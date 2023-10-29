В Калужской области «Тойота» улетела в кювет

В воскресенье, 29 октября, в 08:11 в Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Предварительно, на трассе «Калуга - Тула» водитель «Тойоты» не справился с управлением и улетел в кювет. Есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии уточняются.