен» без Бони.

На сегодня у нас все. На следующей неделе нас ждет заключительный материал о гастролях в девяностые.

Но для затравки скажу, что в стране жить становилось все тяжелее и тяжелее. Концерты все меньше интересовали калужан, и зачастую заявленные мероприятия отменялись по причине плохой реализации билетов.

Но даже несмотря на это, все же есть о чем вспомнить.

Так что до встречи.

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* Борис Гребенщиков объявлен в России иностранным агентом.